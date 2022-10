Nach dem ersten Saisonsieg – weshalb es für den FCSG so wichtig ist, dass das U21-Team in der Promotion League verbleibt

Die U21 des FC St.Gallen ist auf diese Saison hin dank einer Wildcard in die Promotion League aufstiegen. In der neunten Runde gelang den jungen Fussballern der erste Sieg. Trainer Marco Hämmerli sagt: «Der Schritt in die Promotion League war gross. Aber dafür ist der nächste Schritt möglicherweise etwas kleiner.»