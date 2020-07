Polizeieinsatz in Henau: Einsatzkräfte suchen nach zwei Personen bei Thur-Wasserfall in der Felsegg Zwei Personen sind im Wasserfall in der Felsegg verschwunden. Zurzeit läuft eine grossangelegte Suchaktion. Patrick Baumann 05.07.2020, 20.35 Uhr

Zwei Personen sind im Wasserfall in der Felsegg verschwunden. Bild: PD

Laut Kantonspolizei St.Gallen sind in Henau am Sonntagabend zwei Personen von einer Brücke in die Thur gestürzt und in eine Wasserwalze geraten. Momentan läuft die Suche nach den vermissten Personen. Bei der Suchaktion werden die Rettungskräfte gemäss Polizeisprecher Gian Andrea Rezzoli auch von Tauchern und der Rega unterstützt. Folgt mehr...