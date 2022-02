«Nachspielzeit»: Die neue FCSG-Kolumne von Urs Spielmann

«Nachspielzeit» – die neue FCSG-Kolumne Kaufen wir noch oder leihen wir schon: Der FC St.Gallen setzt auf sechs Ausleihspieler – nutzt er damit eine Chance oder geht er ein Risiko ein? Der FC St.Gallen muss mit limitierten finanziellen Möglichkeiten umgehen. Gute Spieler kaufen ist für den Verein so etwas, wie den Fünfer und das Weggli wollen. Können Ausleihspieler eine valable Alternative sein? Der Verein hat in der Winterpause zusätzlich vier Spieler ausgeliehen. Es stellt sich die Frage: Was überwiegt bei den aktuellen Ausleihgeschäften: Chance oder Risiko? Eine Zwischenbilanz nach drei Meisterschaftsspielen. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 10.57 Uhr

Am Ende des Spiels hatte St.Gallen drei und Servette Null. Die Rede ist nicht etwa vom Cornerverhältnis. Die Rede ist von der Anzahl ausgeliehener Spieler auf dem Platz. Der FC St.Gallen hat im Winter mit den vier Ausleihtransfers von Toma, Lungoyi, Jankewitz und Maglica für Gesprächsstoff gesorgt.

Mit den bereits länger von anderen Vereinen ausgeliehenen Diarrassouba und Münst kommen die sechs St.Galler Ausleihspieler auf ein Durchschnittsalter von 21 Jahren. Unser samstäglicher Gegner Servette Genf gehört mit YB zusammen zu den Super-League-Mannschaften, die keine Spieler von anderen Klubs ausgeliehen haben. Die Ausleihkönige am anderen Ende des Spektrums sind die Basler. Sie beschäftigen gleich neun ausgeliehene Spieler in der ersten Mannschaft.

Wofür sollen diese «Occasionsgeschäfte» gut sein?

Als die St.Galler Ausleihtransfers im Winter nach und nach bekannt wurden, ertönten in meinem Umfeld auch kritische Stimmen zu diesen «Occasionsgeschäften», wie ein Bekannter die Transfers flapsig bezeichnete. Einige Bekannte äusserten die Befürchtung, die ausgeliehenen Neuzugänge würden sich gegen Ende der Rückrunde kaum mehr kompromisslos für Grünweiss ins Zeug legen, wenn ihr Abgang näher rücke.

Eine Bekannte brachte ihren Vorbehalt gegen die Ausleihgeschäfte mit folgender Frage zum Ausdruck: «Die Vereinsleitung des FC St.Gallen hat doch verlauten lassen, auf eigene junge Spieler setzen zu wollen. Warum leiht sie jetzt Fremde aus und gefährdet damit die kontinuierliche Aufbauarbeit?» Wiederum andere Personen fragten sich, ob mit gleich vier neuen Ausleihspielern nicht das Mannschaftsgefüge durcheinandergebracht werde.

Wie sind diese und andere Bedenken gegen Ausleihgeschäfte einzuordnen? Beginnen wir die Beurteilung mit der letztgenannten Wirkung auf das Mannschaftsgefüge.

Bastien Toma ist einer von vier Ausleihspielern, die in der Winterpause zum FCSG gestossen sind. Bild: Freshfocus

Ausgeliehene haben Qualität der Mannschaft kostengünstig erhöht

Es ist klar, dass die bestehende Mannschaftshierarchie mit gleich vier Neuzugängen herausgefordert wurde. Dieser Prozess war von Sportchef Alain Sutter aber gewollt. Er hatte bereits in der Winterpause mehrmals öffentlich gesagt, dass er den Konkurrenzkampf im Team erhöhen wolle, weil die Entwicklung einzelner Spieler in der Vorrunde nicht im erhofften Ausmass stattgefunden habe. Die ersten drei Meisterschaftsspiele haben gezeigt, dass die vier neuen Ausleihspieler die Qualität der Mannschaft und die taktischen Optionen des Trainers kostengünstig erhöht haben. Die Leistungen der Mannschaft geben bislang keinen Anlass, an einem intakten Teamgeist zu zweifeln.

Der Teamgeist beim FC St.Gallen scheint derzeit zu stimmen – das zeigt auch der Erfolg auf dem Platz. Bild: Freshfocus

Wenn Zeidlers Handy zweimal klingelt

Ausleihspieler werden für einen Verein nach meiner Einschätzung besonders dann zum Problem, wenn sie leistungsmässig nicht zu überzeugen vermögen. Es gibt bislang keine Anzeichen für eine derartige Entwicklung beim FC St.Gallen. Eine solche würde Peter Zeidler vor delikate Entscheidungen stellen. Der Grund liegt darin, dass bei Ausleigeschäften mit dem Stammverein eine Partei mehr als üblich involviert ist.

Würde Zeidler beispielsweise ein oder mehrere Ausleihspieler permanent auf die Ersatzbank verbannen, dürfte sein Handy bald zweimal hintereinander klingeln. Zuerst würde ihn, wie üblich in diesem Geschäft, der Berater des Spielers mit kritischen Fragen belästigen. Dann würde ihn auch noch der Ausleihverein mit der Frage nerven, warum ihr Schützling nicht mehr Einsatzzeit erhalte.

