Saisonvorbereitung «Soll ich sagen, dass ich dann aufhöre?» – FCSG-Trainer Peter Zeidler über Abgänge, Abstiegskampf und Luzerner Jubelbilder Gut einen Monat nach dem Cupfinal äussert sich St.Gallens Trainer Peter Zeidler über schwierige Momente der vergangenen Saison, über Anfragen aus der Bundesliga und einen Cafébesuch mit Folgen. Interview: Patricia Loher und Ralf Streule aus Bad Ragaz 26.06.2021, 05.00 Uhr

Peter Zeidler nimmt mit St. Gallen die vierte Saison in Angriff. Gian Ehrenzeller/Keystone

Trainingslager in Bad Ragaz, die Spieler haben sich nach der morgendlichen Übungseinheit auf den Weg zurück ins Hotel gemacht. Auf der Ri-Au in Bad Ragaz zieht der Rasenmäh-Traktor dröhnend seine Runden. Peter Zeidler nimmt nebenan Platz und gibt Auskunft – er wirkt weit entspannter als noch vor einigen Wochen.

Wie gefallen Ihnen die Spiele an der EM? Gibt es Teams, die Fussball nach ihrem Gusto praktizieren – also «Zeidler-Fussball»?

Peter Zeidler: Zeidler-Fussball? Ich hoffe, Sie meinen nicht den Zeidler-Fussball des Cupfinals (lacht).

Wir wollten nicht gerade als erstes in der Wunde stochern. Aber ja, sprechen wir über den Cupfinal. Sie scheinen lockerer drauf zu sein als noch vor vier Wochen.

Ich war immer locker drauf. Aber nach dem Cupfinal einfach extrem enttäuscht. Von der Leistung der Mannschaft, aber auch von mir. Erst im Nachhinein machte ich mir noch einmal bewusst: Da hatten wir etwas Besonderes erreicht und dann... spielen wir über weite Strecken schlecht. Vielleicht liegt es halt am Spiel Fussball an sich, dass so etwas möglich ist. Dass man rein fussballtaktisch, emotional oder von der Konzentration her einmal nicht auf die Minute bereit ist, kann passieren. Aber uns passiert’s ausgerechnet im Cupfinal.

Enttäuschte St.Galler, jubelnde Luzerner nach dem denkwürdigen Cupfinal 2021 in Bern. Michel Canonica

Ist die Niederlage überwunden?

Ich weiss es nicht. Irgendwann in den vergangenen Tagen sah ich in einem Beitrag im Internet Jubelbilder aus Luzern. Ich musste sie wegklicken, konnte das nicht sehen.

In den Tagen nach dem Final lehnten Sie Interviewanfragen ab. Ein Zeichen der grossen Enttäuschung?

Ich war schlicht nicht in der Lage, die Niederlage zu erklären. Meine einzige Analyse war: Wir haben es nicht geschafft, uns auf den Fussball zu konzentrieren. Ich werfe mir vor, dass ich vor der Partie nicht mehr mit jedem Spieler Einzelgespräche geführt habe. Da wäre es nicht darum gegangen, den Cupfinal zu überhöhen, im Gegenteil, ich hätte schlicht und einfach erklärt: So sind wir stark, das erwarte ich von dir. Taktisch! Den Fokus ganz klar noch einmal auf den Fussball richten, darum wäre es gegangen. Gerade nach dem Erfolg im Lausanne-Spiel, dem 5:0 und dem Ligaerhalt, hätte es das gebraucht.

War es ein Fehler, die Stammformation für den Saisonabschluss gegen Servette zu Hause zu lassen?

Nein, nach Genf sind es vier Stunden Fahrt, das darf man nicht unterschätzen. Die Spieler haben die Partie in St.Gallen im Videoraum zusammen angeschaut. Am Samstagnachmittag haben wir dann trainiert vor vielen Fans, da blieb die Spannung schon aufrecht. Vielleicht haben wir fast zu intensiv trainiert, motiviert durch die Fans. Da gibt es einiges, wo ich sage: Nächstes Mal machen wir es besser. Aber wichtig ist mir: Man darf nicht vergessen, dass wir es in den Final geschafft und unter anderem die Young Boys ausgeschaltet haben. Das droht jetzt unterzugehen.

Einer der Neuzugänge: Fabian Schubert (rechts, gegen Florian Kamberi) war Topskorer in der zweithöchsten Liga Österreichs. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach dem Cupfinal ging es für Sie in die Ferien. Oder nach Bremen zu Vertragsgesprächen?

Wir waren in Frankreich in den Ferien. In Bremen war ich nicht. Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es eine Anfrage von Werder Bremen gab. Und zwar, als Bremen noch nicht als Absteiger feststand. Es gab auch noch weitere Interessenten aus der Bundesliga. Ich habe dann aber klar gemacht: Ich bleibe in St.Gallen. Ich habe schliesslich einen Vertrag hier. Und ich bin gerne hier.

