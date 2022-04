FCSG: Diese Geschichten schrieb der Cuphalbfinal in Yverdon

Feierlaune Scherze, Fanbier und Goaliefragen: Wie der Cupfinal beim FC St.Gallen derzeit alles in den Schatten stellt St.Gallen trifft am Sonntag in der Meisterschaft auf den FC Lugano. Im allgemeinen Cupfinal-Fieber gerät das Spiel aber in den Hintergrund. Wir erzählen Episoden vom Halbfinal in Yverdon - und werfen ein Blick nach vorne auf das grosse Spiel vom 15. Mai. Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Captain Lukas Görtler und seine Teamkollegen bedanken sich im Stade Municipal bei den Fans.

Die Stimmung ist gelöst an der Medienkonferenz vom Freitag, an der es eigentlich um das nächste Meisterschaftsspiel des FC St.Gallen gehen sollte. Trainer Peter Zeidler ist zum Scherzen aufgelegt, und das Hauptthema ist nicht etwa die Partie gegen die Luganesi, die am Sonntag ab 14.15 Uhr im Kybunpark gastieren. Sondern, natürlich, der Cupfinal-Einzug, den sich die Ostschweizer am Tag zuvor in Yverdon gesichert hatten, vor 1000 Ostschweizer Fans. Im Fokus stehen Episoden vom Cuphalbfinal. Und der Ausblick auf das Cup-Fussballfest in Bern vom 15. Mai – wo die St.Galler, der Zufall will es, ebenfalls auf die Tessiner treffen werden.

Die Heimfahrt

Natürlich sei es ausgelassen gewesen im grün-weissen Car auf der dreistündigen Heimfahrt, sagt Zeidler. «Die Spieler haben viel gesungen.» Mit Musah Nuhu als Tätschmeister, hört man. Den von den Spielern geforderten Tankstellen-Imbisshalt zur Feier des Cupfinal-Einzugs habe er aber nicht erlaubt, sagt der Trainer mit einem süffisanten Lächeln. «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.» Nach Mitternacht sei es auf den Sitzen dann ruhiger geworden. Der Blick geht nach vorne.

Der Cupfinal-Gegner

Das Penaltyschiessen im zweiten Halbfinal zwischen Lugano und Luzern haben sich die Spieler auf der Rückfahrt angeschaut. Die Reaktion auf den Sieg der Luganesi? «Wir nehmen es im Cupfinal mit jedem Gegner auf», sagt Zeidler offiziell diplomatisch. Dem Vernehmen nach war die Mannschaft aber nicht ganz unzufrieden mit dem Ausgang jenes anderen Halbfinalspiels. Vielleicht, weil der FC Luzern als Cupfinal-Gegner schlechte Erinnerungen hervorgerufen hätte, siehe Mai 2021.

Pascal Schürpf vergibt seinen Penalty - und bringt Lugano auf die Siegerstrasse. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Scherz wird Schlagzeile

Nach dem 2:0-Sieg in Yverdon hat sich Peter Zeidler zu einem Scherz hinreissen lassen in einem Video-Interview. Diesmal müsse er keine Angst haben, dass ihn der Präsident noch vor dem Cupfinal entlasse, hatte er gesagt. Was ein Wink an die Adresse von Christian Constantin war, unter dem er Sion 2017 in den Final brachte, das Team im Spiel in Bern gegen Basel aber nicht mehr coachen durfte. Zeidlers Aussage wurde im Boulevard schnell zur Schlagzeile. Doch der Trainer betont im Nachgang: Hinter dem Scherz stehe keinerlei böse Absicht gegenüber Constantin, dem er nichts nachtrage und viel zu verdanken habe.

Episoden aus der Peripherie

Wer das Haar in der Suppe finden will, entdeckt einen Makel an der St.Galler Cupfinal-Qualifikation. Zeidlers Mannschaft hat sich in den fünf Cupspielen keinem einzigen Super-League-Team stellen müssen. Nach Münsingen waren Reisen an die äussersten Ecken der Schweiz die Regel gewesen: Chênois, Chiasso, Carouge und Yverdon. Dass solche Spiele ihren Reiz haben, zeigte sich am Donnerstag ein weiteres Mal, im schmucken Stadion am Neuenburgersee.

