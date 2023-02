Doppelinterview «Sind wir ehrlich: Sonst wäre Lukas nicht mehr da!»: Ex-FCSG-Captain Philippe Montandon und Lukas Görtler im Doppelinterview über Krisen, gute Taten und langjährige Trainer. Wie die Rolle des Spielführers Der FC St.Gallen heute und früher: Wir haben den Captain Lukas Görtler und Philippe Montandon, einen seiner Vorgänger, zum Gespräch getroffen. Der 28-jährige Görtler verrät, dass er unbedingt den zweiten Platz erreichen will. Philippe Montandon sagt: «Die Spieler wissen ganz genau, dass Rang zwei möglich ist.» Interview: Patricia Loher und Christian Brägger Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

St.Gallens Captain Lukas Görtler (links) und Philippe Montandon während des Interviews im Kybunpark. Bild: Ralph Ribi

Kennen Sie einander?

Lukas Görtler: Zu Beginn meiner Zeit in St.Gallen war Philippe TV-Experte am Spielfeldrand. Wenn ich verletzt oder gesperrt war, haben wir uns auch im Kybunpark in der Loge getroffen.

Philippe Montandon: Ich war einmal mit der Familie unterwegs auf der Schwägalp – und dann tauchte dort Lukas mit dem Velo auf. Ich war während meiner Zeit als Fussballer ähnlich wie er: Um abzuschalten und etwas Abstand zu gewinnen, hielt ich mich oft in der Natur auf.

Ist man als TV-Experte kritischer gegenüber einem ehemaligen Klub?

Montandon: Nein. Zu beurteilen, was auf dem Platz passiert, ist mein Job. Da geht es um Professionalität. Ob es nun mein früherer Klub ist oder ob ich dort noch Leute kenne, spielt keine Rolle. Als ich jedoch nach meiner Karriere gleich beim Teleclub als Experte begann, war meine einzige Forderung, keine St.Galler Spiele zu analysieren. Damals war ich zu befangen.

Was muss ein Captain können, Lukas Görtler?

Görtler: Das Wichtigste ist, dass er ein Vorbild ist. Ein Captain hat das Recht wie jeder andere auch, einmal einen schlechten Tag einzuziehen. Er soll jedoch vorangehen, selbst wenn es nicht gut läuft. Er muss die Tugenden vorleben, für die eine Mannschaft steht oder stehen will. Ich finde es auch cool, wenn ein Captain den ganzen Klub im Blick hat und sich zutraut, vielleicht auch einmal ein kritisches Wort zu finden.

Montandon: Wichtig ist, dass man als Captain authentisch ist und nicht mit der Binde am Arm plötzlich versucht, etwas Spezielles zu bieten. Der Captain wird gewählt vom Trainerstab oder der Mannschaft: Wegen seiner Persönlichkeit und seinem Umgang mit Menschen. Mannschaft und Coach müssen die Gewissheit haben, dass der Captain einer ist, der vorangeht.

Philippe Montandon (Mitte) verabschiedet sich Anfang 2015 von den Fans. Nach der achten Gehirnerschütterung tritt der damalige Captain zurück. Bild: Benjamin Manser

Philippe Montandon, gab es einmal eine Zeit in St.Gallen, als Sie als Captain besonders gefordert waren?

Montandon: Wir hatten einige Phasen, in denen es rumorte. Ich war dann das Bindeglied zwischen Trainern und Spielern. Man hat eine beratende Funktion, führt viele Gespräche. Gefragt ist man als Captain vor allem dann, wenn es nicht läuft.

Wann waren Sie vor allem gefragt?

Montandon: 2012 nach dem Aufstieg arbeiteten wir mit Trainer Jeff Saibene eine klare Spielidee aus. So wie heute die St.Galler, wollten wir agieren und nicht einfach abwarten. Zum Schluss erreichten wir Rang drei und die Gruppenphase der Europa League. Unser Austausch war also erfolgreich. Natürlich muss man aber auch einen Trainer haben, der offen ist und zuhört.

