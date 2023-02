Fussball FCSG-Trainer Peter Zeidler über den Handspenalty von Bern: «So macht es irgendwann keinen Spass mehr» Nach dem 1:5 bei den Young Boys fordert St.Gallens Trainer Peter Zeidler, dass die Handspielregel geändert wird. Matej Maglica hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Patricia Loher Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.30 Uhr

St.Gallens Trainer Peter Zeidler (links) und Sportchef Alain Sutter im Wankdorf. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

In den Minuten nach dem 1:5 in Bern hielt sich Peter Zeidler zurück. Er werde sich die Partie zuerst noch einmal auf Video ansehen, bevor er eine Analyse abgebe.

Am Tag nach dem Spiel sagt St.Gallens Trainer: «Die Handsregel muss geändert werden. So macht es irgendwann keinen Spass mehr.» Die Experten in den TV-Studios seien sich ebenfalls einig gewesen. «Es herrscht keine Verhältnismässigkeit. Und am Sonntag hat dieser Entscheid das Spiel entschieden.»

«Passiert unterdessen in fast jedem Spiel»

Zehn Minuten nach der Pause war Lukas Görtler im Strafraum beim Stand von 1:2 der Ball an die Hand gegangen. Schiedsrichter Urs Schnyder griff nicht ein, erst der Videoassistent Stefan Horisberger intervenierte.

Nachdem Schnyder die TV-Bilder konsultiert hatte, entschied er auf Penalty. Görtler sagte, diese Regel sei ein Witz: «Der Ball fällt mir auf die Hand. Fünfzig Zentimeter von der Auslinie entfernt. Ich verändere nicht die Richtung, ich verändere nicht das Spiel.»

Man verstecke sich dann hinter der Regel, der Arm sei abgespreizt gewesen. Görtler habe gute Worte gefunden, findet sein Trainer. «Ich beobachte seit Monaten, dass die Tendenz steigt, Handspenaltys zu pfeifen.»

Noch die WM in Katar hatte Zeidler Hoffnung gemacht, dass Schiedsrichter und Videoassistenten die Regelauslegung in den Griff bekommen. «Da wurden nur wenige Handspenaltys gepfiffen. Bei uns passiert es unterdessen in fast jedem Spiel.»

Cédric Itten erzielt per Penalty das 3:1. Bild: Peter Schneider/Keystone

Schon der dritte Handspenalty

St.Gallen hatte in dieser Beziehung zuletzt besonders Pech: Der Handelfmeter vom Sonntag war im vierten Spiel dieses Jahres bereits der dritte Handspenalty, der nach einer VAR-Intervention gegen die Ostschweizer zustande gekommen ist. Folgen hatte er beim 1:1 im Heimspiel gegen Basel, keine Folgen hatte er beim 3:0 gegen Servette, als Goalie Lawrence Ati Zigi den Penalty von Dereck Kutesa parierte.

Aber natürlich ist sich Zeidler bewusst, dass die neuerliche Niederlage in Bern nicht allein mit der umstrittenen Handspiel-Regelauslegung begründet werden kann. «Wir werden in dieser Saison nichts holen, wenn wir nicht besser verteidigen», sagt er. «Und das gilt für die ganze Mannschaft.»

Dürftige Chancenauswertung

Dürftig war an diesem Nachmittag in Bern allerdings auch St.Gallens Chancenauswertung. Als die Ostschweizer den Young Boys im September die bislang einzige Saisonniederlage zufügten, gab das Team 19 Schüsse ab. Bei der 1:2-Niederlage im Oktober im Wankdorf waren es 14, am Sonntag indes notierten die Statistiker 22 Abschlüsse, für die Young Boys waren es 18.

Verletzt hat sich Verteidiger Matej Maglica. Er bekam einen Ball an den Kopf und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Es ist ungewiss, ob der 24-Jährige am Sonntag im Heimspiel gegen Luzern einsatzfähig sein wird.

