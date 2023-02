Busse gegen FC St.Gallen und Sion – Heimkurve gesperrt

Pyro-Würfe Busse gegen FC St.Gallen und Sion – Heimkurve der Walliser beim nächsten Spiel gesperrt Nach dem 7:2-Sieg des FC St.Gallen auswärts gegen den FC Sion im November eskalierte es: Sion-Fans haben Pyros in den Gästesektor geworfen. Die Swiss Football League hat die Untersuchung abgeschlossen und Strafen gegen beide Vereine gesprochen. FM1Today 06.02.2023, 15.08 Uhr

Nach dem Spiel Sion gegen den FC St.Gallen kam es im November zu hässlichen Szenen Bild: zVg

Einige Sion-Fans sind nach der Niederlage ihrer Mannschaft gegen den FC St.Gallen bis vor den Gästesektor vorgedrungen und haben pyrotechnische Gegenstände gegen die Fans geworfen. Auf die Attacke reagierten die FCSG-Fans und haben Pyros zurückgeworfen. Erst nach rund zwei Minuten haben die Sicherheitskräfte eingegriffen.

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat die Untersuchung zum Vorfall jetzt abgeschlossen. Der FC St.Gallen und der FC Sion werden mit je 20’000 Franken gebüsst, wie FM1Today berichtet. Zudem wird beim nächsten Heimspiel des FC Sion gegen den FC St.Gallen (25. Februar) die Nordtribüne, die Heimkurve im Tourbillon, gesperrt.

Die Disziplinarkommission schreibt, «dass es in der Vergangenheit bereits zu Sektorsperrungen gekommen ist, wenn pyrotechnische Gegenstände auf Personen geworfen wurden, was eine klare Gefahr für Leib und Leben darstellt».

Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig, die Clubs können innert fünf Tagen beim Rekursgericht der Swiss Football League Rekurs einlegen.

In einem ähnlichen Fall im Jahr 2021 haben Fans des FC Zürich Pyros in den GC-Fansektor geworfen. Beide Clubs mussten darauf mehrere zehntausend Franken Busse bezahlen. Der FCZ wurde in den zwei folgenden Heimspielen gegen GC mit Sperren für die Südkurve gebüsst.