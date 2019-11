Rot-Weiss statt Grün-Weiss: Vladimir Petkovic bietet FCSG-Stürmer Cedric Itten erstmals für die Nati auf Weil Josip Drmic verletzt ausfällt, muss Nati-Trainer Vladimir Petkovic vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Georgien und Gibraltar kurzfristig umplanen. Neu im Aufgebot ist St.Gallens Stürmer Cedic Itten. Für den 22-Jährigen ist es das erste Mal, dass er für das Nationalteam aufgeboten wird. Stephanie Martina

Cedric Itten wurde nachträglich in die Nationalmannschaft berufen. (Bild: Keystone)

(red./sda) Am kommenden Freitag spielt die Schweiz ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien und am darauffolgenden Montag gegen Gibraltar. Nicht dabei ist Josip Drmic. Der 27-jährige Stürmer erlitt am Freitag bei seinem Einsatz mit Norwich City in der Premier League gegen Watford eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel.

Doch Vladimir Petkovic hat bereits einen Ersatz gefunden: Cedic Itten. Für den 22-jährigen Stürmer des FC St.Gallen ist es das erste Mal, dass er für das Schweizer Nationalteam aufgeboten wird. Itten erzielte für die Ostschweizer in dieser Saison in der Super League in zwölf Spielen fünf Tore.

Ob Itten auch gleich zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar. Wenn doch, wäre es für ihn ein Heimspiel. Denn die Schweizer Nati spielt im St.Galler Kybunpark gegen Georgien.

Liste der Verletzten wird länger

Mit dem Ausfall von Drmic verlängert sich die Liste der Verletzten in der SFV-Auswahl weiter. Gegen Georgien und Gibraltar fehlen auch Xherdan Shaqiri, Fabian Schär, Admir Mehmedi, Steven Zuber, Breel Embolo, Timm Klose und Mario Gavranovic.