Les Yverdonnois fielen mit Improvisationskunst auf: Die Pressekonferenz nach dem Spiel fand im engen Gang hinter dem Klubrestaurant statt, zwischen Uli Forte und Zeidler passte kein Blatt. Vor dem Spiel hatten sich Journalisten ihre Tische und Stühle eigenhändig von der Buvette nach oben auf die Tribüne getragen. Charme statt Super-League-Professionalität, das war lustvoll. Und, es muss auch gesagt sein: Anders als Basel, Zürich oder Lausanne scheiterten die Ostschweizer eben nie an den Unterklassigen.

Yverdon-Trainer Uli Forte gratuliert Peter Zeidler nach dem Spiel. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Verzichten auf Zigi

Cup-Goalie Lukas Watkowiak hat auf dem Weg in den Final vier Gegentore kassiert, mit Ausnahme des Gegentors in Chiasso war ihm kaum einmal ein Fehler anzulasten. Dennoch steht die Frage im Raum: Wird Zeidler im Cupfinal in drei Wochen tatsächlich auf die formstarke Nummer eins, auf Lawrence Ati Zigi, verzichten? Die Antwort des Trainers ist klar und deutlich: «Ja, Lukas ist unser Cupgoalie. Das wird sich auch in Bern nicht ändern.»

Cupgoalie Lukas Watkowiak zieht mit Musah Nuhu seine Feierrunden auf dem Spielfeld. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Rotieren in der Meisterschaft?

Noch ist es zu früh, Teile des Teams zu schonen hinsichtlich des Cupfinals. Dennoch wäre es nach einer anstrengenden Woche wenig verwunderlich, wenn Zeidler gegen Lugano am Sonntag den einen oder anderen Wechsel vornimmt. In die Karten schauen lässt er sich nicht. Da aber Jordi Quintillà gesperrt fehlen wird, ist der Einsatz von Betim Fazliji von Beginn weg so gut wie sicher. News gibt es in Sachen Innenverteidiger Matej Maglica, der auch in Yverdon überzeugte: Dem Vernehmen nach soll St.Gallen den Leihspieler vom Stuttgarter Nachwuchs übernehmen können.

Feiern schon vor dem Spiel

Wenn am Sonntag der Cupfinal-Gegner zu Gast ist, will der FC St.Gallen mit den Fans auf den Cupfinal-Einzug anstossen. Schon zweieinhalb Stunden vor dem Spiel, ab 11.45 Uhr, wird vor dem Kybunpark ein «Cupfinal-Bier» ausgeschenkt, begleitet wird die Feier von Livemusik. Das tönt nach Final-Vorgeschmack, nach Einstimmung. Für das Spiel vom Sonntag waren bis gestern über 15000 Tickets verkauft. Droht ob der Feierstimmung nicht der Fokus auf den letzten Meisterschaftsrest und auf den Cupfinal verloren zu gehen? Vielleicht findet sich die Antwort auf diese Frage im folgenden Kapitel:

Nervosität im Griff behalten

Das Problem nach dem verlorenen Cupfinal 2021 gegen Luzern war damals schnell gefunden: Man wollte zu viel, ob dem Druck vergassen die Fussballer die Lockerheit ihres Spiels. Andeutungsweise war Ähnliches in der Startphase in Yverdon zu erkennen. Zeidler sagt: «In Bern wird es anders sein – wir werden einfach spielen.» Und weniger nachdenken also. Anders will der Trainer auch die Vorbereitung auf das Spiel angehen. Das Team wird zwei Tage zuvor nach Spiez reisen. «Der Geist von Spiez» ist bis heute ein Begriff – die deutsche Nationalmannschaft soll sich in Spiez diesen Teamgeist 1954 vor dem WM-Titel in Bern geholt haben. Bei St.Gallen wäre das dann also: «Die Lockerheit von Spiez.»

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Sutter, Stergiou, Maglica, Schmidt; Fazliji; Görtler, Toma; Von Moos, Duah, Guillemenot.