Brauchten Sie Bedenkzeit?

Ein, zwei Tage überlegte ich mir das schon. Einmal ging ich in ein Café in der Stadt, ich hörte «Hopp-Sanggalle»-Rufe. Plötzlich diskutierte ich mit sechs Leuten über Fussball. Was denken Sie, wie die Entscheidung dann ausfiel? (lacht)

Sie holten sich quasi in einem St.Galler Café die Bestätigung für Ihren Entscheid?

Das war nicht meine Intention. Letztlich war’s dann so.

In St.Gallen steht Ihnen aber eine schwierige Saison bevor.

Ich halte nichts von solchen Vorhersagen. Wir waren das schwächste Super-League-Team der letzten Meisterschaftsphase, zusammen mit Zürich. Und wir verloren drei Topspieler. Jordi Quintillà, Miro Muheim und Leihstürmer Junior Adamu. Dennoch gehen wir mit der jungen Mannschaft wieder voller Euphorie an die Sache ran. Mit den Eckpfeilern Lukas Görtler, Basil Stillhart und Lawrence Ati Zigi auf der Achse, und Nicolas Lüchinger als weiteren Leader. Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut verstärkt. Und vielleicht kommen ja noch zwei Verstärkungen dazu. So oder so: Wir glauben an dieses Team.

St.Gallens Alessio Besio (rechts) in seinem ersten Einsatz in der Super League Ende der vergangenen Saison gegen Servette. Urs Lindt/Freshfocus

Neu stossen aus dem Nachwuchs vier Spieler zur Mannschaft: die 20-jährigen David Jacovic und Christian Witzig, der 22-jährige Patrick Sutter und der 17-jährige Alessio Besio. Wie weit sind diese Nachwuchsspieler?

Ich sage nicht, dass sie gleich spielen. Aber da ist schon viel Talent vorhanden. Und doch muss man die Erwartungen dämpfen. Die Spieler sind jung, Alessio zum Beispiel ist gleichzeitig noch daran, in St.Gallen an der Kanti am Burggraben die Matura zu absolvieren. Wenn eigene Junge nachgezogen werden, geht es aber immer auch um die Identität des Klubs. Da sind ganze Familiengeschichten mit dem Ostschweizer Fussball verbunden. Jacovics Vater spielte bei Fortuna, Besios Vater beim FC St.Gallen. Das stärkt die Verankerung des Klubs in der Region.

Die Grasshoppers sind neu in der Liga, Vaduz ist abgestiegen: Wird die Saison damit für St.Gallen noch mehr zum Abstiegskampf?

Abstiegskampf ist eigentlich immer, und zwar für die halbe Liga oder mehr! Mit Ausnahme der Vizemeister-Saison, als sich eine sehr positive Dynamik entwickelte und wir im Februar vor dem Lockdown plötzlich an der Spitze waren. Natürlich müssen wir darauf vorbereitet sein, dass es knapp werden könnte. Aber nicht, dass ich den Abstiegskampf jetzt gleich als Parole ausrufe.

Luzern setzt auf Erfahrung: Der 35-jährige Christian Gentner, einst Stuttgart-Spieler, stösst von Union Berlin zu den Zentralschweizern. Wäre solch ein Transfer auch für St.Gallen sinnvoll, um das Fundament zu stärken?

Die Überlegung ist berechtigt. Gentner ist ein toller Spieler. Bei uns war er aber kein Thema. Nehmen wir Demba Ba (36-jähriger Mittelstürmer aus Senegal, ehemals Chelsea, steht vor einem Wechsel zu Lugano, Red.). Womöglich wäre er zu uns gekommen, wenn wir uns bemüht hätten. Ich kenne ihn aus der Zeit in Hoffenheim, habe noch heute Kontakt. Und ihm wäre es auch egal, ob er 8000 oder 18'000 Franken verdient. Aber was sagt dazu ein Besio? Wollen wir schauen, dass er eine realistische Chance auf Einsätze hat? Oder wollen wir ihm einen 36-jährigen Stammspieler vor die Nase setzen? Vielleicht hätte ja auch Luca Zuffi ein Thema sein können. Aber was wäre das für ein Zeichen an David Jacovic oder Ousmane Diakité? Ich denke, wir haben die Routine ja schon im Team. Da ist Lüchinger, da ist Görtler.

Werden Sie Jacovic die Chance geben als Nummer zwei auf der Quintillà-Position hinter Neuzugang Diakité?

Ich traue ihm zu, dass er Einsätze haben wird. Aber schwierig wird es, wenn so ein junger Spieler mit zu vielen Vorschusslorbeeren startet. Bei Diakité ist es ein bisschen unglücklich, dass er da und dort schon als Quintillà-Nachfolger bezeichnet worden ist. Im September 2019 zog er sich eine schlimme Verletzung zu, im Knie war alles kaputt. Es war nicht möglich, alles auf einmal zu operieren, wenig später musste er noch einmal unters Messer.

