Seitenblick Ost-Optik: Alex Frei wird uns als Basel-Coach fehlen. Warum? Weil er den Klub vom Rheinknie reizvoller machte Als der FC Basel am Ende der vergangenen Saison Alex Frei als Trainer holte, zauberte das uns Ostschweizern ein schelmisches Lächeln ins Gesicht. Der Tenor: «Das kommt ganz sicher nicht gut.» Und plötzlich wollten wir jedes Interview von Frei sehen. Christian Brägger 08.02.2023, 20.42 Uhr

22. Januar 2023: Alex Frei als FCB-Trainer im Spiel gegen St.Gallen. Claudio Thoma / freshfocus

Wir meinten damit: der verbissene Frei und «Zappeldavid» Degen, zwei Alphatiere, oha Lätz. Da fliegen bald einmal die Fetzen und es «chlöpft». Was uns nur recht sein würde.

Denn unser Reflex, die aktuelle Krise des einstigen Nonstop-Meisters hin oder her, ist stets derselbe: Stolpert der grosse, gern so erfolgreiche FC Basel über die eigenen Beine, freuen wir uns am östlichen Rand der Schweiz. Zumindest ein bisschen. Vermutlich sind wir da in unserem David-gegen-Goliath-Schema gefangen. Auch tut hier die Schadenfreude zumindest niemandem weh.

Irgendwie wirkt es ja so: Seit Bernhard Heuslers Regentschaft am Rheinknie lieferten seine Nachfolger der Öffentlichkeit geradezu eine Betriebsanleitung, wie man den eigenen Fussballklub demontieren kann. Schliesslich erhielt Basel mit Degen und insbesondere mit Frei aus unserer Optik etwas vom FC Hollywood. Wenn Frei jeweils sprach, hörten sogar wir genau hin.

Was bisweilen zur Irrationalität führte, dass man am Montagabend Telebasel einschaltete, um bloss nicht die Sendung «FCB Total» zu verpassen. Es konnte einem ja ein Satz, ein Wort, eine mitgeschnittene Mimik oder Gestik durch die Lappen gehen, die danach schweizweit seitenfüllend verhandelt wurden.

Plötzlich Telebasel geschaut

Wenn der FC Basel wieder einmal verlor – was er in dieser Saison ziemlich oft tat –, warteten selbst wir Ostschweizer mit dem nationalen Fernsehen auf Interviews. Im Prinzip warteten wir nur auf Alex Frei. Was für eine Enttäuschung, wenn er dann nicht am Bildschirm erschien. Seine Sätze waren früher ja schon kultig, auch aus der Ferne. In dieser Saison klangen sie dann so: «Was für eine Fragestellung. Wir nagelten YB in der zweiten Halbzeit an die Wand. Ich habe in dieser Saison noch gar keine Mannschaft gesehen, die YB so an die Wand nagelt wie wir.» Oder zur Schiedsrichterleistung: «Irgendwann lupft es mir dann auch den Deckel.»

Wie zur Frage nach den Gründen für die Basler Misere: «Ich bin immer Schuld. Kein Problem. Das ist mein Job.» Als letztes Schmankerl: «Bei aller Schuld, die ich auf mich nehme. Aber ich weiss nicht, ob der Trainer immer Schuld ist, wenn du alleine auf die Pfanne zuläufst und dann das Tor nicht machst. Da bin ich mir nicht ganz sicher.»

Den Fussballer im Kopf

Bei Trainer Frei hat man immer auch den Fussballer Frei im Kopf, noch heute mit 42 Treffern Rekordtorschütze der Schweiz. Mehr dank Fleiss denn Talent. Egal, absolut top war er trotzdem. Wobei der Fussballer Frei nach einem nicht nachvollziehbaren Pfeifkonzert in unserem Kybunpark gar aus dem Nationalteam zurücktrat. Seine ehrgeizige, intensive Art zog er auch als Coach durch, wirkte explosiv wie authentisch, blieb reizbar.

Nun ist Alex Frei nicht mehr Trainer des FC Basel, der nach Ciriaco Sforza den nächsten Ex-Trainer des FC Wil verbraten hat. Die Rotblauen verlieren an Unterhaltungswert und der Fussball eine Bereicherung. Schampar schade ist das, und für uns ein bisschen weniger motivierend. Es geht auch ums Piesacken. Ja, Alex Frei wird uns als Basel-Coach fehlen, und vielleicht unser Interesse am Degen-Klub nun etwas abnehmen. Doch nicht die Freude, falls es gegen ihn im Cup-Viertelfinal dem FC St.Gallen zum Sieg reicht.