«So etwas Verrücktes hat es im Schweizer Fussball noch nie gegeben»: Was Medien und Experten zu den Mega-Verträgen von Zeidler und Sutter beim FCSG sagen Die Verantwortlichen des FC St.Gallen verlängern die Zusammenarbeit mit Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter bis 2025. Manch einer findet das riskant – die Schweizer Medien sind jedoch des Lobes voll. Auch die Fussballexperten Andy Egli und Rolf Fringer loben die Entscheide als richtig und mutig. Alexandra Pavlović, Tim Naef 16.07.2020, 14.09 Uhr

Es geht in St.Gallen weiter mit diesem Trio – noch für lange Zeit: Cheftrainer Peter Zeidler (Mitte) sowie Sportchef Alain Sutter und Präsident Matthias Hüppi beim Gang zur Medienorientierung. Bild: Ennio Leanza/Keystone (St.Gallen, 15. Juli 2020)

Obwohl es «nur» Vertragsverlängerungen waren, die Präsident Matthias Hüppi am Mittwochnachmittag verkündet hatte, so war seine Nachricht an die Fussballwelt doch eine Grössere. Wie Medien über den Entscheid reagieren und was Fussballexperten wie Andy Egli und Rolf Fringer dazu sagen: eine Übersicht.

Man werde zusammenhalten, egal, was passiere, zitiert die «NZZ» Präsident Matthias Hüppi. «Gegen den Strom zu schwimmen, war bisher ein Teil des St.Galler Erfolgs. Der Klub kultiviert eine gewisse Portion Verrücktheit», heisst es weiter. Die Zeitung wirft die Frage auf, ob keine Angst bestehe, dass sich die langen Vertragslaufzeiten irgendwann finanziell rächen könnten. Hüppis Antwort darauf: «Wer Angst hat, ist im Fussball am falschen Ort.» Abschliessend halten die Autoren des Artikels fest: «Der FC St.Gallen hat sich unter der neuen Führung den Ruf geschaffen, ein Klub zu sein, in dem sich junge oder verkannte Talente trotz einem spärlichen Budget prächtig entwickeln können.»

Der «Tagesanzeiger» wie auch «20Minuten» berichteten mit einem Liveticker über die Pressekonferenz. Den Anlass zunächst geheimnisvoll anzukündigen und die Vertragsverlängerungen dann via Livestream zu verkünden, beschreiben die beiden Publikationen als einen ziemlich cleveren Schachzug des FCSG. «Wir ziehen den Hut.»

Der «Blick» schreibt in einem Kommentar zur Vertragsverlängerung von Trainer Zeidler und Sportchef Sutter: «Das irre St.Galler Trio mit Matthias Hüppi als Präsidenten, Alain Sutter als Sportchef und Peter Zeidler als Trainer entzückt mit seiner Rasselbande auf dem Feld seit letztem Herbst die Liga. Und liefert sich jetzt mit Titelverteidiger YB ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel.» Nun binde Hüppi seine beiden wichtigsten Angestellten gleich bis 2025. Weiter schreibt der Autor: «Eine Job-Garantie für die nächsten fünf Jahre für Sportchef und Trainer – so etwas Verrücktes hat es im Schweizer Fussball noch nie gegeben. Irre gut!»

Auch Stefan Millius, Chefredaktor von «Die Ostschweiz», quittiert die Vertragsverlängerungen mit einem Kommentar: «Das Projekt FCSG bleibt also aufrecht – ein gutes Zeichen auf alle Seiten.» Der Autor meint weiter, dass alles auch anders hätte kommen können. Spätestens, seit der FC St.Gallen einen sportlichen Erfolg an den anderen reihe und ein klarer Titelkandidat sei, interessierten sich auch andere Vereine für den Cheftrainer des Vereins, Peter Zeidler, und auch Sportchef Alain Sutter dürfte viel Aufmerksamkeit erhalten. Aber beide würden es ernst meinen mit dem FCSG. Was auch umgekehrt gelte. «Gut gemacht, kann man da nur attestieren. Kommunikativ und psychologisch. Der FCSG hat seine Besonderheit unterstrichen, indem er im kurzlebigen Fussballgeschäft bewusst eine andere Richtung einschlägt.»

Voll des Lobes über die langfristige Bindung von Zeidler und Sutter ist auch «FM1 Today». Was sei schon normal, was sei schon die Regel beim FC St.Gallen. Dieser Club, der so ziemlich alles ein bisschen anders mache als die anderen Vereine im Schweizer Fussball. «Ein bisschen menschlicher, ein bisschen mehr ‹aus dem Bauch heraus›, wie es Präsident Matthias Hüppi gerne betont.» Man könne es auch mit einem anderen Wort beschreiben, das im Umkreis des FC St.Gallen gerne benutzt werde: mit Leidenschaft.



Laut dem Autor hat der Verwaltungsrat des FC St.Gallen rund um Präsident Hüppi alles richtig gemacht. Die Vertragsverlängerungen seien ein Vertrauensbeweis bezüglich der ausgezeichneten Arbeit von Trainer Zeidler und Sportchef Sutter, sie seien aber auch eine Investition in die Zukunft. Und selbst wenn die grandiose Saison nicht von einem Meistertitel gekrönt werde, sei man nun bereits auf der Gewinnerseite. «Der FC St.Gallen hat unter dem Triumvirat Hüppi-Zeidler-Sutter die Schweizer Fussballlandschaft nachhaltig geprägt.»

Auch Fussballexperte Andy Egli hat eine Vergangenheit beim FC St.Gallen.

...über seine ersten Gedanken nach der Meldung:

«Es ist phänomenal von allen Seiten; sowohl vom FC St.Gallen als auch von Zeidler und Sutter. Schlicht ein unglaublicher Vertrauensbeweis.»

«Es ist ein starkes und vor allem ein gutes Zeichen an die Spieler, an die Anhänger, aber hauptsächlich auch an den aktuellen Spitzenfussball.»

... über die grossen Chancen, welche sich damit bieten:

«Es zeigt den Spielern, dass in St.Gallen etwas Grosses mit Kontinuität entsteht. Das könnte helfen, das Grundgerüst der Mannschaft zusammenzuhalten.»

... über mögliche Gefahren:

«Gefahren sehe ich nur bedingt, im Gegenteil. Falls es eine sportliche Baisse geben sollte, wird man den Bettel nicht so schnell hinwerfen.»

«Zudem erhöht es die Glaubwürdigkeit bei zukünftigen Geldgebern, was dem Club zugute kommen wird.»

War von 2006 bis 2007 Trainer des FC St.Gallen: Rolf Fringer.

... über seine ersten Gedanken nach der Meldung:

«Schön, dass es so etwas überhaupt noch gibt.»

«Es zeugt von einer hohen Sozialkompetenz, grossem Vertrauen und viel Empathie beim FC St.Gallen. Es zeigt, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind.»

... über die Chancen, welche sich damit bieten:

«Die aktuelle Situation ist natürlich der Idealfall, ohne die eine solche Vertragsdauer gar nicht möglich gewesen wäre. Mit dieser Glaubwürdigkeit gegen aussen kann der Club seine Entwicklung weiter vorantreiben.»

... über mögliche Gefahren: