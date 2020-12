Nullnummer im Nebel: Der FC St.Gallen agiert gegen Lugano zu wenig zwingend –Ungewissheit um Leonidas Stergiou Trotz vieler Chancen fallen zwischen St.Gallen und Lugano keine Tore. Am Ende hält Zigi den St.Galler Punkt fest. Nun warten schwierige Aufgaben gegen Basel und YB auf die Ostschweizer. Ralf Streule 17.12.2020, 09.57 Uhr

Leise Enttäuschung im Kybunpark: Den St.Gallern um Jordi Quintillà (links) und Jérémy Guillemenot gelang gegen Lugano kein Treffer.

Bild: Michel Canonica

Es wurde kälter, immer mehr Nebelschwaden zogen durchs Stadion. Dennoch entledigte sich Peter Zeidler in der 26. Minute seiner Jacke und schleuderte sie genervt hinter sich. Gleich zweimal hintereinander hatte der St.Galler Trainer mit ansehen müssen, wie sein Team gegen Lugano nur mit Glück um ein Gegentor herum gekommen war. Einmal rettete Ati Zigi gegen den starken Numa Lavanchy, der – wohl im Offside stehend – plötzlich vor ihm aufgetaucht war. Kurz darauf traf Christopher Lungoyi nur die Lattenunterkante. Es war jene Phase, in der die Luganesi einen ansehnlichen Beginn der St.Galler überstanden hatten und ihrerseits aus der sicheren Abwehr Vorstösse lancierten – so wie man es von ihnen kennt.

Es sollten am Ende nicht die einzigen Chancen der Tessiner bleiben, zehn Minuten vor Schluss musste Goalie Zigi ein weiteres Mal in extremis abwehren. Dass es am Ende 0:0 hiess, war unter anderem ihm zu verdanken, auf der anderen Seite der St.Galler Offensive, die zwar zu Chancen kam, aber zu wenig effizient agierte.

St.Gallens Goalie Zigi zeigte gegen Lugano eine gewohnt starke Leistung. Bild: Freshfocus

Stergiou muss kurzfristig durch Letard ersetzt werden

Lugano ist in der derzeitigen Verfassung eine Knacknuss, das wusste man. Erst am vergangenen Wochenende war die Tessiner Serie von 16 Spielen ohne Niederlage zu Ende gegangen. Begonnen hatten die Ostschweizer jedoch vielversprechend. Sie zogen ihr Pressingspiel auf, kamen früh mit Steilzuspielen zu Chancen, brachten die Tessiner Fünferabwehr immer wieder zum Wackeln. Zweimal verpassten scharfe Hereingaben von Lukas Görtler ihr Ziel, einmal schaffte es Élie Youan knapp nicht, einen Pass zu erlaufen. Bald aber wurden die Tessiner wacher. Lugano setzte, wie bereits beim Heimsieg vor zwei Monaten gegen die St.Galler, auf Gegenstösse. Wie in ebenjener 26. Minute.

Die St.Galler Abwehr machte in jener Situation nicht den sichersten Eindruck – eine St.Galler Abwehr, die kurz vor dem Spiel eine überraschende Änderung erhalten hatte. In der Innenverteidigung stand der Franzose Yannis Letard. Der 22-Jährige war zuletzt im Team der St.Galler nicht mehr erste Wahl gewesen, sein letztes Meisterschaftsspiel hatte er Ende Juli absolviert. Er ersetzte gestern Leonidas Stergiou, der im Matchblatt krank gemeldet war. Erster spontaner Verdacht: Coronavirus!? Stergiou habe sich kurz vor dem Spiel unwohl gefühlt, hiess es seitens des Klubs. Das Gerücht, er zeige Covid-19-Symptome, wurde nicht kommentiert.

Erstmals seit 15 Monaten traten die Ostschweizer in der Liga ohne Stergiou an. Dem Defensivverbund war dies aber selten anzumerken. Höchstens in der Vorwärtsbewegung war Stergious Präsenz zu vermissen. Für seine Aktionen wurde Letard zuweilen von den wenigen Zuschauern mit Szenenapplaus eingedeckt.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Rettet gegen Lavanchy (25.), der wohl im Abseits steht. Bei Lungoyis Schuss an die Latte wäre Zigi machtlos. Grosser Sieger im «Privatduell» gegen Ardaiz (79.).

Alessandro Kräuchi: Note 4,5. Offensiv nicht so mutig wie gewohnt. Defensiv gut.

