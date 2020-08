So viele Tore wie noch nie: Die Saison

der Superlative des FC St.Gallen in Zahlen und Grafiken Die St.Galler Startfuriosi, das enge Meisterrennen, die starke Offensivbilanz: Diese Grafiken zeigen, was den FC St.Gallen in dieser Saison ausgemacht hat. Ralf Streule 07.08.2020, 05.00 Uhr

Tore, Tore, Tore: So oft hat der FC St.Gallen in der jüngeren Vereinsgeschichte nie getroffen. Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Knapp ging es zu und her in der zu Ende gegangenen Super-League-Saison. Wie knapp, zeigt diese bewegte Grafik: Erst zum Schluss muss St.Gallen die Berner ziehen lassen:

Auch bei den erzielten Toren musste sich St.Gallen am vergangenen Montag zum Saisonende von den Young Boys noch knapp abfangen lassen. Mit 79 erzielten Goals haben die St. Galler aber die beste Ausbeute ihrer neueren Geschichte erreicht. Zumindest seit den 1940er-Jahren trafen die Grün-Weissen nie öfter als in der Saison 2019/20.

Auf dem zweiten Platz übrigens landeten die St.Galler noch überhaupt nie. In der Super League, die 2003 eingeführt wurde, ist es das beste Resultat:

Wie setzt sich das Vizemeisterteam zusammen? 25 Spieler waren in der vergangenen Saison im Einsatz. Wer erhielt am meisten Einsatzzeit? Und wer erzielte die Tore? Auffallend ist, dass die Goals der St.Galler auf viele Offensivkräfte verteilt sind. Itten sticht heraus mit seinen 19 Toren.

Torschützen Super League: 1 Jean-Pierre Nsame, YB 32 2 Cedric Itten, St. Gallen 19 3 Ermedin Demirovic, St. Gallen 14 Arthur Cabral, Basel 14 4 Jordi Quintillà, St.Gallen 13 Kemal Ademi, Basel 13 Raphaël Nuzzolo Xamax 13

Auch verglichen mit früheren St.Galler Toptorschützen sieht Ittens Bilanz stark aus:

Beste St.Galler Torschützen der vergangenen 40 Jahre (Super League/NLA): 1 Charles Amoah, 1999/2000 26 2 Ivan Zamorano 1989/90 23 3 Oscar Scarione 2012/13 21 4 Cedric Itten 2019/20 19 5 Martin Gisinger* 1983/84 18 6 Alex Tachie-Mensah 2003/04 17 7 Francisco Aguirre 2006/07 16 8 Ionel Gane 2001/02 15 9 Manfred Braschler* 1982/83 14 *nur 30 Runden

Die St.Galler Startfuriosi gab es nicht nur gefühlt, sie haben sich in der Statistik niedergeschlagen. In der ersten Halbzeit lautet das Torverhältnis 43:23, nach der Pause 36: 33. Aufgeteilt auf die Phasen eines Spiels sieht das über die Saison hinweg so aus. In der Schlussviertelstunde ist St.Gallens Bilanz negativ.

Die offensive Ausrichtung des Teams zeigt sich auch in der Schuss-/Tor-Statistik. 636 Mal kamen die St.Gallen in den Torabschluss, was ligaweit deutlicher Bestwert ist. Die Berner Young Boys kamen mit 60 Abschlüssen weniger zu einem Tor mehr – was die Auftritte der Teams spiegelt.

St. Gallen furios und manchmal etwas wild, YB pragmatisch und effizient.

Dass St. Gallen das jüngste Team der Liga stellt, hat sich längst herumgesprochen. Zählt man das Durchschnittsalter der 15 am meisten eingesetzten Spielern aller Teams zusammen, kommt man auf folgendes Bild.