97. Cupfinal FCSG-Captain Lukas Görtler nach der bitteren Cupfinal-Niederlage: «Richtig weh tut es mir vor allem für unsere Fans» Hoffnung und Vorfreude waren gross gewesen im bis auf den letzten Platz gefüllten Wankdorf, doch der Fall der zweitbesten Rückrunden-Mannschaft ist nun umso tiefer: Der FC St.Gallen kann die Erwartungen im Cupfinal wie schon im Vorjahr nicht erfüllen und unterliegt Lugano mit 1:4. Damit bleibt der Cupsieg von 1969 der einzige der Vereinsgeschichte. Patricia Loher aus Bern Jetzt kommentieren 15.05.2022, 17.43 Uhr

Die St. Galler Spieler sitzen enttäuscht auf der Ersatzbank. Alessandro Della Valle/Keystone

Das Spiel geht hin und her. Für einen neutralen Fan ist die Partie durchaus unterhaltsam. Spielerisch bewegen sich die beiden Mannschaften vor fast 20'000 mitgereisten St.Galler Fans allerdings auf einem wenig berauschenden Niveau. Trotzdem ist die Stimmung im Wankdorf prächtig. Lugano stellt das bessere Team, ist präsenter als St.Gallen, das wie schon im Vorjahr gegen Luzern im alles entscheidenden Spiel über weite Strecken eine ungenügende Leistung zeigt. Spielnote: 4,5

1:0, 4. Minute, Zan Celar: Das ging schnell: Nach einem Eckball hinterlässt St.Gallens Abwehr einen konfusen Eindruck und Celar bringt Lugano per Kopf in Führung. Das war viel zu einfach!

1:1, 21. Minute, Matej Maglica: Zuerst täuscht Jordi Quintillà an, dass er den Freistoss von rechts treten wird, doch dann übernimmt Landsmann Victor Ruiz. In der Mitte steigt Innenverteidiger Matej Maglica hoch und bezwingt Goalie Amir Saipi zum 1:1. Das Stadion bebt.

2:1, 43. Minute, Olivier Custodio: Was für eine Aneinanderreihung von Fehlern: Zuerst verliert Maglica im Strafraum leichtfertig den Ball, dann kann Lukas Görtler nicht klären, legt Olivier Custodio den Ball vielmehr einschussbereit auf, so dass der Tessiner keine Probleme hat, Watkowiak zu bezwingen.

3:1, 58. Minute, Mattia Bottani: Und wieder machen es die St.Galler den Luganesi unglaublich einfach. Mit einem langen Ball ist praktisch die ganze Abwehr ausgehebelt: Numa Lavanchy kann flanken, in der Mitte steht Bottani völlig allein und bedankt sich für dieses Geschenk.

4:1, 69. Minute, Maren Haile-Selassie: Nun kommt es knüppeldick für die St.Galler: Celar lässt Leonidas Stergiou aussteigen, der eingewechselte Haile-Selassie kommt völlig unbedrängt an den Ball und trifft zum 4:1 für Lugano.

St.Gallens Peter Zeidler wartet für diesen Saisonhöhepunkt mit keinen Überraschungen auf: Wie angekündigt setzt er im Tor auf Lukas Watkowiak. Heimrecht hat der FC Lugano.

Die Tessiner überraschen die St.Galler gleich zu Beginn mit einem schnellen Angriff. Schon in der vierten Minute erspielt sich die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti eine erste gute Möglichkeit, der anschliessende Eckball führt dann gleich zum 1:0 für Lugano, das in der Startphase präsenter wirkt als die St.Galler. Die Ostschweizer können eine gewisse Nervosität nicht verbergen.

St.Gallen kämpft sich aber vor einer stimmgewaltigen Zuschauerkulisse zurück in dieses Spiel. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler reagiert, hat aber dann und wann immer wieder Ballverluste zu beklagen. In der 21. Minute jedoch trifft Matej Maglica nach einem Freistoss von Victor Ruiz per Kopf zum 1:1.

Luganos Mattia Bottani (links) im Zweikampf mit Isaac Schmidt. Gian Ehrenzeller/Keystone

Leider gilt es anzumerken, dass es auch in diesem Spiel Störenfriede auf den Tribünen hat. Sie irritieren mit Laserpointern sowohl die Spieler als auch den Schiedsrichter. Der Platzspeaker warnt: Gehe es so weiter, könne die Partie nicht fortgeführt werden.

Es ist nun wie erwartet eine Begegnung auf Augenhöhe. Lugano denkt nicht daran, sich zu verstecken. St.Gallens Pressingspiel nimmt nicht so richtig Fahrt auf. In der Offensive kommt von Zeidlers Mannschaft definitiv viel zu wenig. In der 36. und 39. Minute klärt Torhüter Lukas Watkowiak zweimal hervorragend.

Doch wenig später folgt ein nächster Rückschlag. In der 44. Minute nützt Olivier Custodio die Aussetzer in St.Gallens Verteidigung zur Führung für Lugano. Sowohl offensiv als auch defensiv: St.Gallen muss sich deutlich steigern.

Die Stärke der Luganesi ist noch immer ihr Abwehrverhalten. Klar, dass dies die Ausgangslage der St.Galler erschwert nach diesem Rückstand kurz vor der Pause. Zudem deuten die Tessiner auch immer wieder ihre Konterstärke an. St.Gallen muss stets auf der Hut sein.

In der 57. Minute dann beinahe der Ausgleich: Doch Jérémy Guillemenot setzt den Ball aus guter Position knapp neben das Tor. Fast im Gegenzug fällt dann wohl die Vorentscheidung: Mattia Bottani erzielt nach erneut ungenügender St.Galler Defensivarbeit das 3:1 für Lugano.