Yannis Letard: Note 4,5. Stergiou fehlt offiziell wegen «Unwohlsein» – erster Meisterschaftseisatz für Letard seit dem 25. Juli! Spielt einen soliden Part mit Ausnahme bei Lungoyis Hundertprozentiger. Betim Fazliji: Note 4,5. Umsichtiger Leader in der Innenverteidigung. Ein paar gute Angriffsauslösungen, aber auch ein paar Unzulänglichkeiten.

Miro Muheim: Note 3,5. Weniger Zug nach vorne als auch schon. Hinten wird es dreimal über seine Seite gefährlich.

Jordi Quintillà: Note 4. Quintillàs Freistösse sind nicht mehr das Gelbe vom Ei und schlecht getreten. In der zweiten Halbzeit ist er etwas präsenter.

Victor Ruiz: Note 3,5. Viele Bälle, wenig Raumgewinn und Zählbares, keine Torgefahr.

Lukas Görtler: Note 5. Grosschance nach 2 Minuten, noch ein guter Schuss, und dann steift sein Lupfer (73.) die Latte. Der Vorkämpfer schlechthin.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Versucht das Geschehen schnell zu machen. Einige gute Aktionen, holt viele Freistösse heraus, geht in die Zweikämpfe.

Thody Élie Youan: Note 4,5. Reisst mit seinen Sprints immer wieder Löcher auf, am Ende aber glücklos, auch bei den Möglichkeiten in der 73. und 76. Minute. Florian Kamberi: Note 3. Fehlpässe en masse, Zweikämpfe verliert er oft. Bemüht, null Ertrag. Da muss mehr kommen.

Basil Stillhart: Note 4. Kommt für Ruiz (74.), spielt danach als Innenverteidiger. Boubacar Traore: Note 4. Kommt für Guillemenot (74.), ein mutiges Dribbling.

Boris Babic: Note 3,5. Eingewechselt in der 59. Minute für Kamberi. Eine Chance, aber es fehlt etwas die Bindung.

Tim Staubli: Note -. Spät eingewechselt für Letard.



Ein Unentschieden, das seine Richtigkeit hat

In der zweiten Halbzeit – unterdessen wurde im St.Galler Nebel mit rotem Ball gespielt – waren es wieder die Ostschweizer, welche die ersten Akzente setzten. Görtler verpasste nach einem Eckball kurz nach der Pause per Kopf. Das Spiel gewann an Tempo, wogte langezeit hin und her. In der 71. Minute wehrte Goalie Noam Baumann einen abgefälschten Schuss von Jordi Quintillà ab, Sekunden darauf traf Görtler nur die Latte. Und auch Youan schaffte es alleine vor Baumann nicht, den Ball unterzubringen. Dennoch: Das Unentschieden hatte seine Richtigkeit – zumal auch die Luganesi mit ihren Gegenstössen zu weiteren Möglichkeiten gekommen waren und gegen Ende sogar den längeren Atem zu haben schienen. In der 79. Minute schien Zigi bereits geschlagen, reagierte gegen Joaquin Ardaiz aber prächtig.

Mini-Siege beider Teams

«Es hätte in diesem Spiel auch ein 2:2 oder 3:3 geben können», sagte Aussenverteidiger Miro Muheim am Ende. Das 0:0 war aber zumindest statistisch gesehen ein logisches Ergebnis. Schliesslich war es eine Begegnung zweier Mannschaften, die sich in dieser Saison bisher mit Mini-Siegen und sehr wenigen Toren in die vordere Tabellenhälfte gespielt hatten. Je elf Treffer haben die Mannschaften in elf beziehungsweise zehn Partien bisher erst erzielt.

Und auch wenn die St.Galler mit 11 zu 5 Schüssen, 8 zu 3 Eckbällen sowie 55 Prozent Ballbesitz die dominierende Mannschaft waren: Es war auch ein gerechtes Unentschieden. Die Offensive, in der Zeidler zu Beginn auf Florian Kamberi und Youan setzte und nicht etwa auf Boris Babic, agierte gegen die Tessiner Verteidigung meistens zu wenig zwingend.

Mit der Punkteteilung verpasst es sowohl St.Gallen als auch Lugano, Druck auf Leader Young Boys auszuüben. Die Berner besiegten gestern den FC Basel mit 2:0 und haben inzwischen wieder ein Polster von fünf Punkten auf Basel und St.Gallen geschaffen. Für die drittplatzierten Ostschweizer folgen nun die Direktbegegnungen gegen die beiden Spitzenteams, am Samstag in Basel und am Dienstag zu Hause gegen die Berner. Es sind die letzten Spiele eines ungewöhnlichen Jahres. Und zwei Spiele, die aufs Wohlbefinden der St.Galler während der Weihnachtsferien ihre Auswirkungen haben dürften.