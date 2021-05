FCSG: Die Cupfinal-Niederlage in der Analyse

Niederlage Just im Final ist der FCSG keine Cupmannschaft mehr – nötig sind für die neue Saison Routine und mehr offensive Qualität Der FC St.Gallen hält der Erwartungshaltung nicht stand, deshalb muss er weiter auf den ersten Cupsieg seit 1969 warten. Routine und mehr Qualität könnten dieser Mannschaft weiterhelfen. Patricia Loher 24.05.2021, 22.02 Uhr

St. Gallens Präsident Matthias Hüppi und Lukas Görtler. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Träume zerrannen. Von Minute zu Minute schwand die Hoffnung, doch noch zurückzukehren in dieses Spiel, das der schöne Abschluss einer durchzogenen Saison hätte werden sollen. Luzern war im Hoch, St.Gallen am Boden.

Der junge Leonidas Stergiou sass nach der Auswechslung mit versteinerter Miene und fast regungslos auf der Tribüne. Goalie Lawrence Ati Zigi, der den Platz wegen einer Verletzung ebenfalls vorzeitig hatte verlassen müssen, schüttelte den Kopf.

Andere zogen sich das Trikot über den Kopf um ihr Gesicht zu verbergen. Gut möglich, dass Tränen geflossen sind.

Ein enttäuschter Thody Elie Youan. Bild: Freshfocus

St.Gallen hat Luzern wenig entgegenzusetzen

Es war ein bitterer Nachmittag für die Ostschweizer. Im ersten Cupfinal seit 23 Jahren ist es dem FC St.Gallen nicht gelungen, eine gute Leistung abzurufen. Mit Ausnahme der Startphase hatte die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler den Zentralschweizern nur wenig entgegenzusetzen.

Mittelfeldspieler Lukas Görtler sagte:

«Vielleicht haben wir uns einen zu grossen Kopf um dieses Spiel gemacht.»

Auch Zeidler sagte, möglicherweise sei rundherum zu viel abgelaufen: «Wir haben vergessen, wie wir Fussball spielen wollen. Wir sind nicht so aufgetreten, dass wir es verdient hätten, Cupsieger zu werden.»

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Bei den Gegentoren praktisch ohne Chance. Rettet einmal stark. Muss nach einer Stunde verletzt raus.

Leonidas Stergiou: Note 4.5. An ihm liegt es nicht, dass die St. Galler in Schieflage geraten. Muss nach gut einer Stunde verletzt vom Platz.

Basil Stillhart: Note 4. Im Mittelfeld vor der Pause wenig inspiriert. Danach für Lüchinger in der Verteidigung besser im Spiel. Jordi Quintillà: Note 3. Ein verzogener Weitschuss, ein missglückter Freistoss. Bei seinem Abschiedsspiel kann er keine Akzente setzen.

Jérémy Guillemenot: Note 3.5. Er versucht sich nach der Pause ins Spiel zu kämpfen. Das gelingt ihm aber nur ansatzweise.

Victor Ruiz: Note 4.5. Der aktivste Mittelfeldspieler. Über ihn läuft fast jeder Angriff.

Lukas Görtler: Note 3.5. Mit weniger Einfluss aufs Spiel, als man es sich von ihm gewöhnt ist. Nach der Pause verbessert.

Lukas Watkowiak: Note 4.5. Kommt nach gut einer Stunde für Zigi und kassiert gleich das 1:3. Rettet danach einmal stark.

Thody Élie Youan: Note 5. Sehr guter Auftritt, der aktivste St. Galler, mit vielen starken Einzelaktionen. Miro Muheim: Note 2.5. Erstes Spiel nach seiner Verletzung – was er nicht verbergen kann. Agiert bei den Gegentoren zögerlich. Wirkt verunsichert.

Betim Fazliji: Note 4. Einige wenige Unsicherheiten, meist aber auf der Höhe seiner Aufgabe.

Nicolas Lüchinger: Note 3.5. Erzielt kurz nach Anpfiff per Weitschuss fast das 1:0. Kämpferisch stark. Defensiv macht ihm das Tempo aber zuweilen Probleme. Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4. Ihn sieht man wenig – bis er mit dem 1:2 die St. Galler wieder ins Spiel bringt. Boris Babic: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Kwadwo Duah: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Euclides Cabral: Kurz im Spiel, keine Bewertung.

Dabei schien der Moment so günstig

Der FC St.Gallen wartet seit 1969 auf den zweiten Cupsieg in seiner langen Geschichte. In diesem Jahr schien der Moment besonders günstig, dem Klub und der fussballbegeisterten Region wieder einmal einen Titel zu bescheren.

Die Young Boys hatten die St.Galler gleich selber besiegt, auch Basel war nicht mehr mit dabei in diesem Wettbewerb. Luzern, in der Schlusstabelle der Saison 2020/21 nur um zwei Punkte besser, schien auf Augenhöhe. Hinzu kam, dass die junge St.Galler Mannschaft in den drei Partien bis zum Final stets auf den Punkt bereit war.

