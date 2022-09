Schweizer Cup Ex-Espe Vincent Rüfli sagt: «Könnte Peter Zeidler seine Pläne justieren, wenn etwas nicht funktioniert, wäre er unter den besten Trainern Europas» Vincent Rüfli spielte einst für den FC St.Gallen. Nun ist der 34-Jährige mit Étoile Carouge der nächste Gegner im Schweizer Cup. Der Charakterkopf blickt auf ein bewegtes Fussballerleben zurück. Und auf seinen Ex-Trainer Peter Zeidler, den er lobt und zugleich tadelt. Christian Brägger Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Vincent Rüfli absolvierte 26 Pflichtspiele für St.Gallen. Und erzielte dabei ein Tor. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (St. Gallen, 1. Juli 2020)

Es gab Profis im FC St.Gallen, deren Wert erschloss sich erst, als sie fortgegangen waren. Vincent Rüfli gehörte wohl zu dieser Gattung. Es war gewiss so, dass man den Westschweizer hier im Osten mochte, mit Trainer Peter Zeidler hatte er es gut, mit den Mitspielern ebenfalls. Doch der polyvalent einsetzbare Rechtsverteidiger lief beim FC St.Gallen etwas unter dem Radar, wenngleich er nach der Ankunft im Sommer 2019 in eineinhalb Saisons auf 26 Pflichtspiele kam – drei davon waren über die volle Distanz.

Im Januar 2021 ging Rüfli zuerst leihweise zu Lausanne-Ouchy, ein halbes Jahr später wechselte er ablösefrei dahin. Es war ein Abschied auf Raten und der FC St.Gallen, zumindest in der Liga danach, in der Krise, auch weil Alessandro Kräuchi sich im März das Kreuzband riss und auf dem Aussenverteidigerposten eine Lücke klaffte. Später einmal sagte Sportchef Alain Sutter:

«Rüflis Abgang war der eine zu viel, den es nicht vertrug.»

Heute spielt Rüfli in der Promotion League für Étoile Carouge, seit dem Februar dieses Jahres tut er das. Es war ein Heimkommen, weil die «Stellianer» der Verein seiner Kindheit sind. Und wie früher, als Rüfli mit 18 Jahren als Halbprofi in die erste Mannschaft aufgenommen wurde, ehe er zu Servette wechselte, ist jetzt wieder Thierry Cotting der Trainer. Zufall? Wohl eher Schicksal. Ebenfalls, dass in der zweiten Hauptrunde im Schweizer Cup nun St.Gallen der Gegner ist. Die Partie gab es im Februar schon im Viertelfinal – Rüfli war noch nicht da.

Spässe am Laufmeter – so ist Vincent Rüfli

«Mir geht es blendend, wir sind mit Carouge auf gutem Weg. Wir werden in die Challenge League aufsteigen», sagt Rüfli am Telefon auf Französisch. Er ist aufgestellt, wie man das so sein kann als klarer Leader ohne Gegentor. Rüfli lacht immer mal wieder laut in den Hörer, er galt schon während seiner Zeit beim FC St.Gallen als bunter Charakter und als einer, der auf dem Platz zulangen und austeilen konnte. Auch im Training.

Jetzt lebt er mit seinem Sohn Djibril (Rüfli: «wegen Cissé, haha») und seiner Freundin in Meyrin. Damals wollte der Spieler weg von der Ostschweiz, weil er unbedingt den ersten beiden Kindern, zwei Töchter, die bis heute bei ihrer Mutter in Genf leben, näher sein wollte. Die Klubführung der St.Galler kam dem Wunsch entgegen.

Näher bei den Töchtern und mit Grinta

Nach eineinhalb Jahren bei Lausanne-Ouchy wurde dieses Bedürfnis noch stärker. Deshalb also Carouge, der Genfer Vorortklub, dem es sportlich immer besser geht seit der Ankunft des früheren Super-League-Spielers, der sagt: «Meine Erfahrung hilft hier. Vor allem habe ich diese Grinta.» Also Biss, Mumm, Durchhaltevermögen, letzte Entschlossenheit. Rüfli will den Jungen vermitteln, wie man auf dem Rasen stark ist.

