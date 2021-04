Schweizer Cup Die Espen schaffen im Cup klare Verhältnisse – doch wie weit reichen ihre Kräfte? Der FC St.Gallen darf nach dem 2:1 gegen GC weiter vom Cuptitel träumen. Im Viertelfinal hat er alles im Griff – und hofft darauf, das gute Gefühl in die Meisterschaft und den Halbfinal gegen Servette mitzunehmen. Christian Brägger aus Zürich 15.04.2021, 05.00 Uhr

St.Galler Cup-Jubel im Letzigrund: Lukas Görtler nach seinem Traumtor zum 1:0. Bild: Keystone

«Mir glaubed dra!», schreit der Speaker im Letzigrund. Und lässt nach der Präsentation seiner Grasshoppers wie gewohnt das Lied «Jump» von der Rockband Van Halen laufen. Nur: «Jumpen», also «springen», das tun die Zürcher in der Folge nicht, trotz ihrer deutlichen Leaderposition in der Challenge League. Sie sind besonders in der ersten Halbzeit schlicht vom Spiel der Ostschweizer überfordert. Was Wunder, begegnen die Grasshoppers in der Liga keinem Team, das ein solches Tempo und balljagendes Pressing geht wie der FC St.Gallen. Es ist ein Fussball, der den Rekordmeister völlig überrumpelt.

Nach bereits 18 Minuten führen die vor allem zu Beginn gefälligen und aufsässigen Gäste bereits 2:0, ihre Tore fallen wie im Training und entspringen Aktionen wie aus einem Guss. In der fünften Minute attackieren sie gleich zu zweit an der Seitenlinie den ballführenden Arigoni, Jérémy Guillemenot profitiert und bedient per Aussenrist halbhoch den knapp hinter dem Sechzehner stehenden Lukas Görtler, der volley in die rechte hohe Torecke trifft. Schön.

Der St.Galler Víctor Ruiz erzielt in der 18. Minute des Cup-Viertelfinals das siegbringende Tor. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Kurz danach kann Guillemenot das 2:0 erzielen, was dem Stürmer nicht vergönnt ist schafft dann Víctor Ruiz, der nicht lange fackelt, als das indisponierte GC nach einer Stillhart-Flanke den Ball nicht wegbringt. Die Partie wirkt schon zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden, auch weil der Ligaunterschied in fast jeder Aktion spürbar ist und der Oberklassige das schafft, was immer hilft: Ein früher Treffer.

Die Grasshoppers mit einem B-Team

Dabei verrät der Blick auf das Matchblatt: Für die mittlerweile portugiesisch geprägten Grasshoppers und ihre Besitzer aus China hat der Cup nicht Priorität, der Aufstieg aus der ungeliebten Challenge League soll her. Mit dieser Grundhaltung ist zu erklären, dass Trainer João Carlos Pereira auf mindestens fünf Stammspieler verzichtet, diese auf die Ersatzbank setzt oder «verletzungsbedingt» abmeldet. Und sein Team so gar nicht eingespielt ist, auch wenn GC-Mittelfeldakteur Schmid später sagen wird:

«Nachdem die Partie wegen zwei Sonntagsschüssen und der Effizienz des Super-League-Klubs gegen uns angelaufen war, konnten wir immerhin mithalten.»

Ganz anders Pereiras Antipode Peter Zeidler. Der Trainer des FC St.Gallen forciert in dieser wichtigen Phase der Saison seine Titulare im Cup und in der Meisterschaft, wo man in der Super League in Barrage-Nähe und gar das schlechteste Team dieses Jahres ist. Das ist Zeidler insbesondere im Cup nicht zu verdenken, sind die Ostschweizer doch nicht mehr viele Schritte vom Titelgewinn und damit von der Conference League entfernt. Und GC seiner Meinung nach «ein Klub mit Super-League-Niveau».

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Der Goalie macht wieder ein gutes Spiel. Zigi ist zwar lange kaum gefordert, muss in der zweiten Halbzeit dann aber doch zweimal eingreifen.

Euclides Cabral, Note: 5. Ist gegen seine früheren Teamkollegen lauffreudig und lange sehr auffällig. Schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Leonidas Stergiou: Note 5. In der ersten Halbzeit ohne Probleme. Verteidigt umsichtig, als die Zürcher besser werden. Zweikampfstark.

Betim Fazliji: Note 5. Beeindruckend ist, wie sich der Rebsteiner einmal mehr nicht aus der Ruhe bringen lässt. Starke Spielauslösungen.

Miro Muheim: Note 5. Der Zürcher geniesst zu Beginn viele Freiheiten, die er für einige Läufe nutzt. Verpasst das 3:0 nur knapp.

Jordi Quintillà: Note 4,5. Nach der Sperre in Bern stellt er seine Wichtigkeit wieder unter Beweis. Holt sich viele Bälle zurück, offensiv eher unauffällig.

Lukas Görtler: Note 5,5. Dem Deutschen gelingt in der fünften Minute ein Traumtor. Der Vorkämpfer ist dauerpräsent, auch als das Spiel für sein Team zäher wird.

Basil Stillhart: Note 5. Der polyvalente Thurgauer spielt im linken Mittelfeld eine solide Partie. Verlangt oft den Ball und verlagert das Spiel gut. Victor Ruiz: Note 5,5. Der Spanier erzielt wie Görtler ein Prachtstor. Es ist in der 18. Minute das 2:0.

Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4. Sehr mannschaftsdienlich, aber mit zu wenig guten offensiven Aktionen. Jérémy Guillemenot: Note 5. Seine Flanke führt zum 1:0. Die Leistung ist ansprechend, weniger theatralisch als auch schon.

Kwadwo Duah: Note 4. Kommt für Guillemenot. Kann der Offensive aber nur wenig Schwung verleihen. Ein Abschluss geht weit über das Tor.

Thody Élie Youan: Note -. Er kommt in der 82. Minute. Der Einsatz ist zu kurz für eine Note. Tim Staubli: Note -. Er wird acht Minuten vor Schluss eingewechselt. Zu spät für eine Benotung.



Hätte es Sinn ergeben, das Spiel in Bern «herzuschenken»?

Vielmehr hätte es vielleicht Sinn ergeben, in Bern am vergangenen Sonntag beim künftigen Meister ein paar Stammspieler zu schonen und die Partie zu Gunsten dieses Viertelfinals und den heiklen Aufgaben in der Meisterschaft «herzuschenken». Aber so tickt Zeidler nicht. Für ihn zählt Spiel für Spiel, weshalb er auch an diesem Abend trotz beruhigendem Vorsprung nur dreimal wechselt und mit den Kräften seiner Spieler nicht haushälterisch umgeht.

Das Geschehen im Letzigrund kommt mit dem 2:0 im Rücken für die St.Galler lange einem besseren Training gleich, trotz ihrer klaren Überlegenheit ist es aber nach der ersten Halbzeit nicht definitiv entschieden, und das ist das Überraschende. Zweimal sind die Grasshoppers bis dahin sogar mit Da Silva und Acheffay gefährlich.

André Ribeiro (links) im Zweikampf mit seinem früheren Mitspieler Betim Fazliji. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

«Dra glaube!», will der Speaker vor Beginn der zweiten Halbzeit sein GC wachzurütteln. Es bleibt beim Versuch, doch Guillemenots Treffer kurz nach Wiederaufnahme zählt wegen einer Abseitsposition nicht. Zehn Minuten sind gespielt, als Goalie Lawrence Ati Zigi nach dem schön getretenen Freistoss von Da Silva auf dem Posten ist und offensichtlich wird, dass St.Gallen nicht mehr in die Vollen gehen will. Oder kann, während das Heimteam besser wird. In der 62.Minute braucht es wieder Zigi, der nach einem Quintillà-Ablenker den Anschlusstreffer verhindert.

Fortan ist das Spiel mehrheitlich ausgeglichen, Junior Adamu hat kurz vor seiner Auswechslung noch eine Aktion, und auch seine vergebene Chance täuscht nicht darüber hinweg, dass es hier nur einen verdienten Sieger geben darf: den FC St.Gallen, der wie letztmals in der Saison 2014/15 im Halbfinal steht. Daran ändert auch nichts, dass GC seinem Ruf für späte Tore nachkommt und in der Nachspielzeit durch Bonatini der unnötige Ehrentreffer gelingt. Görtler sagt:

«Zittern mussten wir nie. Der Erfolg bestätigt vielmehr das Gefühl, dass wir nicht so schlecht drauf sind. Der Traum lebt weiter, die Saison richtig gut abzuschliessen.»

Im Halbfinal nun das schwierigste Los, doch die Statistik spricht für St.Gallen

Im Cup-Halbfinal meint es das Los indes nicht gut mit St.Gallen, nach dem schwierigen Achtelfinal gegen YB und dem anhand der Vorzeichen komplizierten, letztlich aber harmlosen Auswärtsspiel bei GC. Weil nun mit Servette am 4./5. Mai der schwierigste verbliebene Gegner wartet, und das sogar auswärts. Doch zuerst folgen die Aufgaben in der Liga, bereits am Samstag empfängt man Luzern. «Jeder Sieg tut gut. Wir wollen nun euphorisch in diese Partie gehen», sagt Basil Stillhart. Und Zeidler:

«Eine Niederlage aufzuarbeiten hätte Energie gekostet. Aber jetzt gerade zählt der Pokal nicht mehr.»

Statistik am Rande: Als YB letztmals vor fünf Jahren in einem Achtelfinal ausschied, wurde sein Bezwinger, der FC Zürich, danach Cupsieger.