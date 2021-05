FC St.Gallen: Bilanz zum Saisonende

Bilanz Wer waren die Leistungsträger? Wer hat enttäuscht? Und wie geht es nun weiter? 12 Fragen und Antworten zur Saison des FC St.Gallen Nach dem Cupfinal ist die pandemiebeeinträchtigte Saison 2020/21 Geschichte. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Christian Brägger und Patricia Loher 26.05.2021, 05.00 Uhr

Am Boden: St.Gallens Verteidiger Miro Muheim. Michel Canonica

Was waren das für Pfingsten. Am Freitag in Genf den siebten Rang gesichert, notabene mit einer B-Elf. Und drei Tage später die grosse Chance gegen Luzern vertan, einen von zwei möglichen nationalen Titeln zu holen.

Wobei: Wenn man bedenkt, dass die Super League sowieso seit Jahren nur Favoritensieger kraft ihrer finanziellen Möglichkeiten kennt, gibt es für ökonomische Leichtgewichte wie den FC St.Gallen im Prinzip nur den Cuppokal.

Aber das Jammern nach dem 1:3 blieb aus, weil in diesem einen Spiel der Gegner für zu gut und die St.Galler für zu schlecht befunden wurden. Dabei hätten die Unterlegenen Gründe gehabt, zu hadern, sie unterliessen es wie aus Trotz.

Vielleicht, weil im Land der Reflex sofort folgt, dass man sich minderwertig fühle im Osten der Schweiz, wenn nach Entscheiden – zum Beispiel in der Politik oder von Videoschiedsrichtern – stets lamentiert wird.

Die turbulente Saison ist zu Ende, der Ball ruht für die Nicht-Internationalen. Zeit, rück- und vorausblickend die letzten Fragen zu beantworten.

St.Gallens Sportchef Alain Sutter Gian Ehrenzeller/Keystone

Alain Sutter sagt: «Es ist ganz einfach. Der Auftritt hatte nichts mit unserer Mannschaft zu tun. Im wichtigsten Spiel der Saison lieferten wir eine der schlechtesten Leistungen ab, auswärts in Vaduz waren wir vielleicht ähnlich schwach.

«Alles, was uns stark macht, hat man gegen Luzern nicht gesehen.»

Es ist hypothetisch, nach den Ursachen zu suchen. Es ist schlicht ein Fakt, dass wir auf den Punkt x nicht dazu fähig waren, das abzurufen, was das Team zeigen kann. Wenn du so spielst, musst du dich auch nicht mit Diskussionen um den Schiedsrichter aufhalten.»

Die «NZZ» stellte die Frage: «War das VAR-Büro in Volketswil überhaupt besetzt?» Jedenfalls sagt der Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger zu den strittigen Szenen um Thody Élie Youan (Penalty?), Lukas Görtler (Penalty?), Jérémy Guillemenot (rot?) und Pascal Schürpf (Abseits?):

«In einer Szene hätte der VAR eingreifen müssen. Nicht korrekt waren wir in der Aktion zwischen Marius Müller und Lukas Görtler. Dort wäre Penalty der richtige Entscheid gewesen.»

Und der Schiedsrichterchef weiter: «Görtler hat den Ball in der erwähnten Aktion noch gespielt und konnte ihn ungehindert in Richtung Tor bringen. Das Foulvergehen von Müller kam erst anschliessend. Daher kam an in Volketswil zum Schluss, dass es sich nicht um einen klaren und offensichtlichen Fehlentscheid handelt, wenn der Schiedsrichter dies nicht als Foul taxiert. Diese Beurteilung ist im Nachhinein leider falsch.»

Bei Schürpfs Tor sieht Wermelinger keinen klaren Fehler von Schiedsrichter Tschudi. Die Aktion könne nur mit kalibrierten Linien zu 100 Prozent aufgelöst werden. Und: «Bei der Szene mit Youan kam es zu einem leichten Zupfer. Diese Aktion fand ausserhalb des Strafraums statt. Somit kann der VAR gemäss Vorgaben nicht einschreiten. Ein fälliger Freistoss hätte vom Schiedsrichterteam erkannt und entschieden werden müssen.» Guillemenots Foul an Frydek ist für Wermelinger mit der gelben Karte zu ahnden, wie dies Tschudi auch getan habe. «Der St.Galler rutschte nicht mit dem Stollen voran, und der Ball war noch in der Nähe.»

Die «NZZ» schrieb, dass sich bei St.Gallen im Cupfinal klar ein Mangel an Qualität offenbart habe. Die unerfahrene Viererabwehr sei zu anfällig gewesen. «Fragt sich, ob St.Gallen mit seinem kleinen Budget einen Ausweg aus dem Mittelmass findet. Zu Beginn dieser Saison wurde Stillhart als ‹Königstransfer› bezeichnet – er war mit dem FC Thun abgestiegen.» Der «Tages-Anzeiger» meinte, dass das Anschlusstor von Junior Adamu zum 1:2 eine Schlüsselszene hätte sein können, «doch dafür wäre eine Leistungssteigerung der Ostschweizer nötig gewesen. Sie betreiben zwar viel Aufwand, ihnen fehlt es jedoch wie so oft an Abgeklärtheit und Effizienz. Und wie so oft geht ihnen irgendwann der Schnauf aus.»

St.Gallens Trainer Peter Zeidler

Michel Canonica

Gestern gab Peter Zeidler im Regionaljournal Ostschweiz von SRF ein Interview, für das er schon vor dem Cupfinal zugesagt hatte. Ansonsten ist der Deutsche derzeit nicht bereit, Bilanz zu ziehen. Offenbar nagt die Niederlage am Trainer, wer mag es ihm verdenken. Am Tag nach dem Cupfinal sagte Zeidler jedenfalls der Radiostation:

«Die Enttäuschung ist heute fast noch grösser.»

Sie hätten ihr Spiel nicht durchziehen können. «Dass uns das ausgerechnet in der wichtigsten Partie dieser Saison nicht gelungen ist, macht es sehr schwer», so Zeidler.

36 Partien in der Meisterschaft, eine im Europacup und vier Auftritte im Schweizer Cup – 41 Pflichtspiele bestritt St.Gallen in dieser intensiven Saison, die zeitlich dann auch noch so kurz war wie nie. Mit neun gelben Karten waren Basil Stillhart, Lukas Görtler und Betim Fazliji das, wofür sie auch stehen: die Aggressivleader. Jordi Quintillà (gegen Zürich) und Boubacar Traorè (Lugano) holten einmal je die gelb-rote Karte, während Fazliji einmal nach einer Notbremse gegen Sion direkt vom Platz musste.

Zehn und damit die meisten Tore in Cup und Meisterschaft erzielte Kwadwo Duah, dahinter kommen mit jeweils acht Treffern Junior Adamu und Victor Ruiz. Mit sieben Assists waren Ruiz und Youan beste Vorbereiter. Insgesamt setzte Zeidler 34 Spieler ein.

Der Publikumsliebling war meist ein sicherer Wert: Goalie Lawrence Ati Zigi

Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Einsatzzeiten sprechen eine klare Sprache. Zeidler hat einen Stamm, und er setzt weitestgehend auch auf diesen. 40 Einsätze hatte Lawrence Ati Zigi im Tor, er ist damit der St.Galler Dauerbrenner und er war trotz weniger Fehler auch gleich ein Leistungsträger.

In ebendiese Rolle ist neben Leonidas Stergiou unerwartet früh auch Fazliji hineingewachsen. Von den Neuen haben Basil Stillhart und Thody Élie Youan überzeugt, und mit Abstrichen auch Kwadwo Duah sowie Euclides Cabral – doch Leader sind diese beiden St.Galler längst nicht.

