FCSG: Randy Schneider, ein Hochgelobter als Hoffnungsträger

Porträt In Aarau sagten sie über den Kreativgeist Randy Schneider: «Ihm zuzusehen ist ein Hochgenuss, es bleibt nur Staunen» – was sagen sie beim FC St.Gallen? Neuzugang Randy Schneider könnte der neue Stern sein am Fussballhimmel des FC St.Gallen. Von einem Kreativen, der Zeit hat, an Luka Modric denkt und sagt: «Für mich war es klar, dass meine Zukunft einzig beim FC St.Gallen sein kann.» Christian Brägger Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Randy Schneider erzielte in 56 Pflichtspielen für Aarau neun Tore und gab zwölf Assists. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Elogen der lokalen Medien in Aarau überschlugen sich förmlich. «Shootingstar», «vom Hinterbänkler zum Überflieger», «bester Spieler der Liga», «die Zaubershow geht weiter», «ihm zuzusehen ist ein Hochgenuss, es bleibt nur Staunen». Die Lobgesänge galten ihm, Randy Schneider, in den vergangenen beiden Saisons offensiver Mittelfeldspieler des FC Aarau. Wo er spätestens im letzten Abschnitt auch der Liebling des Anhangs war.

Nun und laut Vertragswerk bis 2025 ist Schneider hier, beim FC St.Gallen. Das Interesse gab es schon länger, das geliebte Brügglifeld in der Challenge League war für den 20-Jährigen nach dem abermaligen, tränenreichen Scheitern so kurz vor dem Aufstieg nicht mehr erste Wahl, durfte es auch nicht mehr sein; eine Fussballkarriere soll nicht stillstehen. Es geht um die Entwicklung, die Möglichkeiten. Er sagt:

«Für mich war es klar, dass meine Zukunft einzig beim FC St.Gallen sein kann, diesem Traditionsverein. Wie er tickt, die Philosophie mit den Jungen, das Spielsystem, die Infrastruktur – alles passt.»

Scheu, zurückhaltend – dabei eigentlich hyperaktiv

Es ist Anfang der Woche, als der FC St.Gallen auf die Ebenalp läuft. Mit Schneider. Leichtfüssig, wie im Spiel, bewältigt er die Höhenmeter. Zwei Tage zuvor hat er im Test gegen Freiburg noch Mühe gehabt, auf Touren zu kommen. Doch Anpassungszeit braucht jeder. Neuzugänge vielleicht etwas mehr. Nun steht er da und wirkt so gar nicht wie jener freche Akteur, der in der Challenge League so sehr für Furore sorgte. Vielmehr scheu, zurückhaltend und anständig. Er sagt: «Noch bin ich hier eher ruhig. Dabei bin ich doch eigentlich ein Lausbub, mache Spässe, habe etwas Hyperaktives. Aber das kommt noch.»

Wie im Leben des Randy Schneider alles mit der Zeit kommt.

In Beringen im Kanton Schaffhausen wuchs der Bub mit zwei älteren Brüdern bei der philippinischen Mutter auf, die in der Produktion eines Industriebetriebs arbeitet. Sie stammt aus Manila und lebt seit mehr als 25 Jahren hier, weil sie sich in einen Schweizer verliebte. Die Eltern liessen sich früh scheiden, und Schneider sagt: «Ich habe in Manila schon Ferien verbracht. Es ist ein armes Land, es herrschen nicht die besten Zustände da.» Leugnen kann er seine Wurzeln nicht – sie sind unverkennbar.

Zurücklehnen will sich Randy Schneider im FCSG überhaupt nicht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Schneider begann in Beringen mit fünf Jahren Fussball zu spielen. Später beim FC Schaffhausen galt er bald als grosses Talent, und wie es dann so kommen kann, war das Interesse der Grasshoppers da; gerade mal 13-jährig wohnte er fortan auf dem Campus in Niederhasli, absolvierte die United School of Sports und machte das KV-Di­plom.

