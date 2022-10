Promotion League St.Gallens U21 schafft den Anschluss ans Mittelfeld – das Spiel in Biel und die Höhepunkte zum Nachschauen St.Gallens U21-Team hat ein hitziges Promotion-League-Spiel in Biel mit 1:0 für sich entschieden. Das entscheidende Tor erzielt Gonçalo Figueiredo. Stefan Egli Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Die ersten Aktionen gehörten der Heimmannschaft, kam sie doch immer wieder gefährlich über die rechte Seite. Nach 20 Minuten fanden die St.Galler besser ins Spiel.

In der 25. Minute trugen die Gäste einen schnellen Vorstoss über rechts mit David Jacovic aus, der den schnellen Gonçalo Figueiredo sah. Jacovic spielte ihm mustergültig in den Lauf und Figueiredo traf zum 1:0.

Dann überstürzten sich die Ereignisse. In der 40. Minute sah der Bieler Christian Mourelle für ein Nachtreten die rote Karte. Vor der Pause zog Matthew Mäder St.Gallens Noha Ndombasi im Sechzehnmeterraum am Trikot, und weil er schon verwarnt war, erhielt er die gelb-rote Karte.

Den Elfmeter verschoss Jacovic. Dazu bekam Biels Assistenztrainer Marco Martella auch noch die rote Karte gezeigt wegen zu heftigen Reklamierens.

Wer nun auf ein leichtes Spiel für St. Gallen hoffte, sah sich getäuscht. Denn von einer nummerischen Überlegenheit sah man nicht viel. Biel kämpfte sich ins Spiel und war ein ebenbürtiger Gegner.

Doch die St. Galler hatten ihre Chancen, scheiterten jedoch an sich selber oder am stark aufspielenden Goalie Nicolas Grivot. Schliesslich ging der glückliche Sieg in Ordnung und St. Gallen II konnte in der Tabelle einen Platz gut machen.

Biel – St.Gallen II 0:1 (0:1)

Tissot Arena – 612 Zuschauer – Sr. Jaussi.

Tor: 25. Figueiredo 0:1.

St.Gallen: Dumrath; Wiedermann, Beeli, Schweizer, Rohner; Jacovic (79. Gomes), van der Werff (74. Gonzalez Gomez), Münst; Figueiredo, Spari (74. Cicek), Ndombasi (62. Lymann).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Zimmermann, Bytyqi, Rouquette, Emini, Bötschi, Rigal (alle verletzt), Cavegn (1. Mannschaft) und Berisha (U18). – Verwarnungen: 23. Figueiredo, 37. Mäder, 45. Alic, 45. Djacko, 47. Beeli, 51. Santos, 54. Ndombasi, 93. Gomes. – 40. rote Karte für Mourelle. 45. gelb-rote Karte für Mäder. 47. rote Karte für Martella (Assistenztrainer Biel).