Lukas Görtler, verändert sich die Captainrolle, wenn eine Mannschaft im Vergleich zu früheren Jahren immer internationaler wird?

Görtler: Für mich ist das eine der schwierigeren Aufgaben. Ich lerne zwar Französisch und merke, dass es auch etwas bringt. Es ist eine meiner Stärken, viel zu kommunizieren. Wie ich ticke, merken die Leute, mit denen ich mich in meiner Muttersprache unterhalten kann: Dass ich eher der Captain-Freund bin, der nur kritisch ist, wenn er denkt, dass jemand nicht hundert Prozent gibt. Der aber immer alle Fehler verzeiht. Das kommt in meiner Muttersprache besser rüber.

«Es ist eine meiner Stärken, viel zu kommunizieren»: Lukas Görtler. Bild: Ralph Ribi

Wie gehen Sie mit anders sprechenden Kollegen um?

Görtler: Es ist schwieriger mit Spielern, mit denen ich in Englisch oder knapp in Französisch kommunizieren muss, eine Verbindung aufzubauen. Da muss ich vorsichtiger sein. Deshalb bin ich froh, dass Jordi Quintillà wieder da ist. Er geniesst ebenfalls ein hohes Ansehen im Team, vor allem auch in der Französisch sprechenden Gruppe. Wenn ich den Eindruck habe, dass einer beim Aufwärmen nicht richtig bei der Sache ist, gehe ich zu Jordi und sage: «Hey, rede doch mit ihm.»

Montandon: Wir hatten während meiner ersten Zeit in St.Gallen eine Argentinien-Fraktion von fünf bis sechs Spielern. Das muss man handlen. Heute aber ist eine Mannschaft noch viel internationaler als damals. Allerdings bist du als Captain ja nicht Einzelkämpfer. Sondern du hast Teamkollegen, die genauso gut eine Rolle übernehmen können. Bei mir war es damals Martin Stocklasa, der mich sehr unterstützt hat. Oder Oscar Scarione. So konnten wir in unserem Team alle abholen.

Lukas Görtler, als Nicolas Lüchinger, Boris Babic und später auch Betim Fazliji im Sommer St.Gallen verliessen, sagten Sie, dass Identifikation verloren gehe. Wie wichtig ist es für Sie, dass auch Leute aus der Region in der Mannschaft sind?

Görtler: Die Leute, die ins Stadion kommen, wollen eine Mannschaft sehen, die Spass macht. Die Leidenschaft hat und um jeden Zentimeter kämpft. Und eine Mannschaft, mit der sie sich identifizieren können. Ich bin auch nicht von hier, aber die Menschen merken, dass ich mich mit dem Verein und der Region identifiziere. Zu Spielern, die aus der Region kommen, ist ihre Nähe aber noch etwas grösser.

Montandon: Es kommt auch darauf an, was es für ein Verein ist. In Zürich ist alles internationaler, das Publikum, die Spieler. Hier sind wir in einer traditionellen Region, in der es Gewicht hat, dass ein Akteur aus der Ostschweiz stammt.

Spürten Sie das selber auch während Ihrer Aktivzeit?

Montandon: Ich war zu Beginn auch ein Auswärtiger in St.Gallen. Dann wurde ich Ostschweizer, weil ich mich mit den Gegebenheiten, die hier herrschen, beschäftigte. Und seit langem auch hier wohne. Das schafft Glaubwürdigkeit. Jetzt hat es ein paar Eckpfeiler wie Lukas, oder eine Persönlichkeit wie Goalie Lawrence Ati Zigi. Das sind bodenständige Leute, die den Klub repräsentieren.

Also braucht es doch keine Einheimische, um Identität zu stiften. Vielmehr zählt, ob die Mannschaft gut ist.

