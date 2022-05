Der FCSG verliert gegen den Meister, trotz starker Leistung

FC St.Gallen «Wir sind nicht geknickt»: So äussert sich FCSG-Trainer Zeidler nach der Niederlage gegen den FCZ – und vor der Cupfinal-Woche Der FC St.Gallen zeigt im ausverkauften Stadion gegen den FC Zürich eine starke Leistung - und muss sich dem Meister dennoch beugen. Weil dieser einmal mehr effizient ist und sich auf eine starke Abwehr verlassen kann. Für die Ostschweizer ist es erst die zweite Niederlage in dieser Rückrunde. Ralf Streule Jetzt kommentieren 07.05.2022, 23.14 Uhr

Ein ausverkauftes Stadion macht Spiele besser, heisst es. An diesem Abend ist es zumindest in der ersten Hälfte so: St.Gallen und Zürich schenken sich im Kybunpark-Kessel nichts, suchen immer wieder den Weg nach vorne, angetrieben von den 18861 Zuschauern. Auch nach der Pause ist viel Tempo drin, nun laufen die Ostschweizer aber meist vergebens gegen einen Zürcher Riegel an. Dennoch: Insgesamt ein hochstehendes Spiel zwischen Cupfinalist und Meister. Spielnote: 5

1:0, 10. Minute, Karol Mets. Der Innenverteidiger, der sonst nicht zum Zürcher Stammpersonal gehört, trifft nach einem Eckball per Kopf präzis in die lange Ecke.

Der Innenverteidiger, der sonst nicht zum Zürcher Stammpersonal gehört, trifft nach einem Eckball per Kopf präzis in die lange Ecke. 1:1, 37. Minute, Jordi Quintillà. Hut ab, wenn der Spanier das genau so wollte: Sein Freistoss sieht nach einer Flanke aus - wird aber zum direkten Torschuss.

Hut ab, wenn der Spanier das genau so wollte: Sein Freistoss sieht nach einer Flanke aus - wird aber zum direkten Torschuss. 1:2, 43. Minute, Matej Maglica (Eigentor). Bei Eigentoren ist oft Pech dabei, bei diesem hier besonders viel. Nach einem Zürcher Angriff wehrt Goalie Zigi ab, doch der Ball springt Maglica an die Hand - und von dort ins Tor.

Die beiden Teams steigen so geladen ins Spiel, wie es die Fans es schon Stunden vor dem Anpfiff waren. Die ausverkauften Ränge und die Affiche «Meister und Cupfinalist» bringen Energie in die Partie - und die Nachricht, dass Lugano gegen YB gewonnen hat, müsste den St.Gallern doch weiteren Schwung geben: Liegt da noch etwas drin im Kampf um Platz drei?

Es ist schnell nach Anpfiff zu spüren: Hier spielen zwei Teams in Spektakellaune. St.Gallen kommt gut ins Spiel, trotz stark veränderten Team. Captain Lukas Görtler fehlt krank, auf seiner Position kommt Betim Faziji zum Einsatz. Julian Von Moos ist ebenfalls angeschlagen - für ihn kommt Christopher Lungoyi. Und für den verletzten Patrick Sutter spielt Euclides Cabral.

Nachdem die ersten St.Galler Vorstösse nichts einbringen (und die St.Galler einen möglichen Handspenalty nicht zugesprochen erhalten) wird es auf der anderen Seite nach acht Minuten erstmals in dieser Partie so richtig gefährlich: Nach einem Zürcher Angriff will sich Zürichs Topscorer Assan Ceesay eigentlich schon zum Torjubel aufmachen - als er merkt, dass Lawrence Ati Zigi seinen Abschluss noch irgendwie über die Latte lenkte. Eine Parade zum Geniessen!

Lawrence Ati Zigi macht sich auf zur Grosstat gegen Assan Ceesay. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Ein Genuss ist auch der folgende Angriff der St.Galler. Guillemenot trifft, zuvor aber wurde eine Abseitsposition abgepfiffen. War das wirklich Abseits? Ohne kalibrierte Linie ist diese Frage wohl kaum aufzulösen.

Ein Stimmungsdämpfer folgt gleich darauf. Der FC Zürich spielt eine seiner Stärken aus: das Flanken- und Kopfballspiel. Innenverteidiger Karol Mets verlängert den Ball nach einem Corner ins lange Eck. Nichts zu halten für Zigi.

Präzisionsarbeit per Kopf: Zürichs Innenverteidiger Karol Mets trifft zum 1:0 für die Zürcher. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Diese Minuten sind ein Abbild der Saison der Zürcher: Es läuft! Die Treffer fallen im richtigen Moment. Erst zehn Minuten sind gespielt - die Zuschauer sind schon jetzt auf ihre Kosten gekommen.

Kurzzeitig setzt sich der Dampf etwas, um nach einer halben Stunde wieder so richtig auszubrechen. Zweimal hintereinander steigen die Zürcher hart ein, sehen zweimal Gelb. Im zweiten Fall gibt es eine kleine Rangelei. In der Hitze des Gefechts spielt Jordi Quintillà seinen vielleicht coolsten Freistoss der Saison. Was nach einer Flanke aussieht, findet den direkten Weg ins Tor. Auch für die St.Galler lässt sich nun sagen: Es läuft! Die Treffer fallen im richtigen Moment.

