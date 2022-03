Matej Maglica vom Dorffussballer zum FC St.Gallen

Porträt «Es war mein erstes Tor im Profifussball, das werde ich nie vergessen» – Matej Maglica, vom Dorffussballer zum FCSG Ein Porträt über den Kroaten Matej Maglica, der als 16-Jähriger mit der Familie fortzog von der Heimat. Der Profifussball fand ihn spät – fernab von Nachwuchsakademien. Jetzt spielt er für den FC St.Gallen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Matej Maglica Kybunpark Bild: Michel Canonica

Eigentlich ist es ja etwas paradox. Da erwartet man ein tätowiertes, lautes Energiebündel, weil er stets an vorderster Front so emotional jubelt bei Toren des FC St.Gallen, bei ihrer Ernte, wofür die Fussballer täglich schuften. Einen, der bisweilen austeilen wie einstecken kann, zumal Spieler vom Balkan als ziemlich stolz gelten, vor allem Verteidiger. Und dann erscheint im Kybunpark zum Gespräch an diesem Mittwoch: ein zurückhaltender 23-Jähriger, perfektes Deutsch parlierend, obwohl erst seit 2015 mit der Sprache in Berührung. Ein zuvorkommender Zeitgenosse, der stets besonnen antwortet und auch im Sitzen noch gross wirkt bei seinen 198 Zentimetern. Tattoos aber, über Familie und Fussball, sind da wie erahnt.

Matej Maglica wechselte Anfang des Jahres mit einem bis Somer befristeten Leihvertrag von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zum FC St.Gallen, die neuen Mitspieler waren umgänglich, es war gegenseitig, sofort fand er Anschluss. Und eine Wohnung in Arbon, weil er den See liebt, das Ruhige mag. Kompliziert wird es erst, wenn man die Vergangenheit anschaut, das frühere Leben in der Heimat, den Werdegang im Fussball, wobei, das ist auch immer eine Frage der Optik.

Denn hinter dem Fussballer Matej Maglica steckt keine Talentschmiede. Sein Weg war vielmehr eher zufällig, dafür einer Stufe für Stufe, da konnte es gar nie kompliziert werden; von technischen Leitern und Sportchefs gab es weder Ernährungspläne noch Leistungsdiagnostiken, keine Karriereentwürfe, die im Idealfall ganz nach oben führen.

Kroatien, Bosnien – und Mandzukics Autogramm

Doch im Balkan, wo Maglica vor 23 Jahren in Kroatien in Slavonski Brod zur Welt kam, an der Grenze zu Bosnien, um dann wenige Kilometer weiter südwestlich im bosnischen Odzak unter 21000 Menschen mit zwei Schwestern aufzuwachsen, kann ein Aussenstehender schnell die Übersicht verlieren. Welche Ethnien zu wem gehö­ren, wie was war und ist. Wie beim ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic ist das bei Maglica nicht anders. Die Mutter ist Kroatin, der Vater ist es ebenfalls, aber in Bosnien geboren und aufgewachsen, Matej selbst ist Kroate und fühlt auch so, aber eben, in Bosnien gross geworden; bis zum heutigen Tag ehrt ihn das Autogramm von Mario Mandzukic, einstiger Stürmerstar Kroatiens und im selben Ort geboren, das er sich als kleiner Bub geholt hat.

Die Eltern haben vom Krieg erzählt, ein Onkel ist für Kroatien gefallen, und Maglica sagt: «Man hat immer im Kopf, was passiert ist, aber du kannst das nicht beeinflussen, also beschäftige ich mich nicht damit. Das war eine Dummheit von Menschen von früher. Und egal, was man dazu sagt, es ist sowieso falsch.» Im Sommer 2015, Maglica war 16 Jahre alt, zog die Familie aus wirtschaftlichen Gründen nach Baden-Württemberg und wurde in Backnang sesshaft.

Die Aussichten waren hier für alle besser, «in Bosnien und Kroatien gibt es nicht wahnsinnig gute Perspektiven», sagt Maglica. Der Vater arbeitet heute in einer Firma, die Soundanlagen produziert, die Mutter Teilzeit als Putzfrau, und gegenwärtig sind die Eltern beschäftigt mit dem Umzug ins nahe Leutenbach. Ihr Matej besuchte in Backnang die Schule, wie früher in der Heimat spielte er im Ortsklub Fussball, jetzt einfach in der A-Jugend.

