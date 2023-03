Schweizer Cup Von einem schmerzlichen Ausfall, einem Cup-Lauf und «drei schönen Tagen» – zehn Fragen und Antworten vor dem Cup-Hit zwischen dem FCSG und dem FC Basel Der FC St.Gallen trifft am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Cup-Viertelfinal zu Hause auf den FC Basel. Die Ostschweizer müssen auf Captain Lukas Görtler verzichten, der sich am Knie verletzt hat. Im Tor steht Lukas Watkowiak. Alles Wissenswerte zu einem Spiel, das Spektakel verspricht. Patricia Loher und Ralf Streule Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Obwohl es in St.Gallen keinen Cupgoalie mehr gibt, kommt am Mittwoch gegen Basel Lukas Watkowiak erneut zum Einsatz. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Nach lauter unterklassigen Gegnern – Rorschach-Goldach, Étoile Carouge und Arbedo – stellt sich dem FC St.Gallen erstmals in diesem Cup-Wettbewerb mit Basel ein Ligakonkurrent in den Weg.

Die Ostschweizer, zuletzt zwar zweimal im Endspiel, dort aber ohne Erfolg, haben den Cup zu ihrem Wettbewerb ausgerufen und hätten deshalb in einem nächsten Final einiges gutzumachen. Nur: Auch für den FC Basel ist der K.o.-Wettbewerb die Chance, endlich wieder einmal einen Titel zu gewinnen. Bis Dienstagabend waren für dieses Spiel 14'000 Tickets abgesetzt.

Wir haben zusammengetragen, was bisher geschah, was in St.Gallen beschäftigt und was die Diskussionen in Basel prägt.

Lukas Görtler wird ein paar Spiele pausieren müssen. BIld: Ralph Ribi

Der FC St.Gallen muss laut Trainer Peter Zeidler «bis auf Weiteres» auf Captain Lukas Görtler verzichten. Der 28-jährige Deutsche hat sich am vergangenen Samstag in Sitten nach einem Foul von Mario Balotelli eine Meniskusquetschung und eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen.

Ebenfalls fehlen wird der Tessiner Stefano Guidotti mit einem Bänderriss im Sprunggelenk. «Wir reden bei beiden von einer Ausfallzeit von ein paar Wochen, nicht von Monaten», so der Trainer. Besonders schmerzhaft ist der Ausfall des Captains: Görtler ist in dieser Saison zweitbester St.Galler Skorer. Wieder dem Kader angehören sollte Stürmer Julian von Moos.

Zeidler sagt, er werde im Vergleich mit dem 4:0-Erfolg beim FC Sion nicht gross rotieren. «Wir schauen dann am Donnerstagmorgen, wie es aussieht mit den Kräften im Hinblick auf die Partie gegen die Grasshoppers.»

Lukas Watkowiak. Zeidler hat dies dem Team am Dienstag im Abschlusstraining mitgeteilt. Watkowiak habe sich diesen Einsatz gegen Basel verdient, sagt der Trainer.

Der 26-jährige Torhüter sprang zuletzt ein, als Lawrence Ati Zigi gegen Luzern bereits nach 20 Minuten des Feldes verwiesen wurde und ersetzte den für ein Spiel gesperrten Ghanaer am Samstag in Sitten.

Watkowiak hat in dieser Saison bereits sieben Pflichtspiele bestritten. Dabei kassierte St.Gallen keine Niederlage. Aber Zigi bleibt St.Gallens Nummer 1 und steht am Sonntag gegen die Grasshoppers wieder im Tor.

Es ist so eine Sache mit dieser Frage. Soll man sich an der Statistik orientieren, oder an den Emotionen, der vermuteten Stimmung in der Mannschaft? In der Formtabelle der Super League zumindest haben die Ostschweizer die Nase leicht vorne. Basel liegt nur auf Platz sieben, wenn man die letzten fünf Partien betrachtet – also noch einen Platz weiter hinten als in der wahren Saisontabelle. Und auch die St.Galler schaffen es nur auf Rang fünf.

