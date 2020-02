Siegesserie gerissen: Der FC St.Gallen verliert in Luzern nach einem durchzogenen Auftritt mit 0:1 +++ Espen bleiben trotzdem auf Platz 1 Der FC St.Gallen kassiert beim FC Luzern seine erste Rückrunden-Niederlage. Ein Elfmetertreffer durch Francesco Margiotta bleibt das einzige Tor der Partie. Weil auch YB patzt, bleiben die Ostschweizer trotz der Niederlage auf dem Leaderthron. Daniel Walt 16.02.2020, 17.51 Uhr

Die Tore

30. Minute, 1:0, Francesco Margiotta. Der Luzerner Angreifer verwandelt einen Elfmeter gegen Lawrence Ati Zigi souverän in die linke untere Ecke.

Die Spiel-Analyse

Achtung, fertig los in der Swisspor Arena: Nach weniger als zehn Sekunden begeht ein Luzerner das erste sackgrobe Foul an Jordi Quintillà. Nach einer Minute der erste Luzerner Konter. Und nach knapp zwei Minuten zunächst ein Abschlussversuch von Boris Babic, gefolgt von einem Schuss Cedric Ittens. Ja, die 11'406 Fans sehen von Beginn an ein Spiel mit viel Tempo. Und einem wie gewohnt sehr offensiven, hoch stehenden FC St.Gallen.

Trotz der Absenz des rotgesperrten Victor Ruiz führen die Ostschweizer zunächst die feinere Klinge, ohne allerdings zu grossen Chancen zu kommen. Bloss die Meldung, dass Lugano gegen YB in Führung gegangen ist, sorgt für Jubel unter den vielen Gästefans:

Bild: Daniel Walt

Erst nach einer Viertelstunde gelingt es den Luzernern, sich etwas aus der Umklammerung des Leaders zu lösen. Die Startviertelstunde wird zudem geprägt von vielen, teils harten Zweikämpfen, beide Teams schenken sich nichts. Trotz vielversprechender Ansätze kommen aber beide Mannschaften zu praktisch keinen nennenswerten Chancen.

Nach 30 Minuten sorgt dann Schiedsrichter Sandro Schärer für einen Paukenschlag. Zuvor hat er sich in diversen Szenen den Unmut des Heimpublikums zugezogen – nun entscheidet er nach einer Intervention im Strafraum der St.Galler auf Elfmeter. Francesco Margiotta lässt sich die Chance nicht entgehen: Er schickt Lawrence Ati Zigi in die falsche Ecke und bringt die Luzerner in Führung:

Das entscheidende Tor: Francesco Margiotta zieht nach seinem Penaltytreffer jubelnd ab. Bild: Keystone

Die Ausgangslage vor dem zweiten Umgang präsentiert sich für die Espen ähnlich wie beim Rückrunden-Start daheim gegen Lugano: Gefühlt haben die Ostschweizer mehr vom Spiel – so lautet das Cornerverhältnis beispielsweise 6:1 für die Gäste. Vorne fehlt ihnen aber die Durchschlagskraft, und sie produzieren viel zu viele Fehlpässe. Die St.Galler sind nach Wiederanpfiff denn auch sichtlich besorgt, mehr Sorge zum Ball zu tragen. Ein Abschluss von Babic nach einer Hereingabe von Demirovic nach 51 Minuten fällt zu harmlos aus. Trainer Peter Zeidler wechselt in der Folge Axel Bakayoko für Lukas Görtler ein. Ebendieser Bakayoko hat nach 62 Minuten die bis anhin grösste Ausgleichschance: Nach schönem Durchspiel zieht er ab, aber Luzern-Goalie Müller lenkt mirakulös über die Latte. Nur drei Minuten später zirkelt Quintillà einen Freistoss wunderbar in die entfernte Ecke, doch Müller ist erneut zur Stelle.

Nach spätestens 75 Minuten dürfte jedem FCSG-Fan im Stadion klar sein: Mehr als einen Punkt werden die Ostschweizer heute kaum aus der Swisspor Arena entführen. Zu bissig und zu stilsicher agieren die Einheimischen – vor allem aber kommt die vielgelobte Offensive der Gäste auch in Halbzeit zwei nicht so richtig in Schwung. Insbesondere Itten und Demirovic bleiben blass. Und wenn die Espen mal gefährlich zum Abschluss kommen, ist auch in der Schlussviertelstunde Luzern-Goalie Marius Müller da. Die St.Galler haben sogar noch Glück, dass sie um einen zweiten Gegentreffer herumkommen: Bei einem Konter treffen die Luzerner nur die Latte.

Weil YB in Lugano mit 1:2 verliert, bleiben die St.Galler trotz der Niederlage in Luzern Tabellenführer. Somit heisst es am kommenden Sonntag, 23. Februar, im Kybunpark: Willkommen zum Duell Erster gegen Zweiter – willkommen zu FC St.Gallen gegen YB!

Der Beste

In den letzten Wochen war es ob der geschlossenen Teamleistungen jeweils schwierig, den schlechtesten Spieler zu küren. Heute ist der Fall in der Rubrik «Der Beste» delikat. In Hochform präsentiert sich in Luzern keiner. Am besten ist nach dem gewohnt starken Goalie Zigi Verteidiger Yannis Letard. Er wirkt ruhig und überzeugt mit gutem Stellungsspiel.

Der Schlechteste

Cedric Itten und Ermedin Demirovic ziehen einen schwachen Tag ein. Insbesondere Demirovic sieht man kaum.

Unruhe beim FCL trotz des Sieges

Die Wogen rund um den FC Luzern gehen seit Monaten hoch, weil die Investoren heillos zerstritten sind. Die Anhänger der Leuchten richten kurz vor Spielschluss eine klare Botschaft an das eitle «Investoren-Pack», wie sie die Geldgeber Alpstaeg & Co. nennen:

Der Vertipper des Tages

Lawrence Ati Zigi, Leonidas Stergiou, Jérémy Guillemenot: Nein, die Spieler des FC St.Gallen haben orthographisch gesehen nicht die einfachsten Namen. Auf dem Matchblatt umschifft der FC Luzern auch die schwierigsten Klippen, was die Aufstellung des Tabellenführers angeht. Ausgerechnet den Vornamen des eigenen Torhüters schreiben die Luzerner Verantwortlichen aber falsch – aus Marius Müller wird Maris Müller:

Die Reaktionen