«Im Unterricht und auf dem Fussballplatz lernst du die fremde Sprache sofort, sie integriert, man will die Mitmenschen verstehen. Und als Innenverteidiger muss ich mit den Mitspielern viel reden.»

Maglica machte Abitur, wenngleich er die Lehre in einem Betrieb mit Autos dem Studium vorgezogen hätte, falls das mit dem Fussball nichts geworden wäre. Mit 17 Jahren schaffte er es ins erste Team von Backnang, sechsthöchste Spielklasse, Verbandsliga. Eine Nachwuchsakademie oder ein Leistungszentrum sah er nie von innen; wenn er heute zurückblickt, hat er keine «Was-wäre-wenn-Gedanken», sondern ist einfach stolz auf das, was er erreicht hat. Er ist zufrieden mit seinem Weg, weil er sich und allen beweisen konnte, dass man es ebenfalls über Dorfvereine ganz nach oben schaffen kann.

Matej Maglica spielt seit diesem Jahr für den FC St.Gallen. Bild: Marc Schumacher

Alsbald folgte der Wechsel zu Göppingen, das eine Liga höher spielte – und er merkte: «Es geht in eine gute Richtung, ich erziele auch Tore.» Dann kam im Sommer 2020 das Stuttgarter Angebot, nun wurde die Regionalliga sein Revier. Und vor vier Monaten einmal die Bundesliga, fünf Spielminuten mit der ersten Mannschaft gegen Bielefeld, «Wahnsinn!», sagt Maglica. Realisiert hat er erst Tage später, was da genau passiert war, er, der Fussballer vom Dorf, in der Mercedes-Benz-Arena, vor 34000 Zuschauern, ein Sehnsuchtsort, noch immer. «Das willst du stets wieder erleben. Daheim wie auswärts.»

Aber der Konkurrenzkampf im Bundesligateam ist extrem, wie VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagt, «sodass die Schweizer Liga eine perfekte Umgebung für Matej ist, um Erfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln». Es folgte also die Super League, hier ist es auch besser als beim VfB II. Die Luftveränderung sei auf das Interesse von Sportchef Alain Sutter hin der richtige Entscheid gewesen, sagt Maglica. «Gute Leistungen sieht man überall. Und: Die Ostschweizer beobachteten mich wohl schon länger.»

Als Trumpf der linke Fuss und die Zweikampfstärke

Maglica hat zwei Vorzüge, die dem FC St.Gallen guttun. Er ist ein Linksfuss («rechts könnte ich schon besser sein»), was zusätzliche Optionen in der Angriffsauslösung bietet, und er ist kopfball- wie zweikampfstark. Und nun hat Maglica, der gerne viel lacht und Liverpools Virgil van Dijk zum Vorbild hat, zuletzt sogar gegen den Leader aus Zürich getroffen.

«Es ist mein erstes Tor im Profifussball, das werde ich nie vergessen.»

Maglica hat gerade eine tolle Zeit in seinem Leben, Deutschland, die Schweiz, St.Gallen, Arbon, das alles war nie ein Kulturschock. Er fühlt sich nicht nur beim Dart mit Schubert oder in der Freizeit mit Goalie Zigi gerade sehr wohl, vergessen der unglückliche Auftritt gegen die Young Boys, wo ihn die heimische Kulisse wohl zu nervös machte, und sowieso: «Jeder darf Fehler machen.» Mit dem FC St.Gallen gab es noch keine Gespräche, doch Spuren möchte er hier hinterlassen, und eine Kaufoption haben die Ostschweizer ja auch. Und Mislintat sagt: «Über die aktuelle Saison hinaus ist noch keine Entscheidung gefallen.»

Matej kommt von Matthias und bedeutet: «Geschenk Gottes». Aber das ist Matej Maglica einerlei. Es reicht, wenn er für St.Gallen ein Geschenk ist. Umgekehrt ist es in jedem Fall so.