Ein Leben wie die Fussballprofis

Auf dem Campus fühlten sich die Jungen wie kleine Fussballprofis und in einem Dauerlager. «Es war Weltklasse», sagt Schneider. Er teilte das Zimmer über fünf Jahre mit Elias Mesonero, der später ebenfalls von GC fortging und jetzt für Rapperswil-Jona spielt. Niederhasli wurde eine lehrreiche wie intensive Lebensschule, Schneider kann selbst waschen und kochen, am liebsten Spaghetti Carbonara. Und manchmal, wenn die Jungen nicht gerade Fussball im Kopf hatten, wurden sie in der Nacht so laut, dass die Internatsmutter einschreiten musste.

Mehr und mehr spielte sich Schneider an die erste Mannschaft heran, unter Zoltan Kadar kam er am Ende der Coronasaison 2019/20 als 18-Jähriger in der Challenge League zu Einsätzen. Und spürte: Ich bin nah dran. Doch als die chinesischen Investoren übernahmen, war er: weit weg. Es hiess, Schneider müsse zurück in die U21, doch das wollte er nicht. Nach dem Probetraining folgte die Leihe zum FC Aarau. Und nach einem Jahr übernahmen ihn die Aargauer definitiv. Es lief nicht schlecht bis zum Beginn der zweiten Saison, als Schneider völlig aus den Traktanden fiel. Und Trainer Stephan Keller zu ihm sagte:

Aarau-Trainer Stephan Keller Bild: Freshfocus

«Das reicht nicht, ich erwarte mehr von dir, du musst konsequenter leben und spielen, du bist jetzt nicht mehr der Nachwuchsfussballer.»

Schneider musste sich eingestehen, dass es nun an der Zeit war, das Kindliche abzulegen. Dass er jetzt ein Fussballprofi war und auch als solcher zu leben hatte. Also gab Schneider im Training Vollgas, mit einem Personaltrainer arbeitete er zusätzlich an Physis, Psyche und Wohlbefinden, und als er plötzlich wieder in der Startformation landete, war er im wahrsten Sinne des Satzes: aus dem Schneider. Vielmehr: Er explodierte, und es begann die Zeit der Tore und Assists, die Zeit des Lobs und des Überschwangs. Randy Schneider war en vogue – ein Star der Challenge League.

Keller: «Tauglichkeit in den letzten Monaten bewiesen»

In der höchsten Liga, da sind die Dinge nun womöglich anders. Schon manche haben den Sprung nicht geschafft. Keller sagt: «Er hat in den letzten acht Monaten bei uns seine Super-League-Tauglichkeit mehr als bewiesen.» Schneider ist von sich überzeugt, weiss um die Herausforderung, die neue Spielwiese und -weise, er sagt: «Ich traue mir den Zeidler-Fussball voll zu, bei GC agierten wir im Nachwuchs ähnlich. Im Gegenpressing und in der Ballrückeroberung musst du ideenreich sein. Das liegt mir, ich bin immer noch verspielt.»

Randy Schneider Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

In Aarau sagte Schneider einmal: «Wenn ich den Verein irgendwann verlasse, sollen die Leute denken: Schade, dass er geht.» Vielleicht denken die Leute das in St.Gallen dereinst auch. Dass ein Schlüsselspieler geht. Noch ist der Weg dahin weit, sehr weit. Aber im Leben des Randy Schneider kommt alles mit der Zeit. Er ist noch jung, sie spielt für ihn, er sagt: «Hier möchte ich mich mit meinem Fussball durchsetzen.»

Dann wäre für den Schweizer Nachwuchsinternationalen die phi­lippinische Auswahl vielleicht nicht die wahrscheinliche Option. Sie hat Schneider im Hinterkopf, und mit Michael Kempter, dem Bruder in der Herkunft, hat er sich darüber schon ausgetauscht. Asien wäre ein Marktöffner. Muss es aber nicht sein.

