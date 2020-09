Vor dem Spiel gegen den

FC St. Gallen: AEK-Trainer Massimo Carrera will nicht Favorit sein Wenn der FC St. Gallen am Donnerstag ab 20.30 Uhr auf den AEK Athen trifft, gelten die Griechen vielen als Favorit. Nicht so dem AEK-Trainer Massimo Carrera. «St. Gallen ist ein schwieriger Gegner.» Derweil erklärt ein griechischer Journalist, was für die Ostschweizer sprechen könnte. Ralf Streule 23.09.2020, 20.18 Uhr

Massimo Carrera, Trainer des AEK Athen und ehemaliger Juventus-Verteidiger. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Als Massimo Carrera im Kybunpark zur Pressekonferenz schreitet, ist er definitiv da, der internationale Flair, den man sich von europäischen Spielen erhofft. Adrett gekleidet, modisch vom Schuh bis zur Brille und umgeben von Dolmetschern, gibt er Auskunft – so souverän, wie es nur ein ehemaliger Juventus-Innenverteidiger tun kann. Der Trainer des AEK Athen hat das Team im Winter übernommen, am Donnerstag ab 20.30 Uhr will er gegen den FC St.Gallen in die Playoffs der Europa League einziehen. Aber, «Respekt!», als Favorit sehe er sein Team nicht. Schliesslich werde es gegen St.Gallen schwer, gegen ein Team, das ein gutes Pressing aufziehen könne. Carrera weiss also einiges über seinen Gegner. Dennoch: Stapelt er nicht tief? Schliesslich ist der Marktwert seines Teams mit 35 Millionen Euro um das doppelte grösser als jener des FC St.Gallen.