Kolumne Rassismus im Sport – wie gehen wir damit um, wenn die Stadien eines Tages wieder gefüllt sein werden? Der FC St.Gallen hat auf den Vorfall im Spiel gegen Zürich richtig reagiert. Niemand möchte Zuschauer, die einen Spieler rassistisch beleidigen. Aber dieser eine Zuschauer ist ein Bauernopfer. René Bühler 21.07.2020, 05.00 Uhr

Unser Kolumnist René Bühler.

Benjamin Manser

Nach den Vorfällen in den USA ist auch in Europa das Thema Rassismus in aller Munde. Unsere vom Thema ablenkenden Mohrenkopf-Diskussionen stören den seriösen Dialog mehr, als sie nützen.