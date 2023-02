Pro & Contra «Vallci belebt das Team» – «Keiner liest das Spiel besser als Quintillà»: Die Kontroverse zur Frage, wer beim FC St.Gallen als Sechser auflaufen soll Beim FC St.Gallen ist Jordi Quintillà im Mittelfeldzentrum gesetzt – eigentlich. Doch das 3:0 vom vergangenen Wochenende gegen Servette bringt Albert Vallci in Stellung. Wer soll nun gegen YB vor der Abwehr spielen? Zwei verschiedene Meinungen aus der CH Media-Redaktion. Und was denken Sie? Christian Brägger und Ralf Streule Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Jordi Quintillà und Albert Vallci jubeln gemeinsam während des Cup-Achtelfinalspiels gegen Arbedo-Castione. Bild: Andy Mueller/freshfocus

PRO Albert Vallci: Mit ihm funktioniert die Balljagd besser, und er hält körperlich wie verbal dagegen

Fussball basiert auch auf Belohnungen, für ein Team sind sie wichtig. Ein Trainer sollte systematisch danach handeln. Andernfalls macht sich Frustration breit, wenn bei einer sich bietenden Einsatzmöglichkeit eine sehr gute Leistung nicht nachhaltig goutiert wird. Nachhaltig im Sinne von: Du hast dir dieses nächste Spiel verdient. Nur so kann man sich ja im Prinzip in eine Mannschaft spielen.

Fürs Mittelfeldzentrum gilt dies bei Albert Vallci. Man braucht auch gar nicht die Floskel «Never change a winning team» zu bemühen. Das wäre zu einfach. Und einfach ist es selten. Vielmehr dient gerade sein Auftritt gegen Servette als Grundlage für neue An- und Aussichten, wenn man die nicht schon vorher gehabt hat. Dass man beispielsweise die Sechser-Position offensiver interpretieren kann. Auf dem Rasen mehr dirigieren und lauter sein kann. Auch aktiver, spielerischer. Risikofreudiger. Albert Vallci hat genau diesen Eindruck hinterlassen beim 3:0 gegen die Genfer.

Gewiss, der Österreicher spielte keineswegs fehlerfrei, aber wer tat das schon. Doch die bisweilen grosse Lücke zwischen der Schaltzentrale und der vordersten Pressingreihe gab es mit dem 27-Jährigen nicht mehr, weshalb ganz grundsätzlich die Balljagd des FC St. Gallen besser funktionierte. Und man im Kybunpark wieder einmal staunte, wie ein Gegner teilweise kaum zur Ruhe kommen kann; Vallcis Nachsetzen führte zur wegweisenden Führung.

Albert Vallci zeigte gegen Servette ein starkes Spiel auf der Sechserposition. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Bloss nicht destabilisieren, lieber pragmatisch bleiben. Schon klar, es gibt Heiligtümer in einer Mannschaft, das muss wohl so sein. An ihnen rüttelt ein Trainer nicht. Komme, was wolle. Weil das nur Unruhe gäbe und einen Nebenschauplatz eröffnete, den der Chef nicht haben möchte. Mit Vallci kommt aber nicht irgendwer. Sondern einer, der Champions League gespielt hat, mehrfacher Meister ist, über Erfahrung verfügt. Einer, der nicht auf die Bank gehört, sondern eine tragende Säule sein müsste, ein Leader.

Zugegeben, es bräuchte etwas Mut. Doch den Mutigen gehört die Welt, nicht wahr, Herr Zeidler? Ausserdem gibt es noch ein letztes Argument. Es spricht gegen den derzeit nicht gerade formstarken Jordi Quintillà, der ohnehin nicht mehr der bezirzende Regisseur ist wie vor seiner Unterschrift des Basel-Vertrags: Das Körperliche. YB ist physisch wuchtig. Da kann es nur helfen und Stabilität wie Gegenwehr bringen, wenn hier die Maglicas und Görtlers dagegenhalten. Und eben die Vallcis. Auch verbal. Darum: Vallci muss gegen die Young Boys spielen. Funktioniert es, ist Trainer Peter Zeidler ein Held, weil er es geschafft hat, den nächsten Spieler umzufunktionieren – Vallci ist gelernter Verteidiger. Funktioniert es nicht, Schwamm drüber. Es war ja YB.