Er dürfte aktuell wenige unerfreuliche Anrufe erhalten: FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Kurz nach Beginn der Rückrunde bot sich mir die Gelegenheit das Thema Ausleihgeschäfte in ein Gespräch mit einem Kollegen einfliessen zu lassen. Der betreffende Kollege hatte bei einem kleineren Verein eine Zeit lang Einblicke in das Transfergeschäft gehabt.

St.Gallen ist nicht Paris St.Germain!

Er ist ein eher zurückhaltender Zeitgenosse. Also dachte ich mir, ich könnte ihn mit einer provokanten Meinung am ehesten aus der Reserve locken. «Ausgeliehene Spieler machen in einem Verein letztlich nur Probleme», gab ich mich überzeugt.

Er überlegte einen Moment und sagte dann kurz und bündig «Ja, wenn man für Paris St.Germain tätig ist, kann man einen solchen absoluten Standpunkt vertreten».

«Ich rede aber nicht von Paris St.Germain, sondern von St.Gallen», stellte ich klar und forderte ihn weiter heraus: «Ich weiss nicht, warum unsere Vereinsleitung Ausleihspieler gleich im Multipack verpflichtet hat».

Nach einer kurzen Denkpause meinte er nur: «Vielleicht, weil sie gute Gründe dafür hatte. Wenn man klein ist, muss man smart sein in diesem Geschäft».

«Das ist mir auch klar», entgegnete ich etwas ungeduldig. Ich realisierte, dass ich mit meiner provokanten Meinungsäusserung die Diskussion eher abgewürgt hatte. Ich versuchte es daher anders rum: «Du denkst, dass man sich mit solchen Geschäften durchaus Vorteile verschaffen kann, wenn man sie clever einfädelt».

«So sehe ich das viel eher, ja», meinte er und ergänzte: «Ausleihgeschäfte können gerade für Vereine, die finanziell nicht einfach mit der grossen Kelle anrichten können, von Nutzen sein. Es ist die Chance, Ballkünstler auf Zeit engagieren zu können, die sich der Verein ansonsten nie und nimmer leisten könnte».

Was wäre die Alternative zu den getätigten Ausleihgeschäften gewesen?

Später in diesem Gespräch stellte mein Kollege mir dann folgende überraschende Frage: «Was wäre denn für St.Gallens Führungscrew die Alternative zur gewählten Ausleihstrategie gewesen?».

Christopher Lungoyi kam von Juventus Turin zu den Espen. Bild: Freshfocus

«Nichts tun jedenfalls nicht», antworte ich spontan und ergänzte: «das würde sonst der Strategie der Luzerner ähneln, die zwar den Trainer gewechselt, aber das Spielerpersonal weitgehend belassen haben. Entsprechend sind die Innerschweizer nun stärker auf eine rasche Weiterentwicklung der vorhandenen Spieler angewiesen. Da ziehe ich den St.Galler Weg vor», schlussfolgerte ich.

Am Ende unseres Gespräches stellten wir übereinstimmend fest, dass für die rasche Integration von ausgeliehenen Spielern auch das Geschick des Trainers mitentscheidend ist. Diesbezüglich kommt dem FC St.Gallen zupass, dass Peter Zeidler perfekt französisch spricht. Er kann alle ausgeliehenen Spieler in ihrer eigenen Muttersprache ansprechen.

Macht St.Gallen mit Jankewitz die Young Boys reicher?

FCSG-Leihspieler Alexandre Jankewitz in einem Zweikampf mit Servettes Moritz Bauer. Bild: Freshfocus

Vor dem Spiel gegen Servette überlegte ich mir, wer wirtschaftlich vor allem von Ausleihgeschäften profitiert: Die Verleihvereine oder der FC St.Gallen? Nun, klar ist, dass das Vermögen in der YB-Bilanz wächst, wenn etwa Jankewitz in der Rückrunde mit guten Leistungen seinen Marktwert steigert. So gesehen, macht St.Gallen also den Konkurrenten YB reicher. Aber muss das gleichzeitig bedeuten, dass Grünweiss finanziell leer ausgeht? Keineswegs. Es ist relativ einleuchtend, dass die Verpflichtung der Ausleihspieler ebenfalls für St.Gallen zu einer lohnenswerten Investition wird, wenn der Verein auch dank ihren Leistungen in der Super League verbleibt.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit haben ausgeliehene Spieler sich für St.Gallen nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gelohnt. In der Saison 2019/2020 lockten die spektakulären Tore des ausgeliehenen Ermedin Demirovic zusätzliche Zuschauer ins Stadion und ermöglichten dem Verein ein Qualifikationsspiel für die Europa League. Und hätte der von Salzburg ausgeliehene Majeed Ashimeru im Mai 2019 im letzten Spiel in Zürich kurz vor Schluss ins Tor getroffen, hätte er St.Gallen zu einer millionenhohe Antrittsgage für die Gruppenphase der Europa League verholfen.

Würden sich die Ausleihspieler auch im Abstiegskampf zerreissen?

Als die Espen am Samstag im Spiel gegen Servette nach zwei Minuten bereits im Rückstand lagen, fragte ich mich kurz, ob die Identifikation der Ausleihspieler mit Grünweiss doch noch zu einem Thema werden könnte. Nach meiner Einschätzung würde dies am ehesten bei einem allfälligen Abstiegskampf geschehen. In dem