FCSG: Von einem treffsicheren Neuzugang und einem Schwächeanfall

Zweite Cuprunde Der FCSG im Cup: Von einem Neuzugang, der erstmals ein Ausrufezeichen setzt, einem Prachtstor und einem Schwächeanfall mit Folgen Nach dem problemlosen 7:2-Erfolg beim 1.-Liga-Team Chênois trifft St.Gallen im Cup-Achtelfinal auf Chiasso. Patricia Loher, Chêne-Bourg 19.09.2021, 22.07 Uhr

Der St.Galler Fabian Schubert (links) schliesst ab, Chênois-Verteidiger Arnaud Kanda hat das Nachsehen. Martial Trezzini/Keystone

St.Gallens Trainer Peter Zeidler strahlte, als er nach dem Pausenpfiff auf Fabian Schubert zuging. Gleich viermal hatte der österreichische Stürmer gegen Chênois getroffen.

Dank des 27-Jährigen war das phasenweise zähe Cupspiel gegen lauffreudige und aggressive Genfer Amateure bereits nach 45 Minuten vorentschieden.

Vier Tore in einem Spiel hat Schubert schon einmal erzielt, fast genau vor einem Jahr in der ersten Cuprunde in seiner Heimat mit Blauweiss Linz gegen einen Klub namens Wiener Linien. St.Gallens Neuzugang:

«Jene vier Tore gelangen mir aber nicht in einer Halbzeit.»

Schubert war im Sommer nach St.Gallen gekommen, mit 33 Toren hatte der Kärntner die Linzer zum Meistertitel in der zweithöchsten Liga geführt. Doch in der Ostschweiz musste er sich seinen Platz hart erkämpfen.

Ist der Knoten nun geplatzt?

In den ersten vier Runden wurde der 1,94 m grosse Schubert zwar stets zur Pause eingewechselt, aber erst zuletzt gegen Zürich und auswärts gegen Servette spielte er jeweils von Beginn an.

In sechs Meisterschaftspartien hat der Stürmer jedoch noch nie getroffen, vor der Begegnung mit Chênois stand einzig ein Tor in der ersten Cuprunde gegen Münsingen zu Buche.

So hoffen sie in St.Gallen, dass in der Cuppartie nahe der französischen Grenze der Knoten nun geplatzt ist. Nach 45 Minuten wechselte Trainer Zeidler Schubert aus, da schon am Mittwoch das Meisterschaftsspiel gegen Basel ansteht. Schubert soll schliesslich in Schwung bleiben.

St.Gallens Basil Stillhart (links) im Zweikampf mit Rafik Khelil Pascal Muller/Freshfocus

Insgesamt erledigte St.Gallen die Pflichtaufgabe zufriedenstellend. Nach 60 Minuten gelang Basil Stillhart, der in der zentralen Abwehr den verletzten Leonidas Stergiou ersetzte, ein Prachtstor: Der Chênois-Torhüter schien eine Cornerflanke geklärt zu haben, doch der Ball kam nur bis zu Stillhart: Der Thurgauer nahm ihn aus 25 Metern volley und erzielte das 5:0.

Ein Schwächeanfall mit Folgen

Nur vergeht für die St.Galler in diesen Tagen kaum ein Spiel ohne Wermutstropfen: Waren es vor dem 1:5 gegen Servette zweimal späte Gegentore, zogen die St.Galler selbst gegen die Amateure aus der Romandie eine defensiv schwache Phase ein, die Folgen hatte: Zwischen der 66. und 69. Minute gelangen Chênois gegen konfuse Gäste zwei umjubelte Tore, den dritten Treffer verpassten die Genfer nur knapp.

Acht Partien in Meisterschaft und Cup haben die Ostschweizer unterdessen bestritten, einzig beim 5:0 gegen Münsingen in der ersten Runde des Cups blieben sie ohne Gegentor.

Mit einer guten defensiven Mentalität beginne erfolgreicher Fussball, sagte Zeidler.

«Es war nicht unser Ziel, hier zwei Gegentore zu erhalten.»

Insgesamt aber sei es ein konzentrierter Auftritt gewesen, der wichtig war nach der deutlichen Niederlage gegen Servette.

St.Gallens Alessio Besio (Mitte), Torschütze zum 7:2. Pascal Muller/Freshfocus

St.Gallen erholte sich vom zwischenzeitlichen Schwächeanfall, die eingewechselten Euclides Cabral und Alessio Besio erhöhten auf 7:2. «Wir haben bewiesen, dass wir gut spielen können. Zuletzt waren einfach die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend», sagte Schubert.

Er und sein Team müssen für den Achtelfinal erneut an eine Schweizer Grenze fahren: Ende Oktober trifft der Cupfinalist auswärts auf Chiasso. Die Tessiner sind aus der Challenge League abgestiegen und belegen derzeit in der Promotion League mit 13 Punkten aus sechs Spielen Rang drei.

Chênois – St.Gallen 2:7 (0:4)

Trois-Chêne, Chêne-Bourg – 2000 Zuschauer – Sr. Wolfensberger.

Tore: 8. Schubert 0:1. 29. Schubert 0:2. 40. Schubert 0:3. 45. Schubert 0:4. 60. Stillhart 0:5. 66. Munishi 1:5. 69. Clément 2:5. 74. Cabral 2:6. 88. Besio 2:7.

St.Gallen Watkowiak; Lüchinger (60. Cabral), Stillhart, Fazliji, Traorè; Görtler (60. Münst), Diakité, Ruiz (46. Staubli); Duah (76. Schmidt), Schubert (46. Besio), Youan.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Stergiou, Kempter, Babic und Kräuchi (alle verletzt), Guillemenot (gesperrt), Sutter, Jacovic, Witzig und Diarrassouba (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 54. Ribeiro (Foul), 79. Clément (Foul), 80. Diakité (Foul).