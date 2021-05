FCSG: St.Galler Nachwuchsteam gewinnt bei Servette 2:1

Saisonabschluss St.Galler Jugend tanzt: Der FC St.Gallen triumphiert in Genf mit einer Nachwuchsmannschaft Peter Zeidler schont zum Saisonabschluss seine gesamte Cup-Stammformation. Dem St.Galler B-Team gelingt mit dem 2:1 gegen Servette eine Heldentat – es ist ein starkes Zeichen vom Nachwuchs. Ralf Streule 22.05.2021, 00.05 Uhr

Das St.Galler Team mit Durchschnittsalter 21 feiert das 1:0. Der 17-Jährige Alessio Besio (rechts) erzielt später bei seinem Super-League-Début das 2:0. Bild: Freshfocus

Ohne Sorgen habe sich der FC St.Gallen diese Woche «dosiert auf das grosse Spiel vom Montag» vorbereiten können, sagte Peter Zeidler vor dem gestrigen Meisterschaftsspiel in Genf. Sorgenfrei waren die St.Galler, weil sie vor Wochenfrist den Ligaerhalt geschafft hatten. Und weil die Vorfreude auf den Cupfinal vom Pfingstmontag stieg.

Peter Zeidler mit Servette-Trainer Alain Geiger. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Ebenfalls sehr sorgenfrei stellte der Trainer sein Team für das letzte Meisterschaftsspiel der Saison auf. Ein B-Team war zwar zu erwarten gewesen. Dass Zeidler in der Startaufstellung aber gleich gänzlich auf seine besten Stammkräfte verzichtete, war überraschend. Die vermutete Stammformation vom Pfingstmontag blieb geschlossen in der Ostschweiz. Anzukreiden war es dem Trainer nicht – zumal Servette seinen Conference-League-Platz bereits auf sicher hatte und kein Verdacht auf Wettbewerbsverfälschung hatte aufkommen können. Und zumal die Chance, den ganz Jungen Spielpraxis in der Super League zu geben, nie besser war.

Jüngstes Super-League-Team seit 17 Jahren

Tim Staubli: Vom Ersatzspieler zum Captain. Urs Lindt / freshfocus

Das Durchschnittsalter der St.Galler im Stade de Genève war lediglich gut 21 Jahre. Es war somit die jüngste Mannschaft, die seit 2004 in der Super League angetreten ist. Im St.Galler Team kamen gleich drei Spieler zu ihrem Super-League-Début. Der Jüngste auf dem Feld war Alessio Besio, der 17-jährige Mittelstürmer aus dem St.Galler U18-Nachwuchs – der Sohn von Claudio Besio, der in den 1990er-Jahren beim FC St.Gallen gespielt hatte. Der zweite Debütant war David Jacovic, der 20-jährige Defensivspieler aus der St. Galler U21. Und im Tor stand Lukas Watkowiak, der seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu St.Gallen noch zu keinem Ernstkampf gekommen war.

Immerhin in der Verteidigung setzte Zeidler teilweise auf Erfahrung und stellte Musah Nuhu, Boubacar Traorè und Yannis Letard auf. Tim Staubli, der sonst als Einwechselspieler zu seinen Spielminuten kommt, übernahm für einmal gleich die Captainbinde.

Musah Nuhu: Note 5. Dirigiert die Abwehr mit Letard. Durch die Mitte gibt es für die Grenats kein Durchkommen.

Lukas Watkowiak: Note 4,5. Der Deutsche feiert sein Début. Beim Gegentor machtlos, ansonsten agiert der Hüne sicher.

Lorenzo Gonzalez: Note 4,5. Für Campos eingewechselt (68.), erster Pflichtspieleinsatz für die Ostschweizer. Zeigt Ansätze.

Adonis Ajeti: Note 4,5. Kommt nach all den Jahren noch zu seinen Début in Grün-Weiss.

Boubacar Traore: Note 4,5. Muss das Feld, offenbar mit einer Rippen-Verletzung, in der 57. Minute verlassen. Bis dahin solide und wenig zulassend.

Tim Staubli: Note 5. Auf Görtlers Position macht der Werdenberger den Captain. Und er ist, wie Görtler, der Antreiber, der unglaublich viel läuft.

Angelo Campos: Note 4,5. Der Bündner kommt zum zweiten Saisonspiel – prompt ein Assist und auch sonst Torgefahr. Yannis Letard: Note 4,5. Bis zu seiner Auswechslung spielt er einen souveränen Part. Salifou Diarrassouba, Note: 5. 12 Minuten sind gespielt, und Diarrassouba trifft wunderbar in die hohe Ecke. Der Wirbelwind hat später nochmals eine Chance. Patrick Sutter, Note: 5. Macht seine Sache auf der rechten Abwehrseite sehr gut, ist hartnäckig, cool, offensiv. Dabei ist der 22-jährige Rheinecker ja eigentlich ein Stürmer. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus David Jacovic, Note: 5. Erstes Spiel, dann gleich so: Ist pfeilschnell, ballsicher. Auf ihn dürfte Zeidler in Zukunft setzen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Nsana Simon, Note: 4,5. Spielt auf der linken Seite, beisst sich in die Zweikämpfe, spielerisch nicht so auffällig. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Alessio Besio, Note: 5. Der 17-jährige Sohn des früheren Espen Claudio macht mit einem satten Schuss das 2:0 – und beweist: Er ist ein Talent und ein Versprechen für die Zukunft. Bild: Urs Lindt/Freshfocus Michael Heulle, Note 4,5. Erster Auftritt des Rheintalers für St.Gallen. Kommt für Traorè (57.)und reiht sich nahtlos ein. Bild: Urs Lindt/Freshfocus Oliver Mayer, Note 4,5. Ebenfalls erstmalig für den FCSG. Hilft mit bis zum Ende. Bild: Urs Lindt/Freshfocus



