Schweizer Cup Was für ein schöner Tag für den FCSG: Die St.Galler führen YB vor und gewinnen vielleicht sogar neues Vertrauen für die Meisterschaft Die Ostschweizer stehen hochverdient im Cup-Viertelfinal. Sie fügen den renommierten Young Boys ein 1:4-Debakel zu. Es könnte ein Erfolg für die St.Galler sein mit Signalwirkung. Vielleicht bekommt ihnen die Zweigleisigkeit ganz gut. Christian Brägger 09.04.2021, 05.00 Uhr

Junior Adamu und Jérémy Guillemenot freuen sich über den Einzug ins Cup-Viertelfinal. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Es ist nur ein Sieg des FC St.Gallen. Aber womöglich einer mit Signalwirkung. An die Konkurrenz, für diese Saison, vor allem für sich selbst. Vielleicht bekommt die Zweigleisigkeit mit Meisterschaft und Cup den Ostschweizern und Trainer Peter Zeidler ganz gut. Weil das 4:1 ausgerechnet gegen den Branchenleader, der in dieser Saison mit Ausnahme des Europacups erst einmal verloren hat, Beweis genug ist, dass das Besondere möglich ist. Und Kräfte freisetzt für die kommenden Aufgaben, nun im Cup-Viertelfinal gegen die Grasshoppers am nächsten Mittwoch (18 Uhr), wie auch in der Super League.

In jedem Fall ist es eine ausserordentliche Sauerstoffzufuhr, eine «coole Sache», wie Nicolas Lüchinger sagt, an welche Aussenstehende nicht recht glauben mochten. Und YB-Captain Fabian Lustenberger sagen lassen:

«Es ist eine bittere Pille, eine Niederlage, die wehtut. Wir hatten nicht den besten Tag, sehen uns am Sonntag wieder.»

Die St.Galler aber erleben einen schönen Tag, sie glauben an ihre Chance gegen den scheinbar übermächtigen Gast. Das betonen sie im Vorfeld fast schon stakkatomässig, auch weil dieser Wettbewerb bekanntlich eigene Gesetze hat. Dass der Glaube Berge versetzen kann, ist psychologisch zu erklären. Oder mit dem Vertrauen in die eigene Stärke, auch wenn diese in der Meisterschaft im Jahr 2021 irgendwo verloren gegangen ist.

33 Minuten mit Vorteilen für das Heimteam sind im Kybunpark gespielt, als Miro Muheim nach einem Doppelpass mit Thody Élie Youan an Hefti vorbeisprintet, von der Grundlinie flach in den Rücken der Abwehr passt und Junior Adamu zur Stelle ist: 1:0, so schnell kanns gehen, so schnörkellos ist erfolgreicher Fussball, so verdient ist die Führung.

Junior Adamu (rechts) erzielt nach idealer Vorarbeit Miro Muheims das 1:0. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Szenen beweisen, dass St.Gallen alles im Griff hat

Wenige Zeigerumdrehungen später ist es Kwadwo Duah, der das 2:0 erzielen muss nach schönem Zuspiel von Jordi Quintillà, aber an Goalie Von Ballmoos scheitert. Doch die Szene ist der nächste Beweis, dass die St.Galler das Geschehen im Griff haben. Mindestens ebenbürtig sind sie in dieser Partie, die von den Emotionen her in der ersten Halbzeit so gar nicht früheren Aufeinandertreffen entspricht. YB fällt mit Rückpässen zum Goalie auf, wirkt nicht wach und abwartend, hat kaum Chancen. St.Gallen seinerseits gefällt mit Ballbesitz in der gegnerischen Platzhälfte, nur die Torgefahr fehlt, abgesehen von Youans und Adamus Abschlüssen.

Lawrence Ati Zigi: Note 5,5. Er ist wieder ganz der Alte: Zigi pariert oft sehr stark und am Schluss gar mirakulös.

Musah Nuhu: Kommt in der 88. Minute, der Einsatz ist zu kurz für eine Note.

Leonidas Stergiou: Note 5. Hat in der ersten Halbzeit Glück, dass der Gegner einen Fehler nicht bestraft. Dann aber stark.

Basil Stillhart: Note 5. Kommt für Quintillà und hilft mit, dass der Gegner in einer entscheidenden Phase nicht weiter auf Touren kommt. Jordi Quintillà: Note 4,5. Ist mitverantwortlich dafür, dass YB im Mittelfeld kaum Räume vorfindet. Sein Einfluss auf das Spiel war aber schon grösser. Scheidet mit einer Schienbeinprellung (52.) aus.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Trifft nach einem Konter zum 4:1. Im Pech, als der Schiedsrichter nach einem Schubser an ihm und einer VAR-Intervention den Penalty zurückzieht.

Victor Ruiz: Note 5. Wieder ein gutes Spiel hinter den Spitzen. Der Spanier verwertet den Handspenalty souverän.

Lukas Görtler: Note 5. Klasse, wie er das 2:0 einleitet. Es ist ein Spiel, wie es der Deutsche mag: Viele Zweikämpfe, grosse Emotionen.