Weshalb leiht der FC St.Gallen einen Spieler aus, der eineinhalb Jahre nicht gespielt hat?

Ich sah ihn vor seiner Verletzung in Altach, damals wusste ich noch nicht, dass er Salzburg gehört. Ich erkundigte mich nach ihm, weil er sehr auffällig war. Zuletzt ist er aber lange ausgefallen. Unser Teamarzt Andreas Bischof, Physiochef Simon Storm, Alain Sutter und ich haben uns mit Salzburg ausgetauscht. Es ist alles in Ordnung. Doch es braucht Geduld. Natürlich kann man nun fragen, weshalb holt ihr dann ihn und nicht Zuffi? Aber es gibt die Hoffnung, dass Diakité bald spielen kann und er eine Verstärkung ist.

Wird es weitere Abgänge geben?

Das liegt auf der Hand in Anbetracht unserer Kadergrösse. Vielleicht sagen zwei oder drei Spieler, dass sie Spielpraxis wollen, die sie in St.Gallen wahrscheinlich nicht bekommen werden.

Aber drohen nach Miro Muheim, Jordi Quintillà und Junior Adamu Abgänge, die erneut weh tun?

Das glaube und hoffe ich nicht.

Was passiert, wenn ein nächster Spieler gehen möchte?

Ja was soll ich sagen? Dass ich dann aufhöre? Oder Rosen züchten gehe (lacht)? Natürlich nicht, es geht auch dann weiter. Wir liessen schon Miro Muheim ungern ziehen, auf ihn hätte ich gerne weiter gezählt. Aber man muss auch ihn verstehen: Für einen Schweizer Spieler ist die 2. Bundesliga, ist der Hamburger SV sehr attraktiv. Und Muheim ist ja auch schon 23-jährig..

Wie wichtig ist es nach der kräftezehrenden vergangenen Saison, dass Sie nun fünf Wochen Vorbereitungszeit haben?

Wir haben während der vergangenen sieben Tage so viele taktische Trainings absolviert wie in den vergangenen drei Monaten. Das tut dieser jungen Mannschaft, die sich noch entwickeln kann und Sprünge macht, gut. Obwohl ich keine Forderungen stellen möchte: Ich hoffe schon, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen noch zwei Spieler holen können. In jeder Linie ist einer weg: Captain und Mittelfeldstratege Quintillà, Muheim, der mit einer Ausnahme Stammspieler war, und Junior Adamu, der es auch richtig gut gemacht hat. Aber nochmals: Ich glaube an uns, an die jungen Spieler, die frischen Wind bringen, und an unseren Fussball.

Sie sprechen Junior Adamu an. Kurzfristig hat er dem Team geholfen, nun ist er wieder in Salzburg. Aber was ist die Idee hinter der Strategie mit den Leihspielern wie es nun auch Diakité einer ist?

Das Leihgeschäft mit Ermedin Demirovic war für St.Gallen eine Erfolgsgeschichte. Eddy Risch/Keystone

Dass sie uns im Moment helfen. Majeed Ashimeru hat uns geholfen, Vincent Sierro hat uns geholfen, auch Adamu. Über Ermedin Demirovic müssen wir gar nicht sprechen. Er war die allergrösste Erfolgsgeschichte, zumal er sich danach in der Bundesliga etabliert hat. Unsere Leihgeschichten verliefen immer erfolgreich.

Alain Sutter sagt, trotz Abstiegskampf habe sich die Mannschaft im Vergleich mit der Vizemeistersaison noch einmal gesteigert in Bezug auf die Art, wie der FC St.Gallen Fussball spielen will.

Die Spieler haben verinnerlicht, wie wir auftreten wollen. Da gibt es nun keine Diskussionen mehr. Wir wissen noch besser, wie wir spielen wollen, wir sind noch überzeugter. Schauen Sie nur das Cupspiel gegen die Young Boys an: Damals gewannen wir nicht, weil wir die besseren Einzelspieler hatten, sondern wegen einer taktischen Meisterleistung. Das war ein Referenzspiel. In Bezug auf die Meisterschaft wäre es aber zu einfach, zu sagen, es hätten uns nur die Tore gefehlt. Hinzu kam, dass wir keine Schlüsselspiele hatten, aufgrund derer sich eine positive Dynamik hätte entwickeln können.

Man wusste oft nicht, woran man bei diesem Team ist.

Diese vielen Spiele... sie waren natürlich bei allen Mannschaften ein Thema. Bei uns aber vielleicht noch ein bisschen mehr als bei anderen.

Weshalb?

Unsere Spielidee basiert darauf, dass uns ganze Trainingswochen guttun, wir aber auch ausreichend Erholungszeit benötigen, um mental und körperlich runter zu kommen. Nur so können wir wieder voll attackieren. Die fehlenden Zuschauer möchte ich nicht als Grund anfügen, das wäre eine Ausrede. Aber dieser hohe Spielrhythmus hat uns möglicherweise mehr weh getan als anderen.