Zweikampfstarke St.Galler halten Genfer in Schach

Ziemlich sorgenfrei waren die jungen Spieler denn auch von Beginn weg unterwegs. Servette, das von Alain Geiger fast in Bestbesetzung aufs Feld geschickt wurde, tat sich von Beginn an schwer mit den unbekümmert auftretenden und zweikampfstarken St.Gallern. Bereits in der zwölften Minute war ein Vorstoss der St.Galler von Erfolg gekrönt. Salifou Diarrassouba nahm im Mittelfeld mit dem Ball Tempo auf und kam nach einer Kombination über Besio und Angelo Campos im Strafraum zum Abschluss. Sein Schuss landete im linken Toreck – der Treffer war so schön anzusehen wie auch der akrobatische Jubel des 19-Jährigen aus Burkina Faso, der in dieser Saison erst zu vier Teileinsätzen gekommen war. Es war das St.Galler Tordébut für ihn, der vor einem Jahr noch in einem ivorischen Team im Einsatz stand.

Salifou Diarrassouba leitet seinen Führungstreffer elegant gleich selber ein. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Zwar übernahmen die Genfer in der Folge die Spielkontrolle, kamen zwischenzeitlich auf einen Ballbesitz von über 70 Prozent. Gefährlich vor dem Tor von Watkowiak tauchten sie aber nur selten auf. Und wenn, dann war die St.Galler Nummer zwei im Tor bereit.

St.Gallens Goalie Lukas Watkowiak blieb in der ersten Halbzeit unbezwungen. Urs Lindt / freshfocus

Die St.Galler Verteidigung wirkte auch unter Druck stabil, auf der rechten Abwehrseite machte auch der 22-jährige Patrick Sutter auf sich aufmerksam.

Patrick Sutter gegen Servettes Ricardo Alves. Cyril Zingaro / KEYSTONE

Alessio Besio trifft – 29 Jahre nach seinem Vater

Als die Genfer vor der Pause immer gefährlicher wurden, kamen die St.Galler eher überraschend zum zweiten Tor. Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld, getreten von Staubli, kam Besio aus gut zehn Metern zum Abschluss. Wie er, bedrängt von einem Genfer, ruhig volley in die linke Ecke traf, wirkte reif und abgeklärt. 29 Jahre nach Claudio Besio, damals im Mai 1992 gegen Sion, traf also wieder ein Besio für den FC St.Gallen.

Alessio Besio im Einsatz gegen Moussa Diallo. Urs Lindt / freshfocus

Claudio Besio, Anfang der 1990er-Jahre im St.Galler Dress gegen Xamax.

Sorgenfrei dürfte also auch die Stimmung in der Kabine gewesen sein in der Pause. Dass eine schwierige zweite Halbzeit anstehen würde gegen im Stolz verletzte Genfer, war aber abzusehen. Tatsächlich kamen die Servettiens geladen aus der Pause. Es dauerte gerade einmal elf Minuten, bis der in der Pause eingewechselte Boubacar Fofana aus der Distanz für die Servettiens traf.

Zeidlers Team, das wie gewohnt mit Raute im Mittelfeld agierte, liess sich vom Gegentreffer nicht aus dem Rhythmus bringen, griff nun zuweilen den Gegner noch höher an. Und der Trainer gab weiteren Spielern Einsatzminuten: Der 19-Jährige Michael Heule kam für Traorè, Besio machte kurz darauf Platz für Oliver Mayer, einen weiteren jungen Ostschweizer, der bis im Winter zum Wiler Kader gehörte und seither in der St.Galler U21 spielt. Später kam auch Adonis Ajeti zu seinem ersten Spiel für die St.Galler – er, der 2019 zu den Ostschweizern stiess, aber im FC St.Gallen wohl keine Zukunft hat. Ebenfalls zum Début kam Lorenzo Gonzalez, der sich nach seinem Kreuzbandriss zuletzt wieder der Mannschaft annäherte.

Zweite Garde macht Hoffnung für die Zukunft

Mit einer Willensleistung im strömenden Regen hielten die St.Galler die spielbestimmenden Genfer weiter in Schach – die grösste Ausgleichschance der Servettiens kam in der Nachspielzeit zustande, als Grejohn Kyei nach einer Flanke vergab.

Der Jubel nach der Heldentat war gross. Sicher ist: Für Zeidler ging der Plan gleich doppelt auf. Die zweite Garde holte sich Mut und macht Hoffnung für die Zukunft, während die Startelf für den Cupfinal Kraft sparte. Und fast stellt sich die Frage: Wird der eine oder andere junge Spieler für den Pfingstmontag noch ins Kader rücken?