Thody Élie Youan: Note 4,5. Zu Beginn mit einer grossen Chance, oft im Ballbesitz. Aber noch macht er zu wenig daraus. Miro Muheim: Note 5. Ihm gelingt ein guter Auftritt. Zweikampfstark, aktiv und Vorbereiter des 1:0.

Betim Fazliji: Note 5. Beim Gegentor wie seine Kollegen zu passiv. Sonst aber mit einer tadellosen Leistung.

Kwadwo Duah: Note 5. St.Gallens zuverlässigster Torschütze trifft erneut. Lässt in der ersten Halbzeit allerdings auch eine Grosschance liegen.

Nicolas Lüchinger: Note 5. Überzeugt nach seiner langen Pause erneut. Wagt sich mehr in die Offensive als gegen Zürich. Euclides Cabral, Note: 4,5. Ersetzt Lüchinger, solid, bleibt aber unauffällig. Junior Adamu, Note: 5,5. Der Österreicher ist überragend und an drei von vier St.Galler Toren direkt beteiligt. Schöner Treffer zum 1:0. Zudem führt seine Flanke zum Handspenalty.

Nach 50 Minuten wird der Eindruck noch besser. Lukas Görtler spielt einen langen Ball in die Schnittstelle, Adamu legt zurück auf Duah – 2:0. Der Sieg ist nun zum Greifen nahe gegen die Mannschaft, die in der Meisterschaft 27 Punkte vor einem liegt. Nur drei Minuten später ist alles wieder anders, weil Fassnacht nach einem Aebischer-Corner rätselhaft ungedeckt mit dem Kopf der Anschlusstreffer gelingt. Doch schon im Gegenzug erzielt Adamu das vermeintliche 3:1, weil er im Abseits steht, zählt der Treffer nicht.

Die Berner sind bei der Ehre gepackt

Die Berner sind jetzt bei der Ehre gepackt, da spielt mit hinein, dass der Gegner FC St.Gallen heisst. Trainer Seoane, der bei YB Spieler auf die Ersatzbank setzt, die im FC St.Gallen einen Stammplatz hätten, bringt all die Sulejmanis, Mambimbis, Laupers, Siebatcheus. Spätestens jetzt ist es ein Spiel auf des Messers Schneide, mit allen Ingredienzen, die den Cup ausmachen, vollgepackt mit Emotionen. Sie werden noch grösser, als Jérémy Guillemenot nach einem Schubser von Camara im Sechzehner fällt, Schiedsrichter Schärer auf den Penaltypunkt zeigt und der Videoschiedsrichter eingreift. Nach dem Studium der Szene gibt er den Penalty nicht, und Görtler versteht die Welt nicht mehr.

Doch St.Gallen bleibt bei sich und spielbestimmend, weil an diesem Tag der Angriff die beste Verteidigung ist. Nsame scheitert am grandiosen Zigi, ein aussichtsreicher Angriff der St.Galler wird abgepfiffen wegen Foulspiels, sehr zum Ärger des Heimteams. Auch der nächste Penaltypfiff in der 83. Minute nach einem Handspiel darf nicht fehlen, und Victor Ruiz behält die Nerven.

Victor Ruiz zeigt ein starkes Spiel – in der Schlussphase verwandelt er einen Penalty zum 3:1. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit dem 3:1 im Rücken darf nun nichts mehr passieren. YB gibt zwar bis zum Schluss nicht auf, es braucht noch einmal eine Glanztat von Zigi beim Kopfball von Siebatcheu. Im Gegenzug verzieren die St.Galler ihr formidables Tagwerk gleich selbst und erzielen dank Guillemenot das 4:1. Es kommt einer Demütigung gleich, und YB kann das neuerliche Double vergessen. Seoane sagt:

«Der Sieg St.Gallens ist verdient. Wir erreichten unser Leistungsniveau in verschiedensten Bereichen nicht. Auch mangelte es uns an Effizienz, und wir waren nicht so wach. Aggressivität und Galligkeit in den Zweikämpfen, individuelle Exploits fehlten.»

Keine Sensation – der Cup bleibt Sehnsuchtsort

Bis zum gestrigen Tag verlaufen die Begegnungen mit den Young Boys meist so: St.Gallen ist dran, mehr aber nicht. Doch das ist nun Geschichte, und das ist gut so. Zeidler sagt: «Wir waren von Anfang an da. In den entscheidenden Szenen hatten wir ein bisschen Glück, Zigi sei Dank. Das Drehbuch des Spiels passte. Wir sehen uns am Sonntag ja in Bern bereits wieder.» Und Lüchinger sagt:

«Dann wird YB richtig hässig sein.»

Ist das Weiterkommen gar eine Sensation? «Eine Überraschung ist es nicht, gegen YB zu gewinnen, das Selbstvertrauen haben wir. Und wir sind ja kein Zweitligaklub», sagt Görtler. Der Cup bleibt St.Galler Sehnsuchtsort, weil der Sieger in die Conference League darf.