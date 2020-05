Serie Blick in die FCSG-Geschichtsbücher: Ivan, Ivan, Ivan, Ivan Zamorano Der Chilene Ivan Zamorano schiesst im Herbst 1989 den FC St.Gallen im Alleingang zum 4:3-Sieg bei Xamax. Zum Titel reicht es am Ende aber dennoch nicht. Wir blicken nochmals auf jenes Spiel und den Weltstar zurück. Peter M. Birrer 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Perfekte Schusshaltung – Ivan Zamorano verzauberte nicht nur den eigenen St.Galler Anhang. Bild: Archiv St. Galler Tagblatt

Der Start in die Saison 1989/90 gelingt mässig. Ein Sieg nur in den ersten neun Runden, Platz sieben in der Zwölferliga – und dann führt die nächste Reise ausgerechnet nach Neuenburg, zu Leader Xamax mit seinem Trainer Gilbert Gress. Aber das Spiel an jenem 9. September 1989 auf der alten Maladière wird kein gewöhnliches, das anderntags schon fast vergessen ist. Nein, es entwickelt sich zu einem wahren Spektakel mit einem jungen, erst 22-jährigen Chilenen in der Hauptrolle: Ivan Zamorano.

Urs Fischer, der heutige Trainer von Bundesligist Union Berlin, war Ivan Zamoranos Teamkollege. Uwe Anspach / DPA

Im Sommer 1988 ist er von Bologna ausgeliehen worden, die ersten Monate verlaufen für ihn zäh. Sein damaliger Teamkollege Urs Fischer erinnert sich an gnadenlose Urteile wie «Fehltransfer», weil der Stürmer nicht sofort einschlägt. Aber die Stimmen verstummen, erst recht im Herbst 1989, und das hat mit Partien wie jener bei Xamax zu tun.

3 Tore innert 13 Minuten – doch es gab auch Rubio

Zamorano hat Lust aufs Spiel, aufs Toreschiessen, und ihm gelingt alles. Innert 13 Minuten trifft er dreimal, St.Gallen führt zur Pause 3:0. Die Neuenburger wehren sich, schöpfen mit dem 1:3 Hoffnung, aber Zamorano gibt die Antwort mit seinem vierten Tor vor 10'100 Zuschauern. Das Polster ist zwar stattlich, es reicht am Ende aber doch nur knapp zum Sieg, weil Xamax bis auf 3:4 herankommt. Fortan ist St.Gallen in diesem Herbst nicht mehr zu stoppen. Das Team von Trainer Kurt Jara stürmt an die Spitze der Tabelle, vor allem auch dank der Abschlussqualitäten des unwiderstehlichen Zamorano.

Roger Hegi, damals Captain des FC St.Gallen, war der Denker und Lenker im Mittelfeld. Bild: Archiv/St.Galler Tagblatt

Roger Hegi, damals der Captain der Ostschweizer, schwärmt heute noch von der «tollsten Zeit meiner Karriere». Er versteht sich nicht nur mit Zamorano blind, sondern auch mit dessen Landsmann Hugo Rubio: «Ivan war kein Chügeler, sondern ein Stürmer mit unglaublichem Dampf, Coolness vor dem Tor und einer beeindruckenden Kopfballtechnik. Und Hugo... Ich habe nie mit einem besseren Fussballer zusammengespielt. Er liess sich auch in grösster Bedrängnis nie aus der Ruhe bringen.»

Um den Superlativ zu verwenden: «Hugo war Weltklasse.» Neben Zamorano und Rubio gab es mit Patricio Mardones noch einen weiteren Chilenen. Hegi sagt:

«Fussballerisch war es ein absoluter Traum mit diesem Trio.»

Trainer Kurt Jara (rechts) mit seinem chilenischen Trio Patricio Mardones, Ivan Zamorano und Hugo Rubio (v.l.). Bild: Archiv/St.Galler Tagblatt

Hegi: «St.Gallen hätte 1990 Meister werden müssen»

Die Chilenen hinterlassen in der Tat tiefe Spuren. Und wenn Episoden aus den späten Achtzigerjahren aufgewärmt werden, führt kein Weg an Zamorano vorbei. In der Saison 1989/90 gelingen ihm 23 Tore, so viele wie keinem sonst in der Liga. Er ist der unumstrittene Liebling der Massen und Teil der chilenischen Fraktion, «die uns besser gemacht hat», sagt Fischer. Der heutige Trainer von Union Berlin war als beinharter Defensivspezialist im Schatten der Künstler, aber ihn störte es nie, dass er kaum einmal im Mittelpunkt stand. «Profitiert habe ich persönlich ja auch: Ich bekam in jener Zeit mein erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft.»

Roger Hegi, ehemaliger FCSG-Captain. Philipp Schmidli / PHILIPP SCHMIDLI

Hegi, der von April 1996 bis Dezember 1998 Trainer in St.Gallen war und seit 2004 als Direktor der Sport-Toto-Gesellschaft amtet, bereut im Nachhinein eines: dass damals der Schwung der Vorrunde nicht mitgenommen werden konnte und die Krönung ausblieb. Er betont:

«Mit dieser Mannschaft hätten wir 1990 Meister werden müssen. Unbedingt sogar!»

«Dieser Meinung bin ich auch», meldet Urs Fischer aus Berlin. Warum klappte es denn nicht? Fischer belässt es beim Satz: «Wir standen uns selber im Weg.» Und Hegi findet, dass man das so stehen lassen kann.

Für Unruhe sorgt, dass der Chile-Fraktion erlaubt wird, einen grossen Teil der Vorbereitung in der Heimat zu absolvieren. Trainer Jara gestand Jahre danach ein, dass dies ein Fehler war. Und Giuseppe Gambino erklärte einmal gegenüber dieser Zeitung: «Wir hatten in der Kälte Kilometer um Kilometer abgespult, um fit zu werden, während die Chilenen bei Mannschaften in ihrer Heimat mittrainierten. Ihr Formstand war deshalb ein anderer. Das war ebenfalls massgebend für die schlechte Rückrunde.»

Die ewige Dankbarkeit des Weltstars

St.Gallen rutscht im Frühling auf Platz fünf ab und schafft es nicht einmal in den Europacup. Hegi steht in den letzten drei Partien sogar nicht mehr im Kader. Im Sommer 1990 tritt er zurück und hat seither besonders die emotionalen Heimspiele im Espenmoos in der ersten Saisonhälfte abgespeichert. «Das war irrsinnig schön», sagt er, «ständig herrschte Chilbi bei uns. Herrlich!»

Zamorano verlässt den FC St.Gallen ebenfalls, aber er hört nicht auf, sondern startet eine Weltkarriere. Nach Sevilla landet er bei Real Madrid, bleibt vier Jahre bei den Königlichen und erzielt danach auch seine Tore für Inter Mailand.

Ivan Zamorano heute. Andres Pina/Photosport / imago sportfotodienst

Der Ostschweiz aber ist Zamorano stets verbunden geblieben. Als er 2004 zum 125. Geburtstag des Klubs eigens aus Chile anreiste, sagte er:

«Ich bin dem FC St.Gallen immer dankbar. Alles, was ich in meiner Karriere erreicht habe, hat viel mit diesem Verein zu tun.»

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des FCSG haben die drei ehemaligen Stars Charles Amoah, Ivàn Zamorano und Hugo Rubio (v.l.) im Jahr 2004 die Ostschweiz besucht. Bildarchiv: Bolliger Rainer