Christian Brägger, Sportredaktor Bild: Hanspeter Schiess

Wie sagt man so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft. Nicht nur. Vallci belebt ebenfalls den FC St.Gallen und dessen Spiel. Es geht auch um Belohnungen. Sie müssen System haben.

PRO Jordi Quintillà: Es braucht den ruhigen Pol im hochtourigen St.Galler Spiel

Wären Jordi Quintillà und Albert Vallci kleine Figuren, die auf den Schultern Peter Zeidlers sitzen und dem Trainer in die Ohren flüstern, dann wäre Vallci das Tüüfeli, Quintillà das Engeli. Hier der laute und ausgelassene Österreicher, mit frecher Zweikampflust und wilder Energie. Dort der zurückhaltende Spanier, der brav Interviews gibt, immer positiv bleibt und irgendwie angepasst wirkt. Vallci flüstert: «Trainer, ich bringe Power und ein bisschen gesunde Bosheit ins defensive Mittelfeld.» Quintillà flüstert: «Trainer, ich bringe dir Ordnung in den übermotivierten Hühnerhaufen.»

Klar, aus fandramaturgischer Sicht passt Vallci besser. Er ist, wie im Spiel gegen Servette, eher für die grossen Geschichten gut, macht sich auf dem Platz breiter, passt besser zum St. Galler Ruf, wild und offensiv zu wirken. Und doch macht man einen Denkfehler, wollte man ihm über längere Zeit den Vorzug geben.

Jordi Quintillà: Der Mann mit dem Blick fürs Ganze. Bild: Benjamin Manser

Denn Quintillà tut mehr fürs Spiel, als man auf Anhieb wahrnimmt. Er ist der Mann, der verbindet, nicht nur in der Kabine zwischen den Sprachgruppen. Sondern auch auf dem Feld, zwischen hinten und vorne. Zwischen rechts und links. Zwischen wild und geruhsam. Keiner auf dem Feld hat so viel Übersicht wie er. Quintillà löst Pressings aus und dirigiert. Und sollte er seit einiger Zeit etwas weniger Einfluss aufs Offensivspiel haben, liegt das alleine darin begründet, dass er weiss: Den Ostschweizern tut seine Portion Vorsicht gut. Er wagt auch einmal den Querpass, wenn sich vorne keine Lücken auftun. Und rennen die St. Galler gegen defensive Gegner teuflisch intensiv, aber dennoch ergebnislos an, ist es eben doch Quintillà, der am ehesten für den überraschenden, erlösenden Pass gut ist.

Zugegeben, bei den Schlüsselpässen und auch bei stehenden Bällen hat der Spanier zuletzt nachgelassen. Was aber kein Grund ist, seinen grundsätzlichen Wert gleich ganz zu vergessen. Quintillà ist oft fast unsichtbar (da ist es schon wieder, das Engelhafte), spielt dennoch fast die meisten Pässe der Liga und kommt auf den zweitbesten Wert, was das Auffangen «herrenloser» Bälle angeht – hinter Luzerns Ardon Jashari. St. Gallens Mittelfeldchef fängt die Bälle selten mit Tacklings und harten Zweikämpfen ab, sondern mit der richtigen Antizipation, dem Lesen des Spiels. Man nimmt ihn kaum wahr und staunt nach dem Spiel über seine Zahlen und seinen Einfluss.

Ralf Streule, Sportredaktor Bild: Ralph Ribi

Der winterliche Wandel des FC St.Gallen vor einem Jahr vom Krisen- zum Siegerteam war zu einem guten Teil seiner Rückkehr aus Basel und seiner ordnenden Hand zu verdanken. Sollte Zeidler den ruhigen Pol Quintillà für längere Zeit aus dem hochtourig drehenden St. Galler Spiel rausnehmen, wäre das definitiv keine gute Idee, weil das Team dann zu überhitzen droht.

Und spürt der Spanier weiterhin das Vertrauen, kommt ja vielleicht auch das mit den Freistosstoren wieder.

