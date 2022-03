FCSG-Spieler Quintillà organisiert wieder Fussballcamp für Kinder

Trainingscamp Jordi Quintillàs Kinderfussballstube Der Mittelfeldstratege des FC St.Gallen organisiert in den Frühlingsferien abermals im Gründenmoos ein Trainingslager für Kinder. Der Spanier will auch beibringen, was es bedeutet, im Fussball zu sein - mit Hilfe seiner Teamkollegen Fazliji und Stergiou. Christian Brägger 17.03.2022, 05.00 Uhr

Jordi Quintillà wird abermals Kinder im Gründenmoos trainieren – respektive die Coaches der renommierten Akademien von Barcelona und Valencia. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Weniger im karitativen, aber ebenfalls im sozialen Bereich engagiert sich Jordi Quintillà. Der Mittelfeldstratege des FC St.Gallen hat sich der Jugendförderung verschrieben und organisiert in der Ostschweiz sein Trainingslager «Jox Camps» zum vierten Mal. Es findet auf dem Kunstrasen im Gründenmoos während der Schulferien vom 10. bis 14.April jeweils ab 8.30 bis 15 Uhr statt und kostet 485 Franken, alle Verpflegungen sowie ein Trainingsanzug inklusive.

Dieses Mal sind Mädchen und Buben der Jahrgänge 2005 bis 2013 angesprochen, die von Jugendtrainern der renommierten Akademien aus Barcelona und Valencia angeleitet werden. Für sein Camp hat Quintillà die Teamgefährten Leonidas Stergiou und Betim Fazliji gewonnen, es wird mit den beiden Eigengewächsen des FC St.Gallen Fragerunden und Autogrammstunden geben.

In Spanien unterhält Quintillà eine eigene Akademie

Quinitllà hat in der Heimat Sportwissenschaften studiert und hierfür verschiedene Praktika absolviert, unter anderen beim FC Barcelona, für den er in der berühmten Nachwuchsakademie «La Masia» selbst als Junior gespielt hat. In Spanien unterhält er eine eigene Akademie, in der Kinder jeweils sonntags trainieren – und so ihre Gedanken im Sport halten mögen.

Natürlich wird Quintillà täglich in den Trainings anwesend sein, mit den Kindern Zeit verbringen. In verschiedenen Blöcken mit Gruppen à maximal zehn Kindern (keine Teilnehmerbeschränkung) sind Taktik- und Technikeinheiten Trumpf, wobei der Fuss stets am Ball sein wird. Vor allem geht es Quintillà um die Vermittlung von Disziplin, Organisation und Respekt, und er will mit auf den Weg geben, was er sich bis zum Eintritt mit 16 Jahren bei «La Masia» als Bub selbst aneignen musste:

«Ich will näherbringen, was es bedeutet, im Fussball zu sein. Bei mir kam niemand, der mir sagte, wie ich Profi werde.»