Fall Fayulu: FCSG-Fan wird wegen rassistischer Rufe verurteilt

Rassismus-Vorfall Busse und Stadionverbot: FCSG-Fan wird nach rassistischer Beschimpfung von Sion-Goalie verurteilt Nach dem Fussballspiel zwischen St.Gallen und Sitten im August 2021 ist Sion-Goalie Timothy Fayulu rassistisch beschimpft worden. Im Herbst galt der Fall als abgeschlossen, weil keine Beweise vorlagen. Dann wurde die Staatsanwaltschaft noch einmal tätig. Monate später ist ein Urteil rechtskräftig: Ein 39-Jähriger Fan ist wegen «N...»-Rufen verurteilt worden. Er bezahlt eine Busse – und ist vom Klub mit einem Stadionverbot belegt worden. Ralf Streule

Sions Präsident Christian Constantin mit dem entrüsteten Goalie Timothy Fayulu, nach dem Rassismus-Vorfall im Kybunpark. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Es ging hoch zu und her am 21. August im Kybunpark. Nach dem Spiel des FC St.Gallen gegen Sion gab es Rangeleien auf dem Spielfeld. Ein Auslöser war der späte Ausgleich der Walliser zum 1:1. Ein anderer waren jedoch rassistische Beleidigungen, die sich Sion-Torhüter Timothy Fayulu offenbar von Fans hatte anhören müssen. Er erstattete darauf Anzeige gegen Unbekannt.

Die Suche nach Unbekannt schien sich aber sehr schwer zu gestalten, die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) zum Beispiel stellte im November ihr Verfahren gegen den FC St.Gallen in diesem Fall ein, weil die Vorwürfe «nicht zweifelsfrei» hatten belegt werden können. Und auch die St.Galler Staatsanwaltschaft sistierte den Fall kurzzeitig.

Strafbestand: Diskriminierung durch Herabsetzung

Unterdessen aber ist eine Verurteilung rechtskräftig, jene nämlich eines 39-jährigen FC-St.Gallen-Fans. Der Beschuldigte rief, gemäss Strafbefehl der Strafanwaltschaft, mehrfach «H...sohn» und «Scheiss-N...» in Richtung des Sion-Goalies. Damit erfüllt er den «Strafbestand der Diskriminierung durch Herabsetzung, Beschimpfung».

Strafe ist akzeptiert, der Fall abgeschlossen

Der in der Ostschweiz wohnhafte Italiener wurde zu 300 Franken Busse verurteilt, zusammen mit Gebühren und «besonderen Auslagen» im Zusammenhang mit dem Verfahren bezahlt er dem Staat gegen 1000 Franken. Dazu kommen Verfahrenskosten von gegen 2000 Franken, die er dem Privatkläger bezahlen muss. Zwar hatte der Angeklagte gegen den Strafbefehl vom Dezember noch Einsprache erhoben. Inzwischen hat er diese aber zurückgezogen - womit der Fall abgeschlossen und die Strafe akzeptiert ist.

Wie die rassistischen Rufe einwandfrei bewiesen werden konnten - ob mit Überwachungskameras oder aufgrund von Zeugenaussagen, wird von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht kommuniziert. Im November noch, als das Verfahren sistiert worden war, hiess es seitens der Behörde: «Die Durchsicht des Filmmaterials (...) ergab keine Hinweise. Ferner haben sich keine Personen gemeldet, welche die obigen Zurufe mitbekommen haben können.» Welche Informationen zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führten, ist unklar.

Der fehlbaren Person wird Stadionverbot auferlegt

Der FC St.Gallen habe bei der Suche nach dem Angeschuldigten Hand geboten, «und alle Hebel in Bewegung gesetzt», auch nach der Sistierung des Falls, heisst es beim Verein auf Anfrage. Die fehlbare Person habe umgehend ein Stadionverbot erhalten.

Was in der ganzen Geschichte jedoch Fragen aufwirft, ist die Tatsache, dass die von Fayulu gehörten rassistischen Rufe (von «Monkey Fayulu» war damals in der Anzeige die Rede) nicht bestätigt wurden - und damit der Überführte allenfalls nicht mit dem von Fayulu gehörten Aussagen im Zusammenhang steht. Der Täter im konkreten «Fall Fayulu» ist mutmasslich also nicht überführt.

Strafe gegen den FC St.Gallen?

Dem Vernehmen nach hat die Swiss Football League (SFL) ihr Verfahren gegen den FC St.Gallen wieder aufgenommen. Gut möglich, dass sie den Klub mit einer Busse belegt - wie es in ähnlich gelagerten Fällen oft gehandhabt wird. Die Hilfe des Vereins bei der Suche nach dem Angeklagten dürfte dabei möglicherweise mildernde Wirkung haben.