Enttäuschung pur: St.Gallens Captain Jordi Quintillà (links) und Basil Stillhart. Claudio De Capitani/Freshfocus

«Ich muss mich bei den Fans entschuldigen,» sagte Jordi Quintillà nach dem Cupfinal. Dabei kam der Captain gerade in diesem Spiel wie in vielen Partien zuvor nicht mehr auf Touren. Man hoffte, dass er sich würde steigern können, vor allem, nachdem sein Weggang kommuniziert worden war; es war nicht der Fall. Mehr kommen muss in der neuen Saison von den Stürmern Boris Babic und Jérémy Guillemenot. Babic, der im Herbst nach achtmonatiger Verletzungspause zurückkehrte, traf in 31 Pflichtspielen nur einmal, Guillemenot in 39 Auftritten bloss viermal.

Nicolas Lüchinger im Cupfinal Urs Lindt/Freshfocus

Die Rückkehr von Nicolas Lüchinger nach langwierigen Knieproblemen. Am 14. März, beim 2:2 gegen die Young Boys, erhielt der Rheintaler nach 680 Tagen Pause wieder ein paar Minuten Spielpraxis. In Cup und Meisterschaft kam der 26-Jährige in dieser Saison auf acht Einsätze. Lüchinger entdeckte während der langen Ausfallzeit die Leidenschaft fürs Kochen und ging noch vor der Coronapandemie alleine auf Reisen, wie er gegenüber «FM1 Today» sagte: «Als ich zum Beispiel wusste, dass die nächste Operation erst in zwei Wochen fällig sein würde, flog ich für zwei Wochen nach Kolumbien – und hatte dort die Zeit meines Lebens.» Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Für die Klubführung gibt es noch keine Ferien. Es gilt, die Saison zu analysieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die unter dem Jahr getätigte Kaderplanung umzusetzen. Die Spieler wurden nach dem gestrigen gemeinsamen Frühstück verabschiedet, die einen in die Ferien, die anderen für immer.

Die Mannschaft trifft sich für Tests dann wieder am Freitag, 18. Juni, am 19. findet das erste offizielle Training statt. Der FC St.Gallen plant ab dem 21. Juni ein fünftägiges Vorbereitungscamp in Bad Ragaz, wie es zuletzt wegen der Pandemie nicht mehr hat stattfinden können. «Espen on Tour» gibt es nur, falls der Bundesrat noch weitere Öffnungen plant. Die neue Saison beginnt am Wochenende des 24./25. Juli. In die Conference League hätte St.Gallen ein paar Tage zuvor eingreifen müssen – das ist nun aber nicht mehr der Fall.

St.Gallens 17-jähriger Alessio Besio (rechts) gegen Servettes Moussa Diallo. Urs Lindt/Freshfocus

Alessio Besio, der nicht nur mit seinem Tor in Genf überzeugte. Den 17-Jährigen dürfte der FC St.Gallen ins Kader der ersten Mannschaft hochziehen, zumal der Trainer viel von ihm hält.

Auch für Patrick Sutter könnte die Reise trotz auslaufenden Arbeitspapiers im Klub weitergehen; der Rheinecker ist zwar schon 22-jährig, aber Zeidler könnte auf die Idee kommen, den schnellen Stürmer als Aussenverteidiger aufzubauen. Bei Miro Muheim hatte das zu seiner Zeit auch funktioniert. Zudem ist David Jacovic ein Kandidat für die erste Mannschaft. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kann auch im Mittelfeld spielen. Michael Heule ist ebenfalls der Sprung ins Kader zuzutrauen.

Quintillà. Nun, da die Saison vorbei ist, dürfte sein Wechsel zu Basel bald offiziell werden. Auch Angelo Campos und Adonis Ajeti werden nicht mehr dem FC St.Gallen angehören, in dieser Woche werden weitere Personalentscheide erwartet. Auf der anderen Seite träumt man von der Verpflichtung Luca Zuffis oder Michael Langs, was aber ziemlich utopisch scheint.