Görtler: Identität kommt ja von Identifikation und es ist nicht unbedingt gesagt, dass jeder Einheimische diese Identifikation mit dem Verein automatisch besitzt. Ich bekomme aber immer wieder mit, dass man stolz ist, hier Spieler zu haben, die aus der Region stammen. Wenn du eine Mannschaft hast, die super performt, ist es wahrscheinlich eher irrelevant, woher die Spieler kommen. Aber wir sind ja noch kein Klub, der von 36 Partien 28 gewinnt. Es gibt Phasen wie in der Vergangenheit, da kann es vier, fünf Wochen nicht gut laufen. Und dann ist es wichtig, dass sich die Fans mit dem Team identifizieren und ihm Rückhalt geben.

Montandon: Es ist für einen Klub wie St.Gallen von Belang, dass immer wieder ein junger Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Man braucht die Regionalität.

Görtler: Ich möchte nochmals auf die Abgänge von Betim Fazliji, Nicolas Lüchinger und Boris Babic zurückkommen. Sie waren nicht nur aus der Region. Diese Spieler wussten, wie es hier läuft und wie wichtig dem Verein Fannähe wie Region sind: Wenn wir jeden Sommer die «Espen on Tour» machen, ist das keine Pflichtveranstaltung. Diesen Spielern ist klar, dass die Fans aus der Region zu unseren Trainings kommen und wir uns als Spieler und Verein von der besten Seite zeigen wollen. Wenn man solche Spieler nicht mehr hat, die den Verein und die Region kennen und sich damit identifizieren, macht man halt irgendwas, aber nichts Nachhaltiges. So würde Distanz entstehen und es kämen nicht mehr 18'000 Leute in den Kybunpark.

«Es ist für einen Klub wie St.Gallen von Belang, dass immer wieder ein junger Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schafft»: Philippe Montandon. Bild: Ralph Ribi

Philippe Montandon, Lukas Görtler war dafür verantwortlich, dass Plastikflaschen aus dem Klub verbannt wurden. Hatten Sie auch einen Spieler im Team, der sich für eine gute Sache engagiert hat?

Görtler: Damals war der Klimawandel wohl noch nicht so ein akutes Thema wie heute.

Montandon: Das stimmt wohl. Während meiner Zeit gab es immer wieder Spieler, die sich für afrikanische oder brasilianische Teams engagierten, ihnen Material oder Fussballschuhe zukommen liessen. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, eine PR-Sache daraus zu machen. Sondern das aus Überzeugung tut. Was Lukas erreicht hat, finde ich stark – ich höre zum ersten Mal davon. Was beweist, dass er damit nicht bewusst an die Medien gegangen ist. Und davon überzeugt ist.

Lukas Görtler, haben Sie wieder ein neues Projekt?

Görtler: Zu Beginn meiner Karriere hatte ich es im Fussball schwer. So war für mich schnell klar: Überall, wo ich bin, will ich ein guter Mensch sein. Wenn es fussballerisch nicht klappt, will ich trotzdem, dass sich die Leute freuen, sieht man sich später einmal wieder. Seit ich hier bin, spielen wir konstant mit einer Mannschaft, die einen niedrigeren Etat hat als andere Klubs. Und trotzdem schaffen wir es, immer herauszustechen. Wir erreichten zweimal den Cupfinal und spielen einen ansprechenden Fussball. Wo liegen die Gründe?

Lukas Görtler im Spiel gegen den FC Zürich, das nicht so lief, wie erhofft. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Was fanden Sie heraus?

Görtler: Die sportliche Leitung um Alain Sutter macht gute Transfers. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dieses Grundgerüst und deshalb auch die langfristigen Arbeitsverträge. Es besteht aus Spielern, die schon länger hier und gute Jungs sind. Aus Physiotherapeuten, die eine wichtige Aufgabe haben, denn der Haupttreffpunkt ist immer der Physioraum. Hier unterhält man sich und meckert auch einmal. Die Materialwarte gehören ebenfalls in dieses Gesamtgefüge. Das sind Männer, die immer da sind, alles tun für den Verein. Das trägt viel dazu bei, dass wir unsere Philosophie auf dem Platz oft auch durchsetzen können. Weil der Zusammenhalt sehr gut ist und wir über viele Spieler verfügen, die über den Tellerrand hinausdenken.