«Wir sind eine Cupmannschaft», pflegte Zeidler jeweils zu sagen. Doch im Endspiel war St.Gallen keine Cupmannschaft mehr. Vielmehr zerbrachen die Ostschweizer an der Erwartungshaltung, vielleicht auch an der historischen Last dieser langen Durststrecke – anders ist die Leistung vom Pfingstmontag nicht zu erklären.

Das Verständnis von Hüppi

«Natürlich war es ein grosses Spiel», sagte Präsident Matthias Hüppi nach der Niederlage.

«Wir waren in einem Final. Das kommt nicht so häufig vor.»

Allerdings habe auch er in der ersten Halbzeit eine gewisse Angst bei den Spielern gespürt, «weil dieser Final für die meisten von ihnen etwas Spezielles war. Ich konnte verstehen, dass dem einen oder anderen die Knie etwas zitterten.»

Aller Support nützte nichts: FCSG-Präsident Matthias Hüppi (rechts) und Sportchef Alain Sutter. Bild: Keystone

Nur gerade Nicolas Lüchinger und Basil Stillhart traten am Pfingstmontag mit der Erfahrung aus einem Cupfinal an. Für beide aber endete der Tag nach den Niederlagen mit Sion und Thun bereits mit der zweiten Enttäuschung in einem Endspiel. Hüppi sagte: «Luzern ist clever und effizient aufgetreten. Ein Resultat mit zwei Toren Unterschied ist zu akzeptieren.»

Die Basis ist gelegt, doch nun braucht es weitere Schritte

Hüppi ist seit dreieinhalb Jahren Präsident des FC St. Gallen. Unter ihm ist Ruhe eingekehrt, negative Schlagzeilen liefern die Ostschweizer keine mehr. Der Dreizack mit Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Trainer Zeidler scheint zu funktionieren.

Auch in dieser Pandemiezeit strahlen die Verantwortlichen Ruhe aus, obwohl dem FC St.Gallen seit mehr als einem Jahr die Zuschauereinnahmen fehlen, was ihm, wie vielen anderen Klubs auch, unterdessen massiv an die Substanz geht.

Schon in der zweiten Saison unter Zeidler überraschte St.Gallen, als es die Young Boys mit begeisterndem Offensivfussball lange forderte und Vizemeister wurde. Jene Mannschaft war ein Glücksfall. Dass es schwierig werden würde, Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Silvan Hefti zu ersetzen, war absehbar.

Trotzdem verlief die Meisterschaft bis zur Winterpause zufriedenstellend. Doch in der zweiten Saisonhälfte blieben die Ergebnisse plötzlich aus. Die Leistungen stimmten zwar oft, trotzdem setzte die Negativspirale ein.

Zeidler war es immer wichtig, von einer «Resultatkrise» zu sprechen und nicht von einer «Krise». So hielten sich die St.Galler bis am Montag am Cup fest, wohl auch im Wissen, mit einem Titel die missratene zweite Saisonhälfte vergessen zu machen.

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Keystone

Youan ist auch im Cupfinal ein Lichtblick

Den Ligaerhalt hat sich St.Gallen vor allem dank einer starken Mentalität sowie mannschaftlicher Geschlossenheit gesichert. Doch viel zu lange war es St.Gallen in der Meisterschaft nicht gelungen, die Balance zu finden. Einmal fehlte es da, einmal dort. Einmal hinten, einmal vorne. St. Gallen verfügt über viele talentierte Spieler wie Stergiou, Betim Fazliji, Miro Muheim und auch Goalie Zigi.

Aber vielleicht täte dieser jungen Mannschaft im Hinblick auf die nächste Saison auch ein bisschen Routine gut, zumal Captain Jordi Quintillà ersetzt werden muss.

Einer der St.Galler Lichtblicke im Cupfinal war Thody Élie Youan. Der 22-jährige Franzose hat zuletzt immer wieder angedeutet, dass er Zeidlers Pressingfussball versteht und in der kommenden Saison in der Offensive eine Stütze werden kann. Dass St.Gallen die Kaufoption nach erreichtem Ligaerhalt gezogen hat, war eine gute Nachricht.

Ein Lichtblick beim FCSG: Thody Elie Youan. Bild: Freshfocus

Trotz beschränkter finanzieller Mittel muss es dem FC St.Gallen im Hinblick auf die kommende Saison gelingen, sich qualitativ wieder breiter aufzustellen, zumal es schwierig werden dürfte, Junior Adamu erneut von Salzburg auszuleihen.

Abhängig von Görtler und Quintillà

Doch der Cupfinal hat eben auch aufgezeigt, was passiert, wenn Spieler wie Görtler oder Quintillà nicht auf ihre Leistung kommen, wie abhängig die Ostschweizer von ihnen sind. Quintillà verlässt den Klub, das ist schon länger bekannt. Auch Görtler dürfte das Interesse anderer Vereine geweckt haben.

Doch an die weitere Kaderplanung mochte am Pfingstmontag beim FC St.Gallen noch keiner denken. Ab Dienstag wird das wieder anders sein.