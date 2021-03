Rückschlag Höhenflug mit Bruchlandung: Wie der FC St.Gallen in Luzern nach einem Traumstart in die Niederlage schlitterte Der FC St.Gallen verliert in Luzern nach starkem Start und einer 2:0-Führung mit 2:4. Wie konnte das passieren? Auf der Suche nach Gründen tut sich Trainer Peter Zeidler schwer. Ralf Streule aus Luzern 08.03.2021, 05.00 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi und Lukas Görtler können das 2:2 durch Pascal Schürpf nicht verhindern. Bild: Urs Flüeler/KEY

Platz sechs statt Platz zwei. Die St.Galler erfuhren gestern am eigenen Leib, wie nahe im Mittelfeldgerangel der Super League gefühlte Spitze und gefühlte Mittelmässigkeit zusammenliegen. Bis zur 40. Minute waren die Ostschweizer drauf und dran, sich als «Beste des Rests» hinter YB zu etablieren – und ihre Ambitionen als Spitzenteam zu zementieren. Am Ende war da die nächste Niederlage. Und eine bittere Bilanz: In den vergangenen 13 Spielen haben die St.Galler nur zweimal gewonnen, siebenmal gingen sie als Verlierer vom Platz. Unvorstellbar, eigentlich, nach dem gestrigen Startfurioso.

Blitzstart erinnerte an die vergangene Saison

Zu Beginn war es, als wollten sich die St.Galler ihren Frust über VAR-Entscheide und die Kreuzbandverletzung von Alessandro Kräuchi vom Leib spielen. Der Ball lief flüssig, das Pressing war erfolgreich, vieles erinnerte an die guten Partien der vergangenen Saison. Die Luzerner schienen an diesem Nachmittag nicht viel mehr als träge Statisten zu bleiben.

Die St.Galler feiern das 0:1 mit einem Gruss an Pechvogel Alessandro Kräuchi. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Umgebaute Abwehr bleibt sehr lange stabil

Federleicht spielten sich die Ostschweizer schon bis zur 10. Minute zu einer 2:0-Führung, dank zweier Assists von Victor Ruiz, der für einmal hinter den Spitzen agierte. Kwadwo Duah traf mit einem schönen Schlenzer, Junior Adamu, erstmals für St.Gallen, nach einem Freistoss per Kopf.

Junior Adamus Torpremiere für St.Gallen, zum 2:0 schon nach zehn Minuten. Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Zur Freude Anlass gab dies aus St.Galler Sicht auch deshalb, weil Peter Zeidler die Abwehr hatte umbauen müssen. Er fand nach Kräuchis Ausfall und der Spielsperre von Betim Fazliji eine überraschende Lösung. Musah Nuhu und Yannis Letard, beide bisher mit wenig Einsatzzeit, standen in der Innenverteidigung. Leonidas Stergiou übernahm Kräuchis Position als Aussenverteidiger. Das funktionierte lange gut. Doch das Spiel stand symbolisch für jenes Auf und Ab, wie es diese Saison im Mittelfeld bei allen Klubs zu sehen ist. Am Ende hiess es 2:4. Was war passiert?

Zeidler sagte nach dem Spiel:

Peter Zeidler Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

«Die Spieler konnten zur Pause kaum glauben, dass sie nur mit einem Tor führten.»

Tatsächlich mussten sie vielen Chancen in der ersten Halbzeit nachtrauern, Lukas Görtlers Weitschuss, Duahs und Ruiz’ vergebenen Abschlüssen. Der Bruch kam mit einem Gegentor in der 40. Minute, das so vermeidbar wie unglücklich zu Stande gekommen war. Varol Tasar setzte sich gegen Muheim und Stergiou durch, sein Schuss wurde von Muheim unhaltbar zum 1:2 abgelenkt. Die restlichen fünf Minuten vor der Pause liessen erahnen: Den Innerschweizern war ein mental entscheidender Treffer gelungen. Die Ostschweizer schienen perplex, die Luzerner hielten sich am Strohhalm fest – und liessen ihn bis zum Schluss nicht mehr los.

Dreifachwechsel bringt nicht, was er bringen sollte

Vielleicht war es die Hereinnahme von Pascal Schürpf, die den Zentralschweizern weiteren Schub gab. Fast einziger St.Galler Höhepunkt nach der Pause war Duahs Pfostenschuss nach einem Eckball, ansonsten drohte den Ostschweizern das Spiel zu entgleiten. Zeidler reagierte nach einer Stunde mit einem Dreifachwechsel; hoffte, seinem Team neue Energie einhauchen zu können. Dass ausgerechnet in den Minuten darauf die Partie vollends drehte, muss nicht mit diesen Wechseln zu tun haben – es zeigte sich aber, einmal in Rückstand, dass die eingewechselten Jérémy Guillemenot, Boubacar Traorè und Basil Stillhart kaum mehr Einfluss auf die Partie nehmen konnten.