Das würde dem Klischee widersprechen, dass der Fussball oberflächlich ist.

Görtler: Deswegen glaube ich, dass wir in dem Punkt besonders sind. Wir sehen, dass es jemandem in unserem Umfeld nicht gut geht, und alle wollen ihm helfen. Wir sagen in einer Zeit, in der es gut läuft, dass wir als Mannschaft eine Weihnachtsprämie für die Physios und Materialwarte sammeln. Dieser Zusammenhalt ist eine unserer Trumpfkarten.

Wie sehen Sie den Zustand des FC St.Gallen?

Montandon: Absolut stabil. Sportlich wie wirtschaftlich. Der Klub hat sich etwas aufgebaut und spielt attraktiv. Wenn man heute mit Menschen aus der Ostschweiz redet, sind sie dem Klub gegenüber positiv eingestellt. Er macht das seit mehreren Jahren hervorragend – das Resultat sind die Zuschauer, die das spiegeln. Für den Moment ist ein Ausflug nach oben in der Tabelle vielleicht wichtig, aber entscheidend ist das Grundrauschen. Die Sponsoren sind da, die Gelder fliessen. Es hat gewisse Eckpfeiler, die man sehen will auf dem Platz. Man will Görtler auf der Seite rattern sehen, Zigis Paraden.

Überrascht es Sie, dass das alles in nur fünf Jahren möglich wurde? Man sagte ja immer, hier wäre viel möglich. Beim Meistertitel war dieses Grundrauschen nach zwei Jahren ja wieder weg.

Montandon: Der letzte Ausschlag nach oben war die Europa League. Jetzt ist man wieder oben, kann sich aber dort halten. Es gibt immer wieder Nebenschauplätze. Ich kam 2004. Dann gab es einen Führungswechsel, dann kam eine andere Gruppierung, dann Dölf Früh, der wie ein Leuchtturm war. Und doch brach danach alles wie ein Kartenhaus zusammen. Nun wirkt es anders. Wenn man das halten kann, wird der Klub die nächsten Jahre Ruhe haben. Seien wir ehrlich: Wenn der FC St.Gallen nicht funktionieren würde, wäre Lukas nicht mehr da. Und andere auch nicht.

Görtler: Ja, ja.

Montandon: Du musst jetzt nichts dazu sagen. Wenn du dich hier nicht wohlfühlen würdest, wäre das bei dir und anderen so gekommen. Und dann wäre der FC St.Gallen vielleicht in einem Bereich, in dem es tabellenmässig eher nach hinten ginge. Man hat hier ein Gerüst, egal, ob es mal links oder rechts schüttelt.

Görtler: Ich war nun doch schon in drei, vier anderen Klubs. Matthias Hüppi hat als Präsident einen Führungsstil, der wie angegossen hierher passt. Er ist authentisch, hat alles voll im Griff und lebt das mit dem Verwaltungsrat vor. Er ist der Wegweiser. Der Verein mit ihm an der Spitze ist das, was die Leute anzieht und Vertrauen schafft.

An eine Phase über fünf Jahre mit einer solchen Stabilität können wir uns nicht erinnern. Deshalb müsste doch auch einmal mehr herausschauen.

Montandon: Jetzt kommt wieder der Druck. Die Spieler wissen ganz genau, dass Rang zwei möglich wäre.

Görtler: Es ist das unausgesprochene Ziel: Wenn wir nicht in dieser Saison die Qualifikation für die Champions League erreichen, wann dann? Ich spreche das intern auch an. Aber es gibt schon Umstände, die es schwierig machen, das zu erreichen.

Welche?

