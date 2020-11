Der Adventsweg erstrahlt in Riet wie immer Der 14. Adventsweg im Riet gibt es auch diesen Winter. Die Stationen warten mit vielen schönen Details auf. 25.11.2020, 20.38 Uhr

Zu viel verrät das Team jedoch nicht, denn die Entdeckung des Weges ist den Initiantinnen wichtig.

Symbolbild

Vor der aktuell schneereichen Traumkulisse mit Hohem Kasten und Säntis können ab Dienstag, 1. Dezember, winterlich-weihnachtliche Stationen im Rheintaler Riet besucht werden. Ein Highlight, auf das auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden muss.

Auch wenn 2020 alles andere als normal verläuft, erleuchten Elisabeth Graf, Bettina Tanner und Birgit Rohner mit dem Adventsweg das Rheintaler Riet und bringen so einen unverwechselbaren vorweihnachtlichen Glanz ins Tal. «Wer den Weg kennt, weiss, dass er immer wieder anders aussieht, und das ist den Organisatoren auch in diesem besonderen Jahr gelungen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wunderschöne Kisten und Stationen erschaffen», so Bettina Tanner.

Opa-Enkel-Projekt für den Adventsweg

In der Woche zuvor brachte beispielsweise Familie Sieber ihr Familienprojekt, eine freie Station und eine Kiste, zur Sammelstelle am Bascheler Hof von Elisabeth und Ruedi Graf. Opa «Köba» Sieber mit seinen drei Grosskindern, dem achtjährigen Livio, der um ein Jahr jüngeren Romina und dem vier Jahre alten Juliano haben eine Kiste und Engel für den Adventsweg gebastelt. Die Kinder haben mit sehr viel Freude und Spass zusammen mit ihrem Opa gezeichnet, gelötet, die Farben des Glases gewählt und das Glas ausgeschnitten für die tollen Stationen. «Das Ganze ist mit der Glasfusingtechnik entstanden», erklärt Elisabeth Graf. Im Anschluss durften die Kinder noch beim Füttern helfen und hatten einen grossen Spass mit all den Tieren.

Viele einzelne Projekte werden zu einem grossen

Zu viel verrät das Team jedoch nicht, denn die Entdeckung des Weges ist den Initiantinnen wichtig. Was jedoch auffällig ist, die Stationen 2020 sind mit sehr viel Liebe zum Detail – auch zu den kleinsten Details – kreiert worden.



Weiter haben viele Mitgestalter die Natur ins Spiel gebracht und mit natürlichen Materialien wunderschöne Arrangements in Szene gesetzt. Sicher ist, dass die Kisten und Stationen mit einer grossen Portion Herzblut und Kreativität entstanden sind.



Gerne dürfen sich Interessierte melden, wenn sie beim Adventsweg 2021 dabei sein möchten (info@adventsweg.ch)