Aus der Traum: St.Gallens Fans müssen weiter auf den ersten Cupsieg seit 1969 warten. Ralph Ribi

Noch bleibt eine halbe Stunde, St.Gallen gibt sich nicht auf. Aber natürlich, um hier noch etwas erreichen zu können, müssen die Chancen nun verwertet werden. Das gelingt in der 66. Minute nach dem wohl besten St.Galler Angriff des Spiels über Jordi Quintillà und Patrick Sutter nicht: Julian von Moos verstolpert alleine vor Goalie Saipi den Ball. Die Quittung folgt praktisch auf dem Fuss. Lugano erhöht durch den eingewechselten Maren Haile-Selassie auf 4:1.

Vieles erinnert in diesem Spiel an den Final aus dem Vorjahr: St.Gallen bringt sein Spiel nicht auf dem Platz. Leistungsträger wie Lukas Görtler oder Jordi Quintillà tun sich schwer. Zudem begehen die Ostschweizer so viele Fehler wie noch nie in einem Spiel seit der Winterpause.

Der FC St.Gallen wird nach diesen schwarzen Stunden aufarbeiten müssen, weshalb es Lugano schaffte, alle seine Qualitäten auf den Platz zu bringen, die Ostschweizer aber nach dieser starken Rückrunde weit hinter ihrem Leistungsvermögen blieben.

Ohne Goalie Lukas Watkowiak wäre St.Gallens Niederlage noch deutlicher ausgefallen. St.Gallens Cuptorhüter klärt einige brenzlige Situationen. Und rechtfertigt damit trotz vier Gegentoren das Vertrauen von Trainer Peter Zeidler.

Kwadwo Duah ist fast nicht zu sehen. Er bekommt allerdings auch nicht wirklich gute Bälle zugespielt, da im Mittelfeld die beiden eigentlichen Leistungsträger Görtler und Quintillà ebenfalls nicht ihr Niveau erreichen. Und natürlich, die Niederlage leitet Matej Maglica, zuvor noch Torschütze, mit einem leichtsinnigen Ballverlust im Strafraum ein.

Matthias Hüppi versucht, einige St.Galler Chaoten, die das Spielfeld stürmen, zu beruhigen. Gian Ehrenzeller/Keystone

Daneben benehmen sich nach Spielschluss rund 20 Fans aus der St.Galler Kurve, als sie maskiert das Spielfeld stürmen. Präsident Matthias Hüppi erkennt schnell, dass es bei einzelnen brodelt und drängt die Fans an vorderster Front auf die Ränge zurück. Ein grosser Teil der St.Galler Zuschauerinnen und Zuschauer quittiert die unnötige Provokation einiger Fans mit Pfiffen – und feiert Matthias Hüppi.

Phasenweise ist die Partie auf dem Kunstrasen hitzig. Doch Urs Schnyder hat sie mehr oder weniger gut im Griff. An ihm liegt es jedenfalls nicht, dass der FC St.Gallen in Bern erneut einen Cupfinal verliert.

Der Fanmarsch der St.Galler Fans überquert vor dem Cupfinal in Bern die Lorrainebrücke. Alessandro Della Valle/Keystone

Bern ist grün-weiss. Nach einem beeindruckenden Fanmarsch von der Grossen Schanze in Richtung Stadion füllen sich die Tribünen rasch. Schon eine Stunde vor dem Spiel sind die Ränge hinter dem Tor dicht besetzt mit St.Galler Fans. Sie stimmen ihr Cuplied an. Im Wankdorf herrscht früh eine Gänsehautstimmung. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn füllt sich auch die Gegentribüne. Ein Jahr nach dem Cupfinal zwischen St.Gallen und Luzern vor leeren Rängen ist es wieder ein würdiger Rahmen für das Endspiel 2022.

Prächtige Choreografie der St.Galler Fans im Wankdorf Gian Ehrenzeller/Keystone

St.Gallens Fans warten mit einer schönen Choreografie auf: Sie zeigt einen Mann, der eine Zeitung aufschlägt. Auf der Titelseite steht: «Der FC St.Gallen ist Cupsieger 2022. Nach einer einseitigen Partie entscheidet der FC St.Gallen den diesjährigen Cupfinal für sich.» Daneben ziehen sie einen Pokal hoch. Und auf einem Banner steht geschrieben: «Titelgschicht, die änderet sich.» Es ist wohl eine Anspielung auf die lange Durststrecke: Der FC St.Gallen wartet seit 1969 auf einen Cupsieg.

Luganos Anhänger sind zwar in der Unterzahl, machen aber ebenfalls ordentlich Stimmung. Am Ende sind sie es, die im Wankdorf ihre Mannschaft überschwänglich feiern dürfen für den ersten Cuptitel seit 1993.

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen: «Es ist unglaublich bitter. Wir haben so auf diesen Final hingefiebert. Man fühlt sich verantwortlich, diesen Pokal nach Hause zu bringen, weil in der Ostschweiz eine so grosse Sehnsucht nach einem Titel herrscht. Wir wollten die Leute glücklich machen. So richtig weh tut diese Niederlage vor allem wegen unserer Fans. Es war unglaublich, was hier alles abgegangen ist. Ich bin stolz, ein St.Galler zu sein.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben Stärke bewiesen, dass wir zurückgekommen sind. Danach war ich nicht zufrieden, wie wir spielten. Es hätte mit einem 1:1 in die Pause gehen müssen, das war nicht der Fall. Wir wollten nochmals zurückkommen. Mit dem ersten gefährlichen Konter fiel dann aber gleich das Tor. Ich spüre eine Riesenenttäuschung. Wir werden alles analysieren.»