Fussball Der FCSG lässt es weiter tschättern: Weshalb die Ostschweizer nach dem GC-Sieg niemanden zu fürchten brauchen «Ici, c’est Saint-Gall» – GC bekommt Zeidlers Leitsatz zu spüren, mit dem 2:0 rücken die Ostschweizer weiter vor. Die grünweisse Bewegung ist förmlich spürbar. Und die Ostschweizer brauchen niemanden zu fürchten. Christian Brägger Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Die Weichen früh auf Sieg gestellt: Julian von Moos (Nummer 19) erzielt in der siebten Minute sein erstes Pflichtspieltor für den FC St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller

Es ist Fasnacht. Der Moment, fröhlich, lustig zu sein. Eigentlich. Falls man der fünften Jahreszeit zugeneigt ist, das mag. Wenngleich dazu die Weltlage so überhaupt nicht einlädt und etwaige Probleme, sofern vorhanden und insbesondere in Bezug auf den Sport, schlicht das sind: relativ. So ergibt es für einmal durchaus Sinn, den Heimauftritt des FC St.Gallen gegen die Grasshoppers etwas isoliert zu betrachten, und immer mit dieser nötigen Relativität.

Denn Probleme hatte die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler vor dem Spiel genug, weil ihr mit dem grippeerkrankten Lukas Görtler, dem rotgesperrten Jordi Quintillà und dem am Sprunggelenk verletzten Basil Stillhart die Leitwölfe ausfielen; und am Ende, nach 94 gefälligen Minuten, wusste diese Mannschaft: Es gibt derzeit für sie nichts, was nicht zu lösen ist. Auch nicht, wenn man gegen denselben Widersacher in dieser Saison 0:4 und 2:5 verloren hat.

Das beste Team der Rückrunde, die eigentlich dem FCSG gar nicht liegen

Mit 2:0 nach Toren von Julian von Moos und Kwadwo Duah schickten die St.Galler die Gäste nach Hause, und Gründe, als Grünweisser mit der Sonne an diesem herrlichen Fussballnachmittag zu lachen und fröhlich zu sein, gab es deren viele. Mit den drei Punkten nach dem nächsten Zu-Null-Erfolg überholten die Ostschweizer den Gegner und auch Servette, sie sind damit erstmals seit August wieder in der ersten Tabellenhälfte. Und mit dem FC Zürich das Team der Rückrunde, wobei zweite Saisonhälften ja nicht unbedingt zu den Stärken der St.Galler zählen.

Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Dabei war das 2:0, wie das «Stop War»-Transparent, das Goalie Lawrence Ati Zigi und Captain Betim Fazliji mit den Mitspielern hochhielten, ein starkes Zeichen, und kam als schönstes Lob einer Pflichterfüllung gleich; weil sie einem Selbstverständnis entspricht, das so viel über den Zustand des FC St.Gallen aussagt.

Ausverkauft – «es isch Mätsch»

Die Grünweissen lassen es auf dem Rasen also weiter tschättern. In Anlehnung an die berühmt-berüchtigte Tschätteri-Nacht, die am Samstagabend im fasnachtsverrückten Altstätten über die Bühne ging. Zeidler sagte: «Ich kann über unseren Auftritt nur voll des Lobes sein, und noch fast mehr freue ich mich über den Nachmittag mit unseren tollen Zuschauern.» Auch sie waren es, die es auf den Rängen tschättern liessen, mit 18'861 war eine Begegnung im Kybunpark erstmals seit fast genau zwei Jahren wieder regulär ausverkauft, was die Anfahrt per Auto erschwerte und zu Stau führte.

«Es isch Mätsch!» So hiess es früher und so heisst es heute, und die Besucher, die Treiber der aktuellen grünweissen Bewegung sind, sollten ihr Kommen nicht bereuen – wenngleich GC-Fans mit ihrem Verhalten während und nach dem Spiel störten. Sie bekamen jedenfalls einen FC St.Gallen zu sehen, der zwar wahrlich nicht grandios spielte, dafür solid und in einem Verbund, in dem jeder Spieler für jeden ging und den vor dem Anpfiff gesprochenen Leitsatz Zeidlers «Ici, c’est Saint-Gall» verinnerlichte.

«Das hier, das ist St.Gallen.»

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Das ist zwar salopp formuliert, aber entsprach gegen den Rekordmeister halt schlicht der Wahrheit. Julian von Moos erzielte nach einem Abpraller früh die Führung, sie entsprang einem am Tag zuvor im Abschlusstraining einstudierten Ruiz-Eckball, den Duah durchgelassen und Bastien Toma vom Sechzehner Richtung Tor geschossen hatte. Für den Salmsacher von Moos, einst als Junior beim Gegner, war es die Premiere, und weil sie vor der Fankurve und den Augen von Familie und Freunden glückte, sagte er:

«Es ist unbeschreiblich. Ein besseres Gefühl gibt es gar nicht.»

Julian von Moos Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Wenn's läuft, dann läuft's

In der Folge hatte die GC-Mannschaft von Giorgio Contini ihre beste Phase, mehr als der Kopfball von Georg Margreitter an die Latte sprang nicht heraus. Und auch hier: Wenn’s läuft, dann läuft’s, dann gehen solche Bälle eben nicht rein. Nach Ablauf der ersten halben Stunde übernahmen die St.Galler wieder das Zepter, doch weil Jérémy Guillemenot vor der Pause aus aussichtsreichster Position danebenschoss und Patrick Sutter nach einer Intervention Glück hatte – wie zuvor GC-Spieler Abrashi, der um die rote Karte herumkam –, blieb es bei der knappen, aber verdienten Führung.

Guillemenot sollte später im alten Muster bleiben, als er nach einer Schwalbe verwarnt wurde und eine weitere gute Chance vergab. Das St.Gallen dieser Rückrunde hat nun aber ein Faible und neues Muster für Standards, vielmehr noch, es glaubt geradezu in diesen Spielsituationen an sich. Und so passte es ins Bild, dass Duah («es läuft einfach») nach einem nächsten Ruiz-Corner und Maglica-Kopfball an die Latte zu seinem neunten Saisontor kam. Es war der letzte richtige Höhepunkt, er genügte, um Contini im Nachgang an seiner früheren Wirkungsstätte sagen zu lassen:

«Ärgerlich, zwei Tore auf Standards. Das kann, sollte aber nicht passieren. Wir müssen akzeptieren, dass St.Gallen heute besser war.»

Fazliji der beste St.Galler, Zeidler ruft Giresse an

GC gewann bloss zwei seiner letzten elf Super-League-Partien, St.Gallen hingegen darf sich so richtig auf den «Mätsch» am Donnerstag in Basel freuen. Fazliji, der wohl Beste eines aufmerksamen, solidarischen Kollektivs, wird dann nochmals Quinitillà ersetzen. Zeidler war voll des Lobes für den Rheintaler, und der Freude, weil er mit Alain Giresse telefonieren wird, Fazlijis Nationalcoach beim Kosovo und ein Grosser das französischen Fussballs, den Zeidler ja so verehrt. Im Kybunpark gab es fürwahr nur Luxusprobleme.