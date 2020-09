Silvan Hefti und die Young Boys – fürs Ausland reicht es St.Gallens Captain offenbar noch nicht Nach Cedric Itten und Ermedin Demirovic verliert der FC St.Gallen einen weiteren Leistungsträger. Captain Silvan Hefti wechselt zu den Young Boys – und damit «nur» innerhalb der Schweiz. St.Gallen bekommt für den 22-Jährigen dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Franken. Christian Brägger 01.09.2020, 11.21 Uhr

Christian Brägger, Sportredaktor Hanspeter Schiess

Nun ist also eingetreten, was das St. Galler Fanherz nicht erleben wollte. Silvan Hefti wechselt innerhalb der Schweiz – nur innerhalb der Schweiz. Dabei hatten St. Gallens Anhänger für den Captain eine Karriere im Ausland vorgesehen, auch der Spieler selber hatte davon geträumt, vor allem nach der vergangenen Saison, die so überaus stark gewesen war.

Der Aussenverteidiger hatte spielerisch, physisch und auch mental an Profil gewonnen, sich zu einem Kandidaten für die Schweizer A-Nationalmannschaft hochgespielt. Und der FC St. Gallen hatte in hohem Mass von Heftis Auftritten profitiert.

Da musste doch ein Mittelfeldklub in einer guten Liga auf den Rechtsverteidiger aufmerksam werden, so die allgemeine Meinung. Man verwies dabei gerne auf Kevin Rüegg, der es nach einer durchzogenen Saison erst kürzlich vom FC Zürich aus in die Serie A zu Hellas Verona geschafft hatte.

Falsch gedacht. Oder zumindest nicht ganz richtig. In Zeiten von Corona ist der Markt ausgedünnt, die Gelder werden knapper, die Brieftaschen der Klubs werden nicht mehr schnell gezückt, die Kontakte der Spielerberater werden noch wichtiger, als sie es ohnehin schon sind. Vielleicht signalisierte Schalke einmal loses Interesse an Hefti, auch Spartak Moskau oder Huesca aus Spanien. Aber die Angebote von Klubs, die den 22-jährigen Goldacher nicht bloss als Backup, sondern als Stammkraft vorsahen, kamen nicht. Zumindest nicht aus jenen Ligen, die für Hefti in Frage kommen.

Bis auf jenes von Meister und Cupsieger Young Boys, bei denen Hefti nun gezwungenermassen die besten Perspektiven sieht. Die Berner mit dem umsichtigen Kaderplaner Christoph Spycher können für den gefühlt ewigen Spieler des FC St. Gallen nur eine Zwischenstation sein in seinem Bestreben, es doch noch ins Ausland zu schaffen.

Zudem verfügen sie über eine besondere Hebelwirkung, wie ihre Vergangenheit zeigt, Schaufenster wie Strahlkraft sind ungleich besser als im FC St. Gallen. Dem Vernehmen nach zahlen die Berner etwa 1,5 Millionen Franken, dazu erhalten die Ostschweizer eine schöne Beteiligung bei einem künftigen Transfer Heftis.

Mit seinem Abgang ist die Klubführung des FC St. Gallen jetzt mehr als gefordert, insbesondere nach dem Vizemeistertitel. Für Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler gilt es zu beweisen, dass sie unter neuerlich schwierigen Umständen performen, ihrer Reputation gerecht werden können. Es ist ihnen grundsätzlich zuzutrauen.