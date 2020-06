«Ich habe ein grosses Netzwerk, das möchte ich nun auch nutzen» – Patricia Willi über ihre Rolle als Sportchefin der Fussballerinnen von St.Gallen-Staad Sie war Nationalspielerin, Schweizer Meisterin, Cupsiegerin und NLA-Torschützenkönigin. Nun ist Patricia Willi Sportchefin des FC St.Gallen-Staad. Reto Voneschen 09.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Amateur auf dem Papier, Profi im Herzen: Die 28-jährige Patricia Willi. Bild: Reto Voneschen (8. Juni 2020)

Am 22. Februar freute sich Patricia Willi besonders auf ihr nächstes Spiel. Auf dem Zürcher Heerenschürli traf die gebürtige Melserin in Diensten der NLA-Frauen von St.Gallen-Staad auf ihre ehemaligen Teamkolleginnen des FC Zürich.

Mit 1:3 verloren die Aufsteigerinnen aus St.Gallen zwar gegen den Serienmeister, Patricia Willi durfte trotzdem mit einem Lächeln vom Spielfeld. Das Ehrentor ging auf ihr Konto. Das Erste in dieser Saison – was sie aber damals noch nicht wusste: Es war auch das Letzte ihrer langen Karriere.

Wie in so vielen Bereichen machte das Coronavirus auch dem Fussball zu schaffen. Die NLA-Meisterschaft der Frauen wurde zuerst unter-, dann abgebrochen. Mit einem solchen Ende ihrer Karriere habe sie keine Mühe, sagt Willi.

«Mir war wichtig, dass ich nochmals spielen konnte».

Als Hoffnungsträgerin kehrte die Stürmerin im vergangenen Sommer zurück nach St.Gallen, welches sie fünf Jahre zuvor Richtung Zürich verlassen hatte. Anhaltende Hüftprobleme liessen aber lange keine Einsätze zu. Erst am Schluss der Hinrunde zog sie das St.Galler Trikot erstmals wieder an.

Patricia Willi (Mitte) 2014 bei einem Einsatz gegen Staad, das damals noch ein eigenes Team stellte. Bild: Urs Jaudas

Willi will das grosse Netzwerk nutzen

Der Gedanke an das Ende ihrer aktiven Karriere war da schon länger präsent bei der 28-Jährigen. «Die Signale des Körpers waren eindeutig», sagt sie. Dass Ende Saison Schluss sein würde, war für sie auch klar, als Willi im vergangenen November interimistisch zusammen mit Assistenztrainerin Sandra Egger das Amt der Sportchefin übernahm. Vier Monate war dieses nach dem Rücktritt von Jost Leuzinger verwaist.

Der 67-Jährige gab sein Amt nach internen Turbulenzen ab. Dass eine Spielerin wie Willi sich nach zwölf strengen Jahren als Amateurin, mit profimässigem Aufwand, nahtlos als Funktionärin zur Verfügung stellt, ist nicht selbstverständlich. «Für mich war aber klar, dass ich mich nach dem Rücktritt weiter engagiere», sagt Willi, «ich habe ein grosses Netzwerk, das möchte ich nun auch nutzen».

Die Jahre beim FC Zürich waren die schönsten

Amateur auf dem Papier, Profi im Herzen. So lässt sich wohl die Einstellung Willis am besten erklären. Eine einfache Spielerin war sie nie, gerade der unbändige Ehrgeiz stiess bei manch einer Mitspielerin nicht immer auf Gegenliebe. Es verwundert wenig, dass sie die vier Jahre beim FC Zürich als die schönsten ihrer Karriere bezeichnet. Bei den Zürcherinnen fand sie Gleichgesinnte. Willi sagt:

«Wir waren nicht alles beste Freundinnen, aber wir haben uns zu Höchstleistungen angespornt.»

Dreimal wurde sie Meister mit dem FC Zürich, dreimal auch Cupsieger. Nur Neukirch «stahl» den Zürcherinnen den Titel 2017 – kurz nach der Meisterfeier fiel das Kartenhaus zusammen, als bekannt wurde, dass der damalige Neukircher Sportchef Firmengelder des Arbeitgebers in seine Taschen umleitete.

Patricia Willi 2016 in einem Champions-League-Spiel für den FC Zürich gegen Olympique Lyon. Bild: Steffen Schmidt/Freshfocus

Dreimal wurde Patricia Willi auch NLA-Torschützenkönigin, zuletzt 2018, die Krönung des damaligen Doubles. Zuvor schaffte sie das schon bei ihrem ersten Engagement in St.Gallen 2015.

Ramona Bachmann (rechts) gehört zu den Aushängeschildern des Schweizer Frauenfussballs. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Ein Jahr später trug sie auch dreimal das Schweizer Nationaltrikot. In Georgien feierte sie am 15. September 2016 das Debüt, einen Monat später folgten auf einer Länderspielreise in den Vereinigten Staaten zwei weitere Einsätze. Die Konkurrenz im Sturm, wie beispielsweise mit Ramona Bachmann, war aber zu gross, als dass noch weitere Länderspiele dazukamen.

Die Anfrage aus Verona

Grämen muss sich Patricia Willi deswegen nicht. «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere», sagt sie. Sie weiss: Der Weg vom Melser Tiergarten bis ins U.S. Bank Stadium in Minneapolis war ein langer.

Ihre Stärken lagen im gegnerischen Strafraum, sie war eine klassische Torjägerin. Möglich, dass es mehr Länderspiele geworden wären, hätte sie dem Werben Veronas vor drei Jahren nachgegeben. Willi entschied sich aber gegen das Auslandabenteuer.

«Die Anfrage ehrte mich, und ich habe lange darüber nachgedacht, aber am Schluss blieb ich doch lieber hier.»

Typischer Schweizer Sicherheitsgedanke, könnte man sagen, nur sind Auslandsengagements für Fussballerinnen finanziell wenig lukrativ. Wer da, wie die diplomierte Betriebswirtschafterin Willi, schon mitten im Berufsleben steht, hat andere Prioritäten.

Seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz Fussball spielen, aber noch heute sind sie meilenweit entfernt vom Status der männlichen Kollegen. Allein, dass die Frauen-NLA beim Saisonabbruch gleich behandelt wurde wie Amateur- und Juniorenligen der Männer, lässt Willis Puls hochschnellen. In Deutschland beispielsweise wurde die Frauen-Bundesliga fortgesetzt.

Engagierter Austausch mit dem Trainer

Marco Zwyssig, Trainer des FC St.Gallen-Staad.

Bild: Benjamin Manser

Viel habe sich geändert, seit sie 2006 in Ruggell als «Küken» zum damaligen NLB-Team stiess. Trotzdem ist die höchste Schweizer Liga auch heute noch weitgehend eine Amateurliga. Dies heisst auch, dass die Profiligen wie in Deutschland oder England keine Ablösesummen für die Schweizer Talente zahlen müssen.

«Reize schaffen für den FC St.Gallen», nennt Willi denn auch eines ihrer ersten Ziele als Sportchefin. Bestens eingebettet seien die Frauen im Gebilde von Future Champs Ostschweiz (FCO), sagt sie. Mit Marco Zwyssig weiss sie einen Trainer an ihrer Seite, mit dem sie sich auch einmal engagierter austauschen kann. «Es wird manchmal laut, aber wir finden immer eine Lösung», so Willi.

Langweilig wird der 28-Jährigen künftig mit Sicherheit nicht. Im Sport sieht sie denn auch ihre berufliche Zukunft. In welcher Form auch immer. Einzig auf das Toreschiessen muss sie künftig verzichten.