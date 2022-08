Neuzugang «Nein, zufrieden bin ich nicht»: FCSG-Stürmer Emmanuel Latte Lath über seinen Start bei den Espen und Unverkäuflichkeit Emmanuel Latte Lath wollte, dass Atalanta Bergamo ihn verkauft. Doch der Serie-A-Klub weigerte sich. «Gut, dann will ich aber ins Ausland», sagte der 23-jährige Ivorer. Nun ist er als Leihspieler in St.Gallen angekommen. Und hat schon Eindruck hinterlassen. Am Samstag trifft er mit den Ostschweizern zu Hause auf Luzern. Patricia Loher und Arcangelo Balsamo Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Emmanuel Latte Lath ist bei Atalanta Bergamo noch bis 2024 unter Vertrag. Bild: Michel Canonica

Die Situation schien aussichtslos. Doch dann blieben die vier Gegenspieler ohne Chance. Keiner war in der Lage, Emmanuel Latte Lath vom Ball zu trennen.

Schliesslich schob er einem Zürcher gar noch einen Tunnel, ehe der Stürmer den FC St.Gallen bei den Grasshoppers mit einem wunderbaren Tor in Führung brachte. Es war für den 23-jährigen Neuzugang, nach einem Assist gegen Zürich, im vierten Spiel der erste Treffer für die Ostschweizer.

Damit beschäftigen mag sich Latte Lath nicht. Wenige Tage später sagt er:

«Vielmehr mache ich mir Gedanken, weshalb ich bis anhin so viele Chancen nicht genutzt habe.»

Drei, vier Tore hätte er für seinen neuen Klub schon machen müssen, rechnet Latte Lath vor, sei es in Genf oder gegen Winterthur. «Nein, zufrieden bin ich nicht», so der Spieler, der Italienisch, Englisch und Französisch spricht. In St.Gallen nimmt er nun auch Deutschunterricht.

«Ich bin keiner, der gerne alleine zu Hause sitzt»

Latte Lath wirkt reflektiert. Er sagt: «Dass es uns unsere Arbeit ermöglicht, viele Sprachen zu lernen, ist ein Privileg.» Nur das mit dem Schweizerdeutschen könnte eine Knacknuss werden.

Ein junger Fan macht nach dem Training ein Selfie mit St.Gallens Stürmer Emmanuel Latte Lath. Andy Müller/Freshfocus

Aber er versteht unterdessen schon, wenn ihm fremde Menschen in einem Restaurant einen guten Appetit wünschen.

«Ich war überrascht, wie freundlich die Leute hier sind.»

Latte Lath mag es, unter Menschen zu sein. «Ich bin keiner, der gerne alleine zu Hause sitzt.»

Nach seiner Ankunft in der Schweiz wurden die Anlagen des jungen ivorischen Fussballers sofort offensichtlich: Latte Lath ist schnell, kraftvoll, wendig und stark am Ball. Der 1,77 Meter grosse Stürmer verfügt über eine Ausstrahlung, die Eindruck macht.

So verwundert es nicht, dass sich sein Besitzerklub Atalanta Bergamo weigert, den Spieler zu verkaufen. Dabei hätte sich Latte Lath in diesem Sommer gerne definitiv einem anderen Klub angeschlossen. Er sagt:

«Ich hatte genug von den Leihen.»

Der Stürmer hat halb Italien gesehen sowie in unterschiedlichen Ligen gespielt: Er war in Pescara, Pistoia, Carrara, Imola, Piancastagnaio, er lief für Pro Patria und zuletzt für SPAL Ferrara in der Serie B auf.

Als Atalanta vor wenigen Wochen erneut nicht bereit war, den Stürmer, der in der Lombardei noch über einen Vertrag bis 2024 verfügt, fix an einen anderen Verein abzugeben, sagte Latte Lath: «Gut, dann will ich aber ins Ausland.»

Der «Mister »hat den Spieler überzeugt

St.Gallens Trainer Peter Zeidler war mit ihm in Kontakt und das «Bauchgefühl» gab schliesslich den Ausschlag, sich für die Schweiz zu entscheiden.

Der «Mister», wie Latte Lath den Coach bezeichnet, hat den Stürmer vom Projekt in der Ostschweiz überzeugt. Hier soll er mithelfen, den in der vergangenen Saison treffsichersten Stürmer Kwadwo Duah vergessen zu machen.

Der GC-Spieler Noah Loosli (links) gegen St.Gallens Emmanuel Latte Lath. Alexandra Wey/Keystone

Der Vater verlässt das Land, die Familie folgt

Latte Lath ist in Abidjan in der Elfenbeinküste aufgewachsen. Mehr als vier Millionen Menschen leben am Golf von Guinea. In einer Rangliste der Städte nach ihrer Lebensqualität belegte Abidjan im Jahr 2018 den 208. Platz unter 231 untersuchten Städten weltweit. Latte Lath sagt:

«Für uns war es immer ein Traum, dereinst in Europa zu leben.»

1999 verliess der Vater das Land, um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sesshaft wurde er in Cremona in der Lombardei. 2008 folgten ihm die Mutter mit dem achtjährigen Sohn und der Schwester. Die zweite Schwester kam schliesslich in Italien zur Welt.

Latte Lath sagt:

Emmanuel Latte Lath. Bild: Michel Canonica

«Mir war nicht bewusst, was es heisst, sein Land zu verlassen und die ‹Amici› zurückzulassen.»

Erst mit der Zeit habe er gemerkt, wie sehr er die Freunde von früher vermisse. Jeden Tag hatten sie auf den Strassen der Grossstadt Fussball gespielt.

Die einzige Erinnerung, die Latte Lath an sein Leben in der Elfenbeinküste hat, ist: der Fussball. «Wir spielten immer nur Fussball und verpassten deshalb auch oft den Schulunterricht.»

Das Tor im Cup gegen Juventus Turin

In Cremona trat er dem Klub Esperia bei, ehe ein Scout auf ihn aufmerksam wurde. Mit neun Jahren ging Latte Lath zu Atalanta Bergamo, wo er die Nachwuchsstufen durchlief. In der Saison 2016/17 wurde er mit der U17 italienischer Jugendmeister, Supercoppa-Sieger und Torschützenkönig.

Latte Lath war der ersten Mannschaft bald einmal nah, er bestritt mit Atalanta drei Cupspiele und erzielte dabei ein Tor gegen Juventus Turin. Er sagt:

«Aber das Team wurde stets besser und spielte in der Champions League. So war es schwierig, den Sprung zu schaffen.»

Hinzu kam, dass ihn körperliche Beschwerden oft zurückwarfen. Mit SPAL Ferrara absolvierte er vergangene Saison wegen einer Adduktorenverletzung nur wenige Spiele. Latte Lath hatte in seiner Karriere einige gute Phasen, doch dann kamen oft körperliche Probleme dazwischen. Diese Sorgen will er nun überwinden.

Letztmals in der Elfenbeinküste war der Fussballer vor acht Jahren. Die Familie ist in Cremona geblieben, eine Schwester lebt unterdessen in Montpellier. Obwohl Latte Lath den grossen Teil seines Lebens in Italien verbracht hat, ist der Ivorer Didier Drogba sein Vorbild.

Lange war es ihm deshalb wichtig, die Rückennummer elf zu tragen. Nun aber ist es die 22. «Ich bin in einer neuen Welt angekommen», sagt Latte Lath.

