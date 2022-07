Ein Tag nach dem 0:1: Kein FCSG-Beinbruch, nur ein Betriebsunfall

Auftaktniederlage Ein Tag nach dem 0:1 des FCSG in Genf: Kein Beinbruch, nur ein Betriebsunfall: Weil zu viele Spieler nicht in Topform sind. Und was passiert hinten rechts? Das 0:1 gegen Servette hat ein paar Nebengeräusche. Eines ist die Position des rechten Verteidigers – weil Leonidas Stergiou sie besetzte. Ein Gewinner ist Basil Stillhart. Und Trainer Zeidler kündigt noch Transfers an. Ein Nachzug. Christian Brägger Jetzt kommentieren 18.07.2022, 15.15 Uhr

Peter Zeidler bezeichnete den Fussball der Genfer als «Catenaccio». Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Ein Auftakt nach Mass sieht anders aus. Die Niederlage in Genf ist beileibe kein Beinbruch, eher ein Betriebsunfall mit Nebengeräuschen. Augenscheinlich war es schon, dass der FC St.Gallen mit dem «Catenaccio» von Servette, wie Peter Zeidler den Fussball der Genfer nach ihrer glücklichen Führung bezeichnete, nicht zurechtkam. Wie so oft, wenn ein Gegner ausschliesslich destruktiv agiert.

«Sie spielten kaum mehr Fussball, konterten nicht einmal», sagt der St.Galler Trainer. Zudem war offensichtlich, dass einige der Arrivierten die Topform suchen. Lukas Görtler, Jordi Quintillà, die Offensive ganz allgemein, auch die eingewechselten Emmanuel Latte Lath und Chadrac Akolo.

Nationalspieler Stergiou kam nicht zur Entfaltung - das hatte seine Gründe

Zur Entfaltung kam ebenfalls Leonidas Stergiou nicht, er konnte das noch gar nicht. Der 20-Jährige mit einem Marktwert von sechs Millionen Franken stand in der Vorbereitung zwei Wochen später zur Verfügung, da er mit der Schweizer U21 und dem A-Nationalteam unterwegs war. Nun ist Stergiou zwar ein im Nachwuchs angelernter Aussenverteidiger, den Durchbruch schaffte er aber in der Innenverteidigung, wo der schnellste Spieler der St.Galler immer wieder seinen Speed in die Waagschale werfen muss, weil die Abwehrreihe oft hoch steht.

In der Vorbereitung spielte sich aber Basil Stillhart in den Vordergrund, er trainierte sehr gut, wie Zeidler oft betonte. Der Trainer kam also nicht umhin, Stillhart eine Chance zu geben, sich in den Stamm zu spielen. Was der Wiler in Tests und nun gegen Servette nachhaltig nutzte.

Leonidas Stergiou ist auch ein St.Galler, der noch nicht in Form ist. Bild: Valentin Flauraud/KEYSTONE

Stergiou musste also ausweichen, oder nicht beginnen. Weil Patrick Sutter nach überstandener Erkrankung noch nicht im Vollbesitz der Kräfte war, agierte Stergiou nun rechts, wie er das unter Nationaltrainer Murat Yakin beim Début und teilweise in den Trainings getan hat. Doch in seinem bereits 115. Pflichtspiel für den FC St.Gallen konnte er keinen Drive an der Seitenlinie entwickeln, offenbarte ungekannte Mängel. Zeidler will seinen Schützling nicht langfristig als Rechtsverteidiger bringen, sieht ihn weiterhin im Abwehrzentrum. Und dort herrscht gerade Gerangel, weil auch Matej Maglica gesetzt ist.

Hinten rechts und die Sache mit der Kontingentsliste

Man darf als gespannt sein, wie es hinten rechts weitergehen wird. Sutter? Bald könnte laut Zeidler auch Isaac Schmidt auf diese Seite rücken, sobald Michael Kempter wieder fit ist und sich hinten links mit Daouda Guindo um den Stammplatz streitet. Guindo ist noch nicht so weit, um im Kollektiv schon eine Startgrösse zu sein; er kennt gewiss das System seines Ausbildungsklubs Salzburg, das dem Zeidler-Fussball ähnelt. Aber die Laufwege seiner neuen Mitspieler kennt er noch nicht.

Hinzu kommt, dass es hinten rechts ausserdem Alessandro Kräuchi gäbe. Das Eigengewächs hat der FC St.Gallen aber bislang nicht auf seine Kontingentsliste gesetzt, die das Kader für die Super League benennt. Das werde noch passieren, sagt Zeidler. «Eine reine Formalität.» Und doch ist dieses Zögern dahingehend zu interpretieren, dass Kräuchi im Moment als Rechtsverteidiger hinter Sutter, Schmitt und auch Stergiou steht. Vielleicht ergäbe eine Ausleihe Sinn, um nach der schweren Knieverletzung wieder zu Spielpraxis zu kommen.

So oder so: Das Kader ist nicht fertig justiert, und Zeidler sagt:

«Es ist vorstellbar, dass wir noch den einen oder anderen Spieler holen.»

Es ist gut möglich, dass es sich dabei um je einen Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer (Joël Monteiro/YB oder Emil Roback/Milan?) handelt. Übrigens: Auch Bela Dumrath steht augenblicklich nicht auf der Kontingentsliste. Er hätte trotzdem eingesetzt werden können, wenn in Genf bei Lawrence Ati Zigi etwas passiert und Lukas Watkowiak am Sonntag abermals zu Vaterfreuden gekommen wäre.

Ein Test zur Formfindung

Die St.Galler können den Test gegen Valencia morgen nun nutzen, sich der Topform anzunähern, auf Betriebstemperatur zu kommen. Es sind Nebengeräusche, es ist kein Beinbruch.