Görtler: Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath sind wichtige Akteure für unser Spiel, was sie schon in einigen Partien der Vorrunde gezeigt haben. Wenn wir Power-Pressingspieler haben, dann diese zwei. In der Winterpause sagte ich noch: Wir werden hundertprozentig Zweiter mit dieser Power, dazu kommen ja noch Jérémy Guillemenot und Chadrac Akolo. Dann geht es in die Vorbereitung – und plötzlich fallen mit von Moos und Latte Lath zwei weg, Fabian Schubert fehlt sowieso. Es gibt Unberechenbarkeiten, wenngleich Platz zwei immer noch möglich ist. Uns fehlt aktuell ein wenig der Pressing-Flow, der den Gegner verrückt macht.

Montandon: Wir analysierten im TV-Studio, dass ihr 109 Minuten in Überzahl gespielt habt in den ersten beiden Partien. Dann brauchst du solche Einzelspieler, die den Unterschied ausmachen können, gerade mit ihrer Schnelligkeit. In St.Gallen hat man nicht die Möglichkeiten, dass alle Positionen zwei- oder gar dreifach besetzt sind. Und nun kommt Servette – das ist eine gute Mannschaft. Letztes Mal im Herbst sah St.Gallen hier im Kybunpark gegen Servette keinen Sack. Aber es ist wie alle Westschweizer eine Stimmungsmannschaft.

Philippe Montandon im Spiel gegen Spartak Moskau im August 2013. Der Sieg in Russland und die damit verbundene Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase ist bis heute einer der grössten Erfolge in St.Gallens Klubgeschichte. Bild: Maxim Shipenkov/EPA

Ihr hattet beide in St.Gallen lange denselben Trainer. Jeff Saibene damals, Peter Zeidler jetzt. Wie wirkt sich so etwas auf einen Spieler aus?

Görtler: Sag du zuerst.

Montandon: Einerseits hat man Kontinuität. Andererseits stumpft es mit der Zeit ab. Gegenseitig. Wenn dann nicht immer neue Spieler kommen, wird es schwierig. Bestes Beispiel sind Liverpool und Jürgen Klopp. Natürlich ist das individuell. Man weiss, was der Trainer will, wie die Abläufe im Training oder an den Spieltagen sind. Wie die Kommunikation ist. Ich konnte Jeff Dinge sagen, die andere nicht konnten. Aber das ist eine Typenfrage. Peter Zeidler fordert viel und lebt viel Energie vor. Es könnte also sein, dass man nicht mehr die Frische hat, um alles aufzunehmen.

Görtler: Wenn man lange mit einem Trainer zusammenarbeitet, ist eine ganz andere Basis da. Geht es meinem Fuss am Dienstag schlecht, kann ich Peter sagen, am Samstag werde das schon wieder gehen. Ein neuer Trainer, den du erst drei Monate kennst, würde wohl denken: «Spinnt der, mir zu sagen, dass es dann schon geht?» Und gewiss gibt es vielleicht mal Reibungen, aber diese gehören zum Fussball dazu. Man weiss, was man aneinander hat.

Wie ist es mit den Ansprachen von Peter Zeidler?

Görtler: Ein Trainer, der länger da ist, hält natürlich immer wieder ähnliche Ansprachen. Das geht nur, wenn immer wieder neue Spieler kommen. Sonst könnte die Frische verloren gehen. Mit neuen Spielern hast du auch immer wieder neue Aufgaben. Einmal legst du mehr wert auf das Teamgefüge, dann auf den Spielstil, es gibt stets wieder andere Impulse. Die ganze Saison ist ein Prozess. Eine grosse Stärke von Peter ist es, dass er eben nicht abstumpft und einen Gang zurückschaltet.

Wechseln manchmal Spieler, weil Sie sich Neues erhoffen?

Görtler: Ein 22-Jähriger will vielleicht etwas anderes sehen und dazulernen. Ich hatte in meiner Karriere zehn Trainer, manche waren gut, manche sehr gut, und auf manche hätte ich verzichten können. Das kann man also nicht pauschal beantworten.

Montandon: Es ist eine Typenfrage. Wenn es der Trainer wie Christian Streich in Freiburg schafft, die Energie beizubehalten, kann es gut laufen.

Görtler: Peter Zeidler weiss schon, dass einer wie ich, Jordi Quintillà und andere Spieler funktionieren. Er muss uns nicht immer wieder die Spielidee neu erklären. Das Verhältnis wird gewiss anders mit der Zeit, und es ist wohl auch nicht mehr so viel Coaching nötig, weil das Verständnis bereits da ist.

Peter Zeidler ist bereits seit bald fünf Jahren Trainer in St.Gallen. Kürzlich hat er den Vertrag bis 2027 verlängert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Nähe muss also nicht mehr so extrem sein.

Görtler: Als neuer Spieler bist du mehr auf der Suche nach Anerkennung. Heute weiss ich grundsätzlich, wie er über mich denkt. Er muss mich nicht alle drei Wochen in den Arm nehmen. So gesehen gibt es weniger Nähe. Aber gerade nach einer Niederlage wie gegen Zürich sprechen wir mehr miteinander als früher, weil er meine Meinung noch mehr einfordert.

Erlebt man auch lustige Dinge, weil man Captain ist?

Montandon: Ja. Früher war das aber nicht immer zum Lachen. Und bleibt teamintern. Natürlich gab es Spieler, die eine Herausforderung waren, intensiv.

Görtler: Ich mache ja gerne Scherze. Vielleicht kann ich mir da mehr herausnehmen als andere, ohne gerade die Konsequenzen fürchten zu müssen. Ich habe einmal ein Plakat gefunden mit der Aufschrift: «Wir impfen uns.» Dann habe ich das bei Simon Storm aufgehängt, dem Physio. Versehen mit der Aufschrift: «Komm Simon, wir machen das! Liebe Grüsse, Dein Trainer Peter.» Simon ging sofort zum Coach und sagte, man könne doch direkt miteinander reden. Als junger Spieler hätte ich danach wohl Schiss gehabt.

Montandon: Ich sage immer, solange keiner einen Schaden davonträgt, ist es normal, dass man einmal einen Seich macht. Man hockt so viel aufeinander.

Lukas Görtler In Bamberg geboren, setzte Lukas Görtler zuerst nicht voll auf die Karte Fussball. Der Deutsche liess sich zum Informatik-Kaufmann ausbilden, ehe er mit 20 Jahren bei den Amateuren Bayern Münchens landete, teilweise unter Pep Guardiola trainierte und beim Rekordmeister gar zu einem Bundesligaauftritt kam. Den Weg zum FC St. Gallen im Sommer 2019 fand der verheiratete Mittelfeldspieler über Kaiserslautern und Utrecht. Bei den Ostschweizern etablierte sich der heute 28-Jährige sofort, ist Identifikationsfigur und seit eineinhalb Jahren der Captain; in bislang 126 Pflichtspielen erzielte Görtler für sie 22 Tore. (cbr)

Philippe Montandon Der gebürtige Brüttiseller musste die Karriere als Profi im Januar 2015 nach der achten Gehirnerschütterung beenden. Der 40-jährige, zweifache Familienvater macht sich Anfang März in der Immobilienbranche selbstständig. Für St. Gallen bestritt er zwischen 2004 und 2007 sowie 2011 und 2015 175 Pflichtspiele. Sein Début als Profi gab er in der Saison 1999/2000 mit Winterthur in der NLB. 2002 wechselte der Verteidiger zum NLA-Aufsteiger Wil, mit dem er 2004 den Cup gewann. Montandon, der für die Schweiz 2004 die U21-EM in Deutschland bestritt, spielte auch für Schaffhausen und Lugano. Beim Bezahlsender Blue arbeitet Montandon als TV-Experte. (pl)