Basels Interimstrainer Heiko Vogel (zweiter von links) freut sich mit seinen Spielern über den Erfolg gegen Trabzonspor. Bild: Michael Buholzer/EPA

Selbst was die emotionale Grundstimmung angeht, ist kein Favorit auszumachen. Schliesslich haben die Basler zuletzt ein 0:2 gegen Lugano aufgeholt und ein paar Tage zuvor in der Conference League Trabzonspor ausgeschaltet. Dennoch sind es wohl eher die St.Galler, die aus einer solideren Grundstimmung in das Spiel gehen können.

Sie haben einen «Cup-Lauf», ihr rasantes Powerspiel bringt jedes Super-League-Team in Bedrängnis. Auch wenn ihr Angriffsspiel auch sie selbst manchmal vor Probleme stellt – Probleme defensiver Natur, versteht sich. Der FC Zürich übrigens ist in der Formtabelle Leader. Gut, haben sich die Zürcher schon im September aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Vom Zahlenjonglieren lässt sich nichts kaufen im Fussball. «Expected Goals» sind eben nur die statistisch erwartbaren Tore und nicht die wirklich erzielten. Dennoch lohnt sich gerade bei den Baslern ein Blick auf diese verzwickte Zahlenbeigerei.

Geht es um Torchancen und eben die statistisch erwartbare Anzahl an Toren, ist Basel Super-League-Zweiter, nicht weit von den Young Boys entfernt. Keine Mannschaft hat derart viele Chancen vergeben und somit «unterperformt» wie die Rotblauen.

Weitere Detailstatistik: Basel wie auch St.Gallen sind top im Eckball- und Freistossherausholen, bei Steilpässen, Torchancen und Schüssen aufs Tor. Ein Riesenunterschied lässt sich hingegen bei den Ballverlusten und bei den Tacklings ausmachen. Hier sind die Teams jeweils zuvorderst und zuhinterst in der Tabelle. Die auf Ballbesitz getrimmten Basler verlieren kaum Bälle, die St.Galler mit dem risikoreichen Spiel hingegen viele.

Und bei den Tacklings, also dem effizienten und saftigen Reinrutschen… ja, St.Galler Fans vermuten richtig, wer hier vorne und wer hinten steht.

2015 trafen St.Gallen und Basel letztmals im Cup aufeinander: Doppeltorschütze Shkëlzen Gashi vom FC Basel (rechts) gegen Verteidiger Daniele Russo. Bild: Michel Canonica

Sechs Cupspiele gab es bisher zwischen diesen beiden Teams. St.Gallen setzte sich nur einmal durch: im Jahr 1945. 2015 trafen die Ostschweizer unter Jeff Saibene zu Hause im Halbfinal letztmals auf den FC Basel. Schon nach einer Stunde stand es 0:3, zwei Treffer von Shkëlzen Gashi und ein Eigentor von Mario Mutsch hatten die Ostschweizer auf die Verliererstrasse gebracht. Dzengis Cavusevics 1:3 in der 87. Minute kam zu spät.

Auch in der Saison 1991/92 verloren die Ostschweizer: Im Sechzehntelfinal mussten sie sich auswärts nach einem 1:1 im Penaltyschiessen geschlagen geben.

1977 unterlagen die St.Galler den Baslern ebenfalls, 1:4 im Viertelfinal war das damals im «Joggeli». Im Januar 1945, also noch während des Zweiten Weltkriegs, setzten sich die St.Galler im Achtelfinal zuhause 3:0 durch – und wurden erst von den Young Boys im Final gestoppt. In der Saison 1943/44 und 1934/35 unterlag St.Gallen dem FC Basel jeweils auswärts im Achtel- beziehungsweise Sechzehntelfinal.

Oder anders gefragt: Wo waren eigentlich die Basler in den beiden vergangenen Saisons, als der FC St.Gallen plötzlich zur Cupmannschaft mutierte?

Die Rotblauen erlangten nicht allzu viel Cup-Ruhm in dieser Zeit: Nach Siegen in Schönenwerd und gegen Rorschach-Goldach bedeutete bereits Étoile Carouge 2022 Endstation. Und ein Jahr zuvor im Achtelfinal – man erinnert sich plötzlich wieder – hatte Winterthur beim 6:2 auf der Schützenwiese kein Erbarmen mit dem Favoriten.

Immerhin: 2020 stand Basel im Final – und verlor gegen YB mit 1:2. In diesem Jahr übrigens hiessen die Basler Hürden bisher Allschwil (5:0), Aarau (3:1 n.V.) und Grasshoppers (5:3).

