FCSG: Das 1:1 gegen GC kommt einer Enttäuschung gleich

Punkteteilung Ein Feuer auf Sparflamme: Der FC St.Gallen verpasst es gegen die Grasshoppers, die Cup-Enttäuschung vergessen zu machen St.Gallen muss sich gegen GC mit einem 1:1 begnügen – weil es zu viel Anlaufzeit braucht und am Ende zu wenig aufdreht. Liegt es an mentaler und körperlicher Müdigkeit? Oder an den Absenzen? Das Positive des Nachmittags: Die St.Galler lassen sich vom schwachen Start in die Partie nicht verunsichern. Ralf Streule Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Freude über einen gewonnen Punkt sieht anders aus: St.Galler Spieler nach dem Schlusspfiff.

Als sich die St.Galler Spieler nach der Partie vom Spielfeld in die Kabine schleppen, wirken sie etwas gedrückt. Da ist kein übermässiger Ärger zu erkennen, aber eben auch kein bisschen Zufriedenheit über den einen Punkt. Die Grünweissen diskutieren und gestikulieren höchstens auf Sparflamme, man hadert leise mit diesem 1:1 gegen die Grasshoppers. Es ist ein Resultat, das zum Spiel passt, aber irgendwie etwas weniger zum Selbstverständnis und zu den Zielen der St.Galler. Was soll man mit diesem Punkt anfangen?

Von Platz zwei träumt man im Kybunpark – und damit gleichzeitig vom Rang, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt. Zumindest tun das die Fans. Das wird auch an diesem Sonntagnachmittag offensichtlich, als wieder fast 18500 Zuschauerinnen und Zuschauer das Stadion füllen.

Die Dramaturgie bleibt für St.Galler Verhältnisse lau

Für einmal aber schaffen es die St.Galler auf dem Feld nicht so richtig, ein Feuer im Stadion zu entfachen. Was vielleicht mit dem ungenügenden Start von Peter Zeidlers Team zu tun haben mag. Viel eher aber damit, dass für St.Galler Verhältnisse für einmal weniger Dampf und Spektakel im Spiel ist. Dass in der zweiten Hälfte nur noch wenig Zwingendes passiert. Rote Karten, VAR-Interventionen, Penaltys oder späte Tore? Für einmal nicht. Trotz intensiv geführter Partie, trotz keinesfalls uninspirierten Auftritts: Irgendwie finden die Ostschweizer die Hebel nicht, um das Publikum, wie so oft gegen Spielende, noch einmal in Wallung zu bringen.

Liegt es am Mittwochabend, an der Cup-Niederlage gegen den FC Basel? An mentaler und körperlicher Müdigkeit? «Das hat sicher mitgespielt», sagt Zeidler. Vor allem erwähnt er aber die verletzungsbedingten Ausfälle und die Liste der vielen erst langsam wieder den Tritt findenden Spieler wie Emmanuel Latte Lath oder Chadrac Akolo. Tatsächlich fehlte etwas die Offensivkraft. Und natürlich fehlt Lukas Görtlers Präsenz im Mittelfeld. Einen positiven Eindruck zumindest vermittelte Julian von Moos, der erstmals seit langem in der Startformation stand.

Nach fünf Minuten ein Gegentor, nach 15 Minuten der Wandel

Auf das obligate Startfurioso hatten die Zuschauer jedenfalls – wie schon gegen Basel – vergeblich gewartet. Die Ostschweizer starteten unkonzentriert in dieses Spiel, was sich in Fehlpässen zeigte, in ungenügenden Ballannahmen, verunglückten Befreiungsschlägen wie jenem von Matej Maglica schon nach einer Minute.

«Die Grasshoppers haben das richtige Rezept ausgesucht und es auch gut umgesetzt», sagte Zeidler. Lange Bälle waren es, welche einerseits St.Galler Pressing verhinderte, anderseits die Abwehrreihe schlecht aussehen liess. Und als Isaac Schmidt in der fünften Minute jenen Schritt nach vorne nicht mitmachte, der Guilherme Schettine ins Abseits gestellt hätte, lief der GC-Stürmer allein auf Zigi zu – und traf. Die Grasshoppers schienen die St.Galler Fahrigkeit förmlich zu spüren und wendeten deren Ideen an, liessen ihnen im Spielaufbau kaum Zeit.

Ab Minute 15 aber gibt es auch Gutes aus Ostschweizer Sicht zu erzählen. Die Reaktion auf den Rückstand kam. Und so musste GC-Trainer Giorgio Contini am Ende des Spiels feststellen: «Gegen die St.Galler darfst du nie vom Gas gehen, sie sind sofort da.»

GC-Trainer Giorgio Contini: «Gegen St.Gallen darfst du nie vom Gas gehen.» Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Ein Zettelchen und seine Wirkung

Dass sich die Grünweissen fingen und sich weder von vergebenen Chancen noch den vielen Ungenauigkeiten der Startminuten beunruhigen liessen, ist eine der positiven Nachrichten des Nachmittags. Grégory Karlen ist ein Paradebeispiel dafür: Ihm, der wiederum Görtlers Position eingenommen hatte, wollte zunächst nicht viel gelingen. Doch der Walliser zeigte keine Anzeichen von Verunsicherung, arbeitete weiter – und war am Ende der einzige St.Galler Torschütze.

St. Gallens Grégory Karlen winkt nach seinem Treffer zur Spielerbank. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vielleicht war es ja auch eine taktische Änderung, die St.Gallen sicherer spielen liess. Eine taktische Anweisung, die gleich auch noch eine Anekdote beinhaltet: Nach einer Viertelstunde, während einer Unterbrechung, drückte Zeidler seinem Stürmer Von Moos einen Zettel in die Hand – er sollte diesen an seine Sturmpartner Leon Dajaku und Latte Lath weitertragen. Er kam nicht so weit, das Spiel lief weiter, von Moos rannte und kämpfte – die taktische Anweisung in den Händen. Irgendwann kam sie aber bei allen Beteiligten an: Von Moos rückte aus dem Dreiersturm zurück ins Mittelfeld, Karlen rückte hinter die Offensivlinie. Ob es Zufall war, dass ausgerechnet von Moos und Karlen den Ausgleich bewerkstelligten?

Julian von Moos kam zum ersten Mal seit August von Beginn weg zum Einsatz - und zeigte eine gute Partie. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Wenig fehlte, und St.Gallen hätte vor der Pause die Feldüberlegenheit in ein zweites Tor umgemünzt. In der zweiten Halbzeit dann hielten sich die Mannschaften mit intensivem Spiel gegenseitig in Schach – so, wie sich die gesamte Liga in Schach zu halten scheint.

Auch Servette (gegen Zürich) und Lugano (gegen Sion) spielten gestern nur 1:1. Weiter fehlen den Ostschweizern nur zwei Punkte auf Servette und Rang zwei. Doch am kommenden Wochenende folgt die Reise zum FC Basel, der mit einem Sieg zu den Ostschweizern aufschliessen könnte. «Wir haben etwas gutzumachen», sagt Zeidler mit Blick auf die Cupniederlage. Vorsichtiger formuliert Contini die kommenden Ziele: «Nun folgen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.» Spiele gegen Sion und Winterthur stehen für sein Team an. Und doch sagt Zeidler: «Auch GC kann noch Zweiter werden.»

So eng ist das in der Liga. Höchste Zeit für St.Gallen, die Flamme wieder aufzudrehen.