Der Genfer hat ja auch viel gesehen in seinem Fussballerleben, für Servette hat er einmal in einem Spiel von der Mittellinie aus ein Tor erzielt. Und es war das prächtigste Gefühl, als er mit den Grenats nach gewonnener Barrage gegen Bellinzona am Ende der Saison 2010/11 in die höchste Liga aufstieg. In der Folge kam Rüfli im November 2011 unter Ottmar Hitzfeld sogar für die Schweiz zu einem Länderspiel. «Der Nationalcoach teilte mir mit, ich sei sehr gut, ich solle kommen.» Es blieb bei einem Einsatz gegen Luxemburg, die Konkurrenz war zu stark und der FC Sion die nächste Station; aus den Reihen der Sittener gäbe es sowieso nie einen Nationalspieler, sagt Rüfli.

Auch europäische Luft geschnuppert: Mit Sion traf Vincent Rüfli 2015 in einem Gruppenspiel der Europa League auf den FC Liverpool. Das Spiel ging 0:0 aus. Archivbild: Keystone

Man muss das Beste herausholen wollen

Weil es ebenfalls nicht nochmals einen solchen Verein gebe, war der Abstecher ins Wallis trotzdem lehrreich. Rüfli wurde Cupsieger, spielte im Final aber nicht. Zudem lief er in Frankreich für Djion und den FC Paris in den beiden höchsten Spielklassen auf. «Das war schon ein anderes Level. Aber man muss das Beste herausholen wollen. Wenn du nicht selbst an dich glaubst, wer dann?»

Und irgendwann landete Rüfli eben beim FC St.Gallen. Es war eine schöne Zeit, sagt er. Noch schöner war das Gefühl, als er sein einziges Tor für die Ostschweizer erzielte – notabene im Stade de Genève gegen sein Servette. Die Zeit in St.Gallen ging schliesslich auch zu Ende, weil Zeidler auf die Jungen setzte und sich nicht festlegen wollte und konnte, über das Vertragsende im Sommer 2021 mit einem damals 33-Jährigen zu planen.

Rüfli: Zeidler ist top, aber.....

Mit Jérémy Guillemenot, Jordi Quintillà wie mit Zeidler hat Rüfli noch Kontakt, «wir waren gut zueinander», sagt er. Der St.Galler Trainer gebe den Spielern Energie, die richtige Mentalität und bringe viel Taktiksachen bei, vertraue den Jungen und mache sie besser. Es fehle nur eine Sache:

«Wenn die Mannschaft ihre Strategie anpassen müsste, lässt Peter Zeidler dennoch einfach seine Idee weiterspielen. Obwohl jeder spürt, dass es nicht aufgeht, weil es über 90 Minuten sowieso nie aufgehen kann mit dem Dauerpressen und Dauergegenpressen.»

Rüfli spricht von Ballhalten, mit mehr Ruhe und Rückpässen agieren, oder für kurze Zeit auf die Defensive fokussieren.

«Könnte Peter seine Pläne justieren, wenn etwas nicht funktioniert, wäre er unter den besten Trainern Europas.»

Der Fussballer bringt hierfür den Vergleich mit dem Sackmesser: Man könne versuchen, mit dem Messer eine Bierflasche zu öffnen – doch man sollte lieber eine geeignetere Klinge nehmen.

Nach der Karriere will er zuerst fischen

Rüfli sagt, er lebe immer noch gut vom Fussball. Weitere eineinhalb Jahre will er für Étoile Carouge spielen, mit der Wirtschaftsmittelschule sei er vorbereitet auf das, was danach komme. «Nach der Karriere werde ich zuerst aber fischen, fischen, fischen. Nur nicht am Bodensee, dort habe ich nie was gefangen.» Die konkreten Pläne verraten, mag er nicht, weil das Unglück bringe. Und der Plan für den Cup? «St.Gallen ist das beste Team der Super League, es kann Meister werden. Es wird schwierig für uns. Aber Elf gegen Elf stehen auf dem Platz, St.Gallen ist sicher müde von der langen Reise. Und vielleicht spielen wir ja nur lange Bälle.»