In den Luzerner Treffern nach der Pause lag jene Überzeugung, welche den St.Gallern unterdessen abging. Schürpfs Schuss zum 2:2, zentral aufs Tor und für Zigi nicht unhaltbar, setzte weitere Kräfte frei. Vier Minuten später traf Silvan Sidler, zuerst die Latte, dann zum 2:4. Das Penaltytor zum 2:4 nach dem Handspiel Letards war die eine bittere Zugabe. Die andere: Görtler musste bald angeschlagen das Feld verlassen, Traorè verletzte sich am Arm – Zeidler ging nach Schlusspfiff gar von einem Armbruch aus.

Boubacar Traorè muss wegen einer Armverletzung das Spielfeld verletzt verlassen. Ein Armbruch? Bild: Feshfocus / Daniela Frutiger

Weshalb zum wiederholten Mal ein Einbruch nach Führung? «Zufall», sagt Zeidler

Auf der Suche nach den Gründen für die Bruchlandung tat sich der Trainer schwer. «Ich hoffe, die Spieler lernen aus dieser Niederlage», sagte er. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sein Team nach starkem Start den Gegner aufkommen liess, bereits beim 2:3 gegen Zürich war ihnen das zum Verhängnis geworden. «Zufall», sagte Zeidler gestern kurz angebunden.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Hat zuerst nichts, dann viel zu tun. Höchstens beim 2:2 durch Schürpf mit Abwehrchancen.

Musah Nuhu: Note 3,5. Räumt in der Mitte lange Zeit gut auf. Beim 2:2 zu ungestüm – und dann vor dem 2:4 zu zögerlich.

Leonidas Stergiou: Note 3,5. Auf der Seite nicht mit dem gleichen Selbstverständnis wie in der Innenverteidigung.

Basil Stillhart: Note 3. Auch er: Ohne Einfluss nach seiner Einwechslung. Jordi Quintillà: Note 4. Steht oft am Anfang von St.Galler Angriffen, viel Übersicht. Kann am Ende keine Impulse mehr geben.

Jérémy Guillemenot: Note 3. Er kommt nach einer Stunde – ohne Zugriff auf die Partie.

Victor Ruiz: Note 4,5. Zeigt hinter der Spitze zu Beginn eine starke Partie. Zwei Assists. Danach immer weniger präsent.

Lukas Görtler: Note 4,5. Wie so oft eine auffällige Figur. Umsichtig und zweikampfstark – wird nach 70 Minuten angeschlagen ausgewechselt.

Thody Élie Youan: Note 3,5. Mit starkem, mutigem Beginn, mit viel Zug nach vorne. Ist nach dem 1:2 kaum mehr zu sehen. Miro Muheim: Note 3,5. Defensiv solid. Noch fehlt beim Rückkehrer der Schwung im Spiel nach vorne.

Kwadwo Duah: Note 4. Sehr starker Schlenzer zum 1:0. Verpasst danach aber mehrmals die Entscheidung.

Boubacar Traorè: Note 3. Pechvogel: Kommt in der 60. Minute, verletzt sich kurz vor Schluss – hat kaum Aktionen.

Tim Staubli: Note 3. Auch er ist nach der Einwechslung kaum zu sehen.

Boris Babic: Kommt zehn Minuten vor Schluss – ohne Bewertung.

Yannis Letard: Note 4. Bei seinem ersten Auftritt seit langem zunächst auffällig ballsicher – gegen Ende oft nicht mehr auf der Höhe. Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4. Auch er zeigt auffällige Startminuten und trifft stark per Kopf zum 2:0. Dann fehlen die Ideen.

Und ja, vielleicht hatte die Wende gestern mit einem unglücklichen Spielverlauf zu tun, oder mit dem Gegner, der sich trotz früher Rücklage nicht einschüchtern liess. Dass der mentale Bruch nach dem 1:2 aber förmlich spürbar war, ist kein Zeichen der Stärke. Noch ist die Lage in der Tabelle nicht ungemütlich, der Abstand auf Platz zwei beträgt nur drei Punkte, jener auf den Barrageplatz sechs. Mit den Young Boys folgt am Sonntag aber nicht gerade St.Gallens liebster Aufbaugegner. Vielleicht kommt den Ostschweizern zugute, dass die Berner am Donnerstag bei Ajax Amsterdam in der Europa League im Einsatz stehen werden. An einem können sich die St.Galler festhalten: Mit dem Schwung der gestrigen ersten halben Stunde ist vieles möglich. Auch gegen den Leader.