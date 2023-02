FCSG: Matthias Hüppi als Talkgast bei den Rheintaler Sportpreisen

Der Präsident des FC St.Gallen war als Talkgast bei der Verleihung der Rheintaler Sportpreise 2022 eingeladen. Ganz der Redner sprach Matthias Hüppi frei von der Seele über dieses und jenes. Sodass am Ende auch diejenigen, die mit dem FC St.Gallen nichts am Hut haben, an seinen Lippen hingen.

Christian Brägger 01.02.2023, 05.00 Uhr