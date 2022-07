Analyse: Mit der Startniederlage des FCSG in Genf rechnete keiner

Saisonstart Der FCSG verglüht in Genf – Trainer Zeidler sagt: «Die Sonne scheint am Montag trotzdem wieder, wie wir alle wissen» Mit dem Fehltritt des FC St.Gallen gegen Servette zum Saisonauftakt rechnete keiner. Die Ostschweizer hatten einfach zu viele kleine Mängel. Die Analyse. Christian Brägger aus Genf Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Der zweikampfstarke St.Galler Innenverteidiger Basil Stillhart im Duell mit Servettes Dimitri Oberlin. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Im Fussball ist es oft so: Eine gute Vorbereitung mit all den positiv gestalteten Testspielen verliert an Wert, sobald der Schiedsrichter die Saison anpfeift. Auswärts in Genf gegen Servette, genau genommen seit Jahren ein Lieblingsgegner des FC St.Gallen, war das dann bei heissen Temperaturen tatsächlich der Fall. Mehr noch: Die Ostschweizer starteten gar mit einer Hypothek die neue Super-League-Spielzeit, weil sie nach nur fünf Minuten bereits zurücklagen. Und die ganze Vorbereitung, an der schliesslich die Vorzeichen wie die Gefühle für eine Partie hängen, beinahe wertlos erschien.

Jedenfalls hatte Servettes Ronny Rodelin im Halbfeld der St.Galler nahe der Seitenlinie einen Geistesblitz. Er sah Goalie Lawrence Ati Zigi zu weit vorne postiert, schoss nach einem Pass wuchtig und direkt aus knapp 50 Metern Distanz – und jubelte. Ein Treffer der Kategorie: Sonntagsschuss, ein Tor des Jahres schon in diesem ersten Spiel, und absolut vermeidbar. Später sagte St.Gallens Innenverteidiger Matej Maglica: «So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Ball ist komisch reingegangen.» Zumindest resultatmässig erholten sich die St.Galler nicht mehr, bis zum Schluss blieb es beim 0:1.

Der Treffer war das Hauptthema

Weil der Fehlstart Tatsache wurde, war der Treffer im Nachgang das Hauptthema. Während Servettes Coach Alain Geiger seinem Rodelin die Fähigkeit zusprach für einen derartigen Prachtsschuss, sagte Trainer Peter Zeidler:

«Ein solches Tor wird der Spieler in seiner Karriere nicht allzu oft wiederholen.»

In der Folge entwickelte sich eine Begegnung, die den Genfern, bei denen es zuletzt ziemlich rumorte und das Ende der vergangenen Saison überhaupt nicht zufriedenstellend verlief, entgegenkam. Sie verhielten sich passiv und überliessen dem Gast das Geschehen mehrheitlich, er hatte am Ende 62 Prozent Ballbesitz. Das kam den St.Gallern nicht gelegen, sie lieben es mehr, wenn sie den Ball jagen können. Und so brauchte die Mannschaft eine gewisse Zeit, bis sie sich einerseits vom 0:1 erholte und andererseits den neuen Gegebenheiten anpasste.

In der 26.Minute war es so weit, als der aufgerückte Linksverteidiger Isaac Schmidt nach einem schönen Angriff den Pfosten traf. Es war nicht die einzige Aktion, in der die Mannschaft von Trainer Zeidler, der mit Randy Schneider einen Neuzugang von Beginn an brachte, der Partie eine andere Note hätte geben können. Doch zu oft fehlte es an der Zielstrebigkeit, oder an der Genauigkeit.

Chancen waren da, die Auswertung nicht

Beispielhaft hierfür stand das Dribbling von Julian von Moos vor der Pause, als er aus aussichtsreicher Position nicht konsequent durchzog. Oder der Abschluss von Victor Ruiz im zweiten Umgang, als er in der 68.Minute verzog. Da hatte Zeidler längst die Raute umgestellt und mit Fabian Schubert auf einen Dreimannsturm gesetzt. Allein, es nützte nichts, aber es war das Signal an sein Team, dass in der Offensive mehr laufen musste.

Am Einsatz lag es nicht. Bild: Freshfocus

Servette wurde nur noch einmal richtig gefährlich, doch Basil Stillhart, der sich über gute Trainings in die Startelf gespielt hatte und mit Schmidt der beste St.Galler war, rettete vor der Linie. Auf der anderen Seite kam Emmanuel Latte Lath zur grossen Möglichkeit, den verdienten Punkt doch noch zu sichern – er schoss Patrick Sutters scharfe Hereingabe aus nächster Nähe vor lediglich knapp 4800 Zuschauern im Stade de Genève weit über das Tor.

St.Galler müssen sich fragen, warum sie verloren

Also mussten sich die St.Galler am Schluss schon fragen, weshalb sie als mindestens ebenbürtige Mannschaft diesen so wichtigen Auftakt mit einem Negativerlebnis hinter sich brachten und am Ende nicht nur ihre Bemühungen verglühten. Kämpferisch waren sie gewiss, bemüht ebenfalls, konditionell schienen sie auf der Höhe.

Aber zu oft blieben sie zu ungenau, hatten kaum Ideen, zeigten wenig direkten Drang zum gegnerischen Tor und selten Tempofussball. Und zwangen somit auch das Glück nicht auf ihre Seite. Insofern war dieser Fehlstart erklärbar, wenngleich er unerwartet kam. Maglica sagte: «Es war das erste Spiel und wird uns jetzt nicht demoralisieren.» Und Zeidler sagte: «Es ist schon schlimm und ärgerlich. Auch ist es selten, dass wir selbst kein Tor erzielen.»

Nachdenklicher Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Die St.Galler können das gewiss besser, und das ist ja das Gute im Fussball: Sie können sofort korrigieren, das positive Gefühl schnell zurückholen, es geht am Samstag ja gleich weiter. Zuerst folgt nun aber das Testspiel am Mittwoch in Gossau gegen Valencia. Was jetzt unter diesen Voraussetzungen fast einer Strafaufgabe gleichkommt. Aber vielleicht hilft die Begegnung ja einigen Akteuren, in den Rhythmus zu kommen, zumal schon einige Leistungsträger wie Jordi Quintillà, Lukas Görtler und Leonidas Stergiou als Rechtsverteidiger eher enttäuschten.

Zeidler, der den Auftakt in eine Saison als extrem wichtig einstuft, weil die Tabelle nach einem Spieltag gnadenloser ist, sagte:

«Am Montag geht die Sonne trotzdem wieder auf und scheint den ganzen Tag, wie wir wissen.»

Vielleicht brennt die Sonne am Montag in St.Gallen aber etwas unangenehmer.