Die St.Galler feiern Jordi Quinitllàs Freistosstor. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Doch auch die Zürcher dürfen diesen Satz noch einmal für sich beanspruchen: Der nächste FCZ-Angriff landet über Ceesay und Krasniqi, Zigi wehrt zwar ab. Aber nur bis Matej Maglica, dem der Ball an die Hand prallt - Eigentor. Ja, nicht nur die Saison, auch diese erste Hälfte läuft für die Zürcher.

Nach der Pause bleibt die Intensität sehr hoch, die Zürcher konzentrieren sich nun aber stärker auf die Defensive. Was die St.Galler vor Probleme stellt. Vielleicht fehlen halt doch die gefährlichen Zuspiele von Captain Görtler? Zeidler reagiert nach einer Stunde, bringt mit Alessio Besio und von Moos einen neue Offensive aufs Feld. Auch sie wird sich die Zähne ausbeissen. Die Zürcher ihrerseits sind mit ihren Vorstössen gefährlich. Und fast gelingt Mets der zweite Treffer an diesem Abend. Sein Schuss geht an die Latte.

Erst die Schlussphase wird noch einmal richtig heiss, als die Ostschweizer auf den Ausgleich drücken - und am Ende bei einem St.Galler Corner sogar Zigi im gegnerischen Strafraum steht. Es bringt alles nichts. Die Zürcher revanchieren sich für die 0:3-Niederlage vom März im Letzigrund. Und feiern das nächste Fest.

Da sind mehrere zu nennen: Jordi Quintillà und Matej Maglica machen besonders vor der Pause ein starkes Spiel. Und ja: Zigi nicht vergessen! Vor und nach der Pause immer wieder für Paraden gut.

Für einmal müssen die Stürmer dran glauben. Kwadwo Duah und Christopher Lungoyi bringen nur wenig zu Stande gegen die -zugegebenermassen sehr solide - Zürcher Abwehr. Nach einer Stunde verlassen die beiden den Platz.

Es gebührt dem Meister, was dem Meister gebührt: Die St.Galler Spieler stehen vor der Partie Spalier, als die Zürcher auf den Rasen kommen. Der Stadionspeaker gratuliert gleichzeitig über die Lautsprecher. Etwas weniger angebracht: Die Pfiffe aus dem Espenblock.

Die Stimmung ist elektrisierend, auf den Strassen vor dem Stadion wird ein eigentliches Volksfest begangen, der Duft der jüngsten Erfolge und des anstehenden Cupfinals liegt in der Luft. Bereits 45 Minuten vor dem Anpfiff machen beide Fanlager im Kybunpark Stimmung.

Auf Zürcher Seite fällt auf, dass nicht nur der Gästesektor Blau-Weiss leuchtet, sondern auch die Bereiche links und rechts davon. Logisch: Der FCZ hätte auch erst an diesem Abend Meister werden können - das wollte sich kein Zürcher Fan entgehen lassen. Die Botschaft der Zürcher per Transparent an ihr Team: «DANKE». Kann man ja mal sagen, wenn man gerade mit einem Meistertitel beschenkt worden ist.

Und die St.Galler? Bejubeln jeden Spieler, der beim Aufwärmen auf sich aufmerksam macht. Und sie tanzen schon eine halbe Stunde vor Anpfiff, als wäre gerade eine Meisterschaft gewonnen.

Und ja: Die Mannschaftsaufstellung wurde von den Fans wohl noch nie so inbrünstig ins Rund geschmettert. Der Spielbeginn dann ist ein Pyro-Feuerwerk auf beiden Seiten. Hier die St.Galler Version:

Die Standing Ovations am Ende zeigen: Das Publikum ist mit der Darbietung trotz Niederlage zufrieden. Ganz eindrücklich dann ist, als noch Minuten nach dem Spiel laute Gesänge vom Espenblock und einem Grossteil der Gegentribüne schallen. Während auch die Zürcher feiern.

André Breitenreiter, Cheftrainer FC Zürich: Wir waren konzentriert und bereit für das Spiel, das hatten uns einige nicht zugetraut nach dem Meistertitel. Ich bin stolz auf das Team. Wir wussten, dass es in St.Gallen emotional wird, es war eine tolle Atmosphäre, jederzeit hätte das Spiel auch kippen können.

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen: Wir haben bei den beiden Toren schlecht verteidigt. Ich weiss nicht, wann wir letztmals ein Gegentor nach einem Standardsituation bekommen haben. Das wollen wir wieder ändern in den kommenden Spielen. Zürich hat es sehr gut gemacht, spielte im richtigen Moment lange Bälle, das stellte uns mehrmals vor Probleme. Natürlich fällt das Tor zum 1:2 zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Zürcher Sieg ist aber nicht unverdient. Wir hätten hier gerne eine bessere Leistung gezeigt, aber wir sind nicht geknickt. Wir wissen, dass wir kommende Woche ein noch wichtigeres Spiel haben.