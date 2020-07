Trainer Peter Zeidler nach dem seltenen Stolperer des FC St.Gallen: «Wir waren zehn bis fünfzehn Minuten ein bisschen weg» Der FC St.Gallen macht in Thun zu wenig aus seiner Überlegenheit und verliert mit 1:2. Vier Runden vor dem Saisonende muss er die Leaderposition wieder abgeben, sein Rückstand auf die Young Boys beträgt zwei Punkte. Am Mittwoch empfangen die Ostschweizer den FC Basel. Patricia Loher aus Thun 20.07.2020, 05.00 Uhr

Es lief die letzte Viertelstunde, als der FC St.Gallen noch einmal alle seine Kräfte bündelte. Die Gäste rannten an, immer wieder, der Schweiss floss. Sie flankten, sie schlossen ab aus allen Lagen und Präsident Matthias Hüppi rief von der Tribüne:

«Chömet nomol!»

Doch es war auf dem Kunstrasen der Thuner Arena nicht der Tag seiner Mannschaft, ihr gelang in der 82. Minute trotz aller Anstrengungen nur noch das 1:2-Anschlusstor durch Stürmer Ermedin Demirovic.

Erstmals seit sechs Spielen und dem 0:4 gegen den FC Zürich musste das junge Team wieder als Verlierer vom Platz. Vier Runden vor dem Saisonende beträgt sein Rückstand auf Leader Young Boys zwei Punkte.

Wie schnell erholen sich Geist und Körper?

Noch aber ist für die Überraschungsmannschaft aus St.Gallen nichts verloren in diesem so spannenden und attraktiven Titelkampf. Entscheidend wird nun sein, wie schnell sich Geist und Körper in der heissen Schlussphase der Meisterschaft erholen – vom hohen Rhythmus und der Niederlage in Thun. Trainer Peter Zeidler sagte:

«Wir waren darauf vorbereitet, dass es Rückschläge geben wird. Deshalb werden wir wieder aufstehen.»

Schon am nächsten Mittwoch trifft St.Gallen im Kybunpark auf den FC Basel. Das werde ein «grosses Spiel», so der Trainer, der vergangene Woche einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat.

Aber natürlich, unterdessen bewege man sich sowohl physisch als auch psychisch im Grenzbereich. «Das geht jedoch allen Mannschaften so.»

Eine ordentliche Leistung, aber zuwenig Torgefahr

Der FC St.Gallen lieferte drei Tage nach dem begeisternden 4:1 gegen Luzern in Thun keine schlechte Leistung ab. Er war das über weite Strecken bessere Team, ergriff die Initiative und dominierte den Gegner.

Silvan Hefti und Lukas Görtler harmonierten über rechts vielversprechend. Vieles schien wie schon gegen Luzern im Fluss und Görtler wagte in der 27. Minute sogar einen Versuch, Thun-Goalie Guillaume Faivre aus 40 Metern zu bezwingen.

Die Verteidigung liess vor der Pause kaum etwas zu und war bei den wenigen Angriffen der Thuner auf der Höhe. Nur schafften es die Ostschweizer für einmal nicht, auch in Führung zu gehen.

Thun, das sich zuletzt kontinuierlich gesteigert und alle Heimspiele seit Wiederaufnahme der Meisterschaft gewonnen hat, gelang es, St.Gallens Offensivabteilung praktisch aus dem Spiel zu nehmen. Auch die spanischen Mittelfeldakteure Jordi Quintillà und Victor Ruiz taten sich gegen die aufsässigen Berner Oberländer schwer.

So war sinnbildlich, dass die beste Chance der St.Galler vor der Pause auf das Konto eines Verteidigers ging. In der 32. Minute scheiterte Leonidas Ster­giou nach einem Corner mit seinem Kopfball am bravourös reagierenden Torhüter Faivre. Zeidler sagte:

«Das einzige, was man uns nach diesem Spiel vorwerfen kann, ist, dass wir nicht öfter gefährlich wurden.»

Und der Deutsche fügte an: «Aber insgesamt war die Leistung doch ordentlich, obwohl uns der eine oder andere Fehler zu viel unterlaufen ist.»

Thun setzt auf Konter

Thun hatte in der ersten Halbzeit kaum einen Schuss abgegeben auf das Tor der St.Galler. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider stand tief, konzentrierte sich auf die Verteidigungsarbeit und versuchte, mit Kontern Nadelstiche zu setzen.

Das 0:0 zur Pause war für den Gastgeber ein Zwischenerfolg. Er hatte gegen die noch am Donnerstag erbarmungslos anstürmenden St.Galler ein Mittel gefunden, Gegentore zu vermeiden. Im Heimspiel gegen Thun Ende Juni hatten die Ostschweizer zur Pause mit 3:0 geführt, ehe sie trotz allem in der zweiten Halbzeit noch ins Zittern gerieten und zwei Gegentore hinnehmen mussten.

Ein Gegentor nach Abseitsposition?

Die Partie vom Sonntag aber nahm einen anderen Verlauf. Thun kassierte keine Gegentore, ging nach der Pause aber innerhalb einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung.

Dem 1:0 durch Leonardo Bertone in der 51. Minute haftete allerdings der Makel an, dass es wohl nach einer Abseitsposition von Dennis Salanovic fiel. Der Liechtensteiner schien nach dem Pass von Ridge Munsy im Offside zu stehen und lieferte schliesslich die Vorarbeit zum Tor. Der Videoassistent griff jedoch nicht ein.

Dieses Gegentor erschütterte St.Gallens Mannschaft in ihren Grundfesten. Plötzlich war sie nicht mehr so überlegen, nicht mehr so stilsicher. Plötzlich liess sie Thun aufkommen und vor allem spielen. So zeichnete sich das zweite Gegentor je länger desto mehr ab.

Munsy traf schliesslich in der 65. Minute zum 2:0. «Wir waren zehn bis fünfzehn Minuten ein bisschen weg», sagte Zeidler. «Das hat letztlich den Unterschied ausgemacht.»