Jérémy Guillemenot und Junior Adamu bejubeln 2021 den Sieg gegen die Young Boys im Cup-Viertelfinal. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

In der vergangenen Saison stellte sich dem FC St.Gallen auf der Reise in den Final kein einziger Gegner aus der Super League in den Weg. Ein Jahr davor, noch während der Coronapandemie, war das anders: St.Gallen schaltete zu Hause die Young Boys und auswärts Servette aus – ehe es im Final Luzern 1:3 unterlag.

Letztmals vorzeitig von einem Super-League-Team gestoppt wurden die Ostschweizer im November 2018: Damals verloren sie im eigenen Stadion den Achtelfinal gegen den FC Sion in der Verlängerung mit 1:2. An der Seitenlinie bei den Wallisern stand damals der heutige Schweizer Nationalcoach Murat Yakin.

Zeidler auf der anderen Seite war bei dieser Niederlage erst seit vier Monaten Trainer der St.Galler. In der darauffolgenden Saison scheiterte seine Mannschaft bereits im Sechzehntelfinal am Challenge-League-Team Winterthur.

Basels Albian Ajeti, Marek Suchy und Blas Riveros (von links) feiern 2019 den Cupsieg. Bild: Marcel Bieri/Keystone

Der FC Basel wartet seit vier Jahren auf einen Cupsieg. 2019 setzte sich die Mannschaft in Bern unter Marcel Koller mit 2:1 gegen Thun durch.

St.Gallen war im K.o.-Wettbewerb zuletzt länger dabei. Das Team von Trainer Zeidler erreichte zweimal das Endspiel, das es allerdings jeweils verlor. So wartet der FC St.Gallen bei insgesamt sechs Cupfinal-Teilnahmen seit 1969 auf einen zweiten Cupsieg. In dieser Hinsicht ist der FC Basel den St.Gallern um Längen voraus: Die Basler haben den Cup schon 13 Mal gewonnen.

Die Stadt Basel feiert seit dem frühen Montagmorgen und dem Morgestraich ihre «drei scheenschte Dääg». Die Fasnacht lässt die Fans wenigstens für ein paar Stunden vergessen, dass der FC Basel in dieser Saison den Erwartungen bislang nicht gerecht geworden ist. Die Mannschaft belegt in der Meisterschaft nur Rang sechs – mit einem Rückstand von 20 Punkten auf Leader Young Boys. Am 6. Februar entliess der Klub Trainer Alex Frei, seither coacht Sportchef Heiko Vogel das Team ad interim.

Jordi Quintillà wechselte im Sommer 2021 nach Basel, kehrte aber bald in die Ostschweiz zurück. Nun ist er wieder Stammspieler. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Jordi Quintillà war St.Gallens Captain, als er sich 2021 entschied, den Klub nach drei Jahren zu verlassen. Doch der Abstecher nach Basel war nur von kurzer Dauer. Lediglich 17 Einsätze später kehrte der Spanier zurück. Auch Julian von Moos wechselte im Januar 2022 vom FC Basel zum FC St.Gallen, wo er einst ausgebildet wurde.

Auf Seiten des FC Basel haben die Thurgauer Marwin Hitz, Michael Lang und Fabian Frei eine St.Galler Vergangenheit. Goalie Hitz spielte für den Nachwuchs, ging in die Challenge League und lancierte in Deutschland schliesslich eine schöne Karriere. Auf diese Saison hin kehrte der 35-Jährige in die Schweiz zurück.

Nationalspieler Fabian Frei, der über Frauenfeld und Winterthur den Weg zum FC Basel fand, war ab 2009 für zwei Saisons an den FC St.Gallen ausgeliehen. Ein Eigengewächs ist hingegen Lang: Der 32-jährige Verteidiger durchlief alle Nachwuchsstufen in St.Gallen, ehe er 2011, nach dem Abstieg in die Challenge League, zu den Grasshoppers und später nach Basel wechselte. Nach Stationen in der Bundesliga spielt er seit eineinhalb Jahren wieder für den FC Basel.

Mögliche FCSG-Formation

Watkowiak; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt; Quintillà; Karlen, Witzig; Dajaku; Latte Lath, Guillemenot.

