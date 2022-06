FCSG-Profi Stergiou nach erstem A-Länderspiel für die Schweiz

Schweizer Nati «Es soll nicht beim Debüt bleiben»: Das sagt FCSG-Verteidiger Leonidas Stergiou nach dem ersten A-Länderspiel Mit dem 20-jährigen Wattwiler hat jetzt auch der FC St.Gallen wieder einen Nationalspieler. Dieser hat erstmal Ferien. Ein Ziel bleibt die WM-Teilnahme. Ob Stergiou bei den Ostschweizern bleibt? Christian Brägger Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leonidas Stergiou: Erstmals für die A-Nati gespielt und zum 1:0 gegen Portugal beigetragen.

So spielt das Fussballerleben. Am Mittwoch in Chisinau ist Leonidas Stergiou der Captain der Schweizer U21 beim 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Moldawien. «Vielleicht etwa 100 Zuschauer hat es gehabt», sagt der 20-Jährige.

Vier Tage später wechselt der A-Nationaltrainer Murat Yakin den Verteidiger des FC St.Gallen in der Nations League ein, als die portugiesischen Angriffswellen unaufhörlich auf das Schweizer Team zurollen, der Belagerungszustand immer bedrohlicher wird. In Genf hat es jetzt 26300 Zuschauer. Und Stergiou ist stolz, als er ab der 79.Minute als Rechtsverteidiger die Stellung halten darf. Und das kann.

Ein Kontrastprogramm

Das Kontrastprogramm könnte kaum grösser sein, und für den Wattwiler ist es der nächste Meilenstein in der Karriere, die längst vorgezeichnet scheint: Über den Nachwuchs des FC St.Gallen in die erste Mannschaft, für die er bereits 114 Pflichtspiele absolviert hat. Von dort bald zu den Besten der Super League, oder noch lieber ins Ausland.

Dasselbe gilt für den Weg im Schweizerdress, erst Nachwuchs, dann A-Nationalteam. Das nächste Häkchen mag also gesetzt sein, wobei das erst der Anfang sein soll. Mit dem Pflichtspieleinsatz gegen Portugal findet auch diese leise Diskussion ein Ende: Dass seine griechischen und serbischen Wurzeln dazu führen oder verleiten, dereinst für ebenjene Nationalteams aufzulaufen.

Es ist spät am Sonntagabend, fast schon Mitternacht, als Leonidas Stergiou im Stade de Genève strahlend vor Glück den Medien Auskunft gibt über das, was soeben mit ihm geschehen ist. Und was vielleicht noch kommt. Notabene ist der Innenverteidiger, der auch hinten rechts spielen kann, seit Michael Lang der erste Akteur, der im Nachwuchs des FC St.Gallen geschult worden ist und es hernach in den Kreis der Nati schafft; Cedric Itten hat seine Ausbildung beim FC Basel genossen.

Mittendrin statt nur dabei: Leonidas Stergiou (Zweiter von links). Bild: Pascal Müller/Freshfocusr

Die Gegensätze könnten kaum grösser sein. Zuerst in Chisinau mit der U21, jetzt in Genf neu als A-Nationalspieler gegen einen WM-Mitfavoriten. Was empfinden Sie?

Leonidas Stergiou: Es war unglaublich, ich kann es immer noch nicht so richtig fassen und bin mega glücklich, dass es so gekommen ist. Umso besser, dass wir dabei noch gewonnen haben. Ich freue mich einfach extrem und ich bin mega stolz, dass ich diesen Schritt nun gegen Portugal machen durfte.

Haben Sie auf dem Rasen gespürt, dass Tempo wie Ambiance etwas anders, gar ungewohnt sind?

Die Stimmung habe ich gar nicht so wirklich realisiert. Ich versuchte mich zu fokussieren, und in der Phase, als ich reinkam, galt es einfach zu verteidigen. Es standen so viele Spieler auf dem Platz, die technisch bedeutend besser und schneller sind als jene in der Super League.

Sind sie ob der Druckwelle der Portugiesen auch ein wenig erschrocken?

Ja, das war schon nicht einfach. Wir haben aber alles reingeworfen und verdient gewonnen.

Wie haben Sie die Schweizer Stars aufgenommen?

Das ganze Team hat mich unterstützt und mir geholfen, mich einzuleben. Ich war ja nur drei Tage hier und es war schwierig, in dieser kurzen Zeit eine Verbindung aufzubauen.

Sie mussten mit einem Einsatz rechnen, Trainer Yakin hat das immer so kommuniziert. Konnten Sie vor dem Spiel gut schlafen?

Auf der Bank rechnet man immer mit einem Einsatz, und ja, ich schlief ganz gut.

Ende 2022 ist WM. Hoffen Sie nun auf eine Teilnahme?

Es ist natürlich von jedem Spieler das Ziel, dann im Kader zu stehen. Ich muss an mir arbeiten und besser werden. Was bis zur WM passiert und wer dann dabeisein wird, das ist Zukunft. Aber es soll nicht nur bei diesem Debüt bleiben.

Ein Nationenwechsel kam für Sie gar nie in Frage?

Ich habe das schon mehrmals betont: Für mich war es klar, dass ich für die Schweiz spiele, ich habe hier alle Nachwuchsauswahlen durchlaufen.

Geht es für Sie beim FC St.Gallen weiter? Oder kommt es doch zum angestrebten Wechsel?

Jetzt will ich einfach den Kopf lüften, Ferien sind angesagt. Ich gehe mit Freunden nach Griechenland. Wann ich dann zurückzusein habe in der Ostschweiz, muss ich zuerst noch mit dem Trainer absprechen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen