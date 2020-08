Geheimtreffen und Aufräumaktionen: Wie das Aktionariat dem FC St. Gallen den Weg zum Erfolg ebnete St.Gallens Höhenflug begann mit dem Wechsel im Aktionariat der FC St.Gallen Event AG. Ein Rückblick auf entscheidende Tage 2017, samt nächtlichen Geheimtreffen unter grossem Zeitdruck. Ralf Streule 06.08.2020, 05.00 Uhr

Die Aktionäre beim Besuch des Trainingslagers in La Manga 2019 (von links): Martin Jäger, Steffen Tolle, Rolf Schubiger, Jérôme Müller, Patrick Thoma, Ernst Eisenhut und Roland Gutjahr. Es fehlen Edgar Oehler, Patric Müller und Schützengarten-Vertreter Reto Preisig. Bild: pd

Es war einmal: ein zerrütteter Club. Nur drei Jahre ist es her, da sprach man rund um den FC St.Gallen von Misswirtschaft, von Vetternwirtschaft und von undurchsichtigen Deals. Die Leistungen auf dem Feld waren solid, aber selten begeisternd. Die Stimmung der Fans war zu jener Zeit Mitte 2017 am Tiefpunkt angelangt. Aussicht auf Besserung gab es wenig. Und auch optimistische Beobachter hätten sich damals nicht träumen lassen, dass drei Jahre später ein junges Team an die Ligaspitze stürmen würde.

Matthias Hüppi während seiner Rede beim Antritt als Präsident. Urs Bucher

Viele dürften den Dienstag, 12. Dezember 2017, als Tag der Wende bezeichnen. Damals stellte sich Matthias Hüppi im Kybunpark als neuer Präsident vor. Enthusiastisch sprach er von der grün-weissen Welle, von Transparenz, Offensivgeist und Fairness. Drei Wochen später stiess Alain Sutter als Sportchef hinzu. Im Sommer darauf Peter Zeidler als Trainer. Das Erfolgstrio war beisammen. Doch als Hüppi an jenem Dienstag im Dezember 2017 seine Rede hielt, waren die wichtigsten Weichen bereits gestellt.

«Eine Übung, wie ich sie noch nie erlebt hatte»

Die Basis für den neuen FC St.Gallen hatte das neue Aktionariat gelegt, das sich an der Generalversammlung im November zuvor gebildet hatte. Dölf Früh hatte sich im Mai 2017 als Präsident aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet und veräusserte im November seinen Aktienanteil an der FC St.Gallen Event AG.

Roland Gutjahr, einer der Aktionäre, die 2017 beim FC St. Gallen einstiegen. Hanspeter Schiess

Roland Gutjahr erinnert sich: «Erst am Morgen vor der GV hatte ich die Aktien definitiv erhalten. Am Abend dann lernte ich die anderen Aktionäre erstmals kennen.» Eines habe man schnell gesehen, sagt Gutjahr, der mit seiner Firma Ernst Fischer AG am Bau des St.Galler Stadions beteiligt gewesen war: «Das neue Aktionariat harmonierte.» Gutjahr spricht von einem blinden Verständnis, von einer «gesunden Hemdsärmeligkeit». Neben Gutjahr waren die Brüder Jérôme und Patric Müller, Ernst Eisenhut und Patrick Thoma neu im Aktionariat dabei, Edgar Oehler hatte sein Paket auf gut 24 Prozent aufgestockt. Weiterhin im Aktionariat blieben zudem Steffen Tolle, Rolf Schubiger, Martin Jäger und die Schützengarten AG. Das Team musste auf Anhieb funktionieren, sagt Gutjahr:

«Denn es folgte eine Übung, wie ich sie nie zuvor erlebt habe.»

Einerseits musste das Gremium dem Kern des Problems im Club auf den Grund gehen. Verträge wurden durchleuchtet, Gespräche geführt. Gutjahr sagt:

«Praktisch jeder Stabsmitarbeiter hat uns sein Leid geklagt.»

Auch wenn es Gutjahr nicht mit Namen ausspricht: Von Kompetenzüberschreitungen und Machtspielen war damals die Rede, die vom Übergangspräsidenten Stefan Hernandez nicht mehr kontrollierbar waren.

Um jeden Preis den Namen Hüppi geheim halten

Anderseits ging es für das neue Aktionariat darum, die richtigen Leute zu finden für einen Neuanfang. Gutjahr sagt:

«Bis tief in die Nacht sprachen wir in geheimen Treffen mit möglichen neuen Verwaltungsräten.»

Er erinnert sich an das nächtliche Treffen mit Hüppi, irgendwo in einem Haus in der St.Galler Innenstadt. Um jeden Preis wollte man seinen Namen geheim halten bis zur Bekanntgabe. Es gelang, der Name sickerte nicht durch. Es war ein erster Erfolg und ein Zeichen für die Vertraulichkeit und das gute Zusammenspiel innerhalb des Aktionariats, sagt Gutjahr.

Gegenwind für den alten Verwaltungsrat

Das alles lief im Schatten des ehemaligen Verwaltungsrats. Denn im Prinzip war dieser, unter der Leitung von Hernandez, weiterhin für die strategische Ausrichtung zuständig. Das Aktionariat aber wusste, dass es mit dem alten VR nicht weitergehen konnte. Zu viele Verwaltungsräte wie Hernandez, Ferruccio Vanin und Sascha Roth standen auf der Lohnliste des Clubs, ein No-Go für einen VR. Schliesslich trat das alte Gremium im Januar 2018 freiwillig zurück – zu stark war der Gegenwind aus Aktionariat und Öffentlichkeit.

Letztlich habe man den «Wunsch-VR» mit viel Club­bezug gefunden, sagt Gutjahr. Dieser macht seit Beginn einen ausgewogenen und professionellen Eindruck, mit Christoph Hammer (Finanzen), Stefan Wolf (Sport und Nachwuchs), Patrick Gründler (Recht) sowie Peter Germann (Sport und Unternehmensführung).

Der neue Verwaltungsrat mit Patrick Gründler, Peter Germann, Matthias Hüppi (Präsident) Stefan Wolf und Christoph Hammer (von links), in einer Aufnahme vom 12. Dezember 2017. Urs Bucher

Lob für Dölf Frühs Gespür beim Aktienverkauf

Mit den Umbrüchen von Ende 2017 ging auch die Ära des Dölf Früh im FC St.Gallen endgültig zu Ende. Er, der den Club 2010 vor dem finanziellen Niedergang gerettet hatte und die Sternstunden im Europacup 2013 mitverantwortete, verabschiedete sich mit Misstönen. Ihm war vorgeworfen worden, auch nach dem Rücktritt als Präsident Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Der ehemalige Präsident Dölf Früh. Ralph Ribi

Auf ihn lässt das neue Aktionariat aber nichts kommen. Vielleicht sei er in gewissen Personalentscheiden fast zu gutmütig gewesen und sei von einigen Personen unterwandert worden, so die Vermutung aus dem Aktionariat. Hoch anzurechnen sei ihm, mit welch gutem Gespür er die Aktien­abnehmer zusammengesucht habe, so Gutjahr.

Wie viel Anteil gibt sich das Aktionariat selbst am Erfolg der aktuellen Mannschaft? Da wolle man bescheiden sein, schliesslich halte man sich operativ konsequent zurück, sagt Gutjahr.

«Aber, was wir bieten konnten, war ein sicheres Umfeld.» Das färbe auf die Spieler ab.

«Der Fisch stinkt vom Kopf», heisse es ja so schön. Umgekehrt könne man glücklicherweise sagen, dass ein gut funktionierender Kopf Energie freisetzen könne.