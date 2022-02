FCSG besiegt Carouge und steht im Cup-Halbfinal

Schweizer Cup «Das ist typisch St.Gallen»: Der Cup bleibt der Wettbewerb der Espen – wie der FCSG gegen Carouge in den Halbfinal einzog Halbfinal! Der FC St.Gallen zittert nur am Schluss und besiegt Étoile Carouge nach konzentrierter Leistung 2:1. Zuvor war Trainer Peter Zeidler unter der Woche eigenhändig in die Westschweiz gefahren, um die Genfer bei einem Testspiel zu beobachten – ein Anzeichen dafür, wie ernst die Ostschweizer ihre Aufgabe im Viertelfinal nahmen. Christian Brägger, Carouge Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.02.2022, 23.01 Uhr

Der FC St.Gallen gewinnt auswärts gegen Étoile Carouge und sichert sich im Cup somit den Einzug ins Halbfinale. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Irgendwie sind nach dem Schlusspfiff alle zufrieden, ist ein jeder ein Sieger. Hier die couragierten «carougeois», die sich trotz der 1:2-Niederlage feiern lassen nach ihrer erfolgreichen Cup-Kampagne. Und dort, hinten in der Ecke die grünweissen Spieler und ihre 150 mitgereisten Fans, die sich mit einem Feuerwerk über den neuerlichen Halbfinaleinzug freuen.

In Carouge, das man «Greenwich Village» von Genf nennt in Anlehnung an Londons Künstler- und Szeneviertel, hat der FC St.Gallen also den nächsten Schritt gemacht. In seinem Reifeprozess, den er für die Rückrunde nochmals vehement angekurbelt hat, und vor allem im Cup. «Das ist unser Wettbewerb!» Diesen Satz spricht Trainer Peter Zeidler bekanntlich oft aus, und ihm ist ja nicht entgangen, dass sich in dieser Saison eine riesige Chance für die neuerliche Finalteilnahme bietet nach dem veritablen Favoritensterben. Auch deswegen ist die Mannschaft im Winter massiv verstärkt worden, damit es dann besser herauskommt als vor einem Jahr gegen Luzern. Doch das ist Zukunftsmusik.

Klare Rollenverteilung – so spielen sie auch

Die Gegenwart zeigt an diesem bitterkalten Abend vor 3700 Zuschauern im Stade de la Fontenette eine einheimische Mannschaft, die sich der Rolle des Aussenseiters sehr wohl bewusst ist. Und die St.Galler ihrer Favoritenrolle. So beginnt der Gast aus der Ostschweiz auch. Er dominiert, nimmt das Heft des Handelns sofort in die Hand. Bastien Toma hat früh eine grosse Chance, der Tabellen-13. der Promotion League hält jedoch dagegen, im wahrsten Sinne des Satzes. Die Westschweizer haben für ihr Team einen prickelnden Fussballabend organisiert, mit Hip-Hop die Fans und wohl auch die Spieler eingepeitscht.

Es geht hitzig zu und her auf dem Kunstrasen, die Folge sind viel Geschrei von der aus allen Nähten platzenden Haupttribüne und zwei frühe gelbe Karten, davon eine für Leonidas Stergiou. Darüber hinaus sind es vor allem die «Blauen» aus Carouge, die ziemlich heftig zulangen.

Lukas Görtler erzielt für den FC St.Gallen in der 23. Spielminute den ersten Treffer. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Das alles ändert aber nichts an der Spielanlage. Étoile Carouge steht in der Defensive massiert und ist dazu auch genötigt, weil St.Gallen mit seinem Rautensystem es dorthin drückt. Das Heimteam hofft natürlich auf einen «Lucky Punch» wie im Achtelfinal gegen Basel, der Babacar Dia beinahe gelingt in der 20. Minute nach einer Freistossflanke. Man spürt bald: Einfach wird das hier nicht. Kaum ist dieser Satz laut gedacht, bringt Lukas Görtler nach einem von der Eckfahne getretenen Ruiz-Freistoss die Grünweissen in Führung. Sträflich allein gelassen hämmert der Captain den Ball unter die Latte. Hitzig bleibt es weiterhin, Victor Ruiz und Jérémy Guillemenot geraten an Dia, oder umgekehrt.

Zeidler unter der Woche in Genf und wieder zurück

Mehrmals hat Peter Zeidler die Genfer beobachten lassen. Einmal ist der Trainer eigenhändig unter der Woche nach Carouge an deren Testspiel und nach wenigen Stunden Schlaf in aller Herrgottsfrühe zurückgefahren, um wieder rechtzeitig im Kybunpark zu sein. Das alles zahlt sich aus: Die Einstellung der St.Galler stimmt, sie gehen konzentriert und mit Verve an die Aufgabe. Die doch recht frühe Führung hilft, weil man dem Gegner, der noch nicht im Meisterschaftsbetrieb steckt, nicht wirklich zwei Tore zutraut. Dabei versuchen «les carougeois» weiter mutig zu bleiben, sie mauern auch nicht, gelten als typisches Kunstrasenteam. Auf der Gegenseite trifft Toma vor der Pause die Latte und kurz darauf den Pfosten.

Im Vorfeld an den Cup-Viertelfinal hat der FCSG-Trainer Peter Zeidler die Genfer beobachten lassen und ist auch höchstpersönlich nach Carouge an ein Testspiel gefahren. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Der Cup hat seine eigenen Gesetze, sagt man so schön. Man sagt aber auch, dass das Glück bei einer präventiven Spielweise, wie sie die Einheimischen anwenden, nicht unendlich ist. Dafür das Können – daran liegt es, dass St.Gallen mit dem 1:0 in die Pause geht und sich eigentlich nicht zu fürchten braucht. Bloss höher müsste es führen.

Hitzige Schlusspartie nach Anschlusstreffer

In einem Viertelfinal darf man ja durchaus träumen. Aber mit dem FC St.Gallen hat Étoile Carouge nicht mehr wie im Achtelfinal den FC Basel vor der Nase, sondern einen anderen Widersacher. Dennoch gibt es heikle Momente zu überstehen. Kurz nach der Pause, als Carouge aus einem Moment eine Phase macht, es ist seine beste. Es reicht nicht zum Ausgleich und dem eingewechselten Alexandre Jankewitz alleweil, den Abpraller nach einem Besio-Schuss zum scheinbar beruhigenden 2:0 zu verwerten.

Freude bei Grünweiss: Der Traum vom erneuten Einzug in den Cup-Final rückt für die Espen nach dem Sieg gegen Étoile Carouge näher. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Doch dann fällt zur Aufregung aller doch noch der Anschlusstreffer in der 81. Minute durch Christian Konan, wobei gleich alle St.Galler schlecht aussehen, auch Goalie Lukas Watkowiak. Eine hitzige Schlussphase ist die Folge, unter zig «Allez, Allez!»-Rufen. Am Resultat ändert sich aber nichts mehr. Und Görtler sagt mit einem Schmunzeln im Gesicht:

«Das ist typisch St.Gallen. Es wäre für uns wohl zu leicht gewesen, wenn wir einfach 2:0 gewonnen hätten.»

Die Cupreise geht also für den FC St.Gallen weiter. Yverdon steht im Halbfinal, dazu Luzern und einer aus dem Duo Thun/Lugano. Doch zunächst müssen die St.Galler in der Nacht nur heimreisen von Genf. Am Samstag spielen sie in der Meisterschaft zu Hause gegen Servette. Und dann am 19./20./21. April ihren nächsten Halbfinal. Der Cup soll weiterhin ihr Wettbewerb bleiben. Bis in den Final. Und darüber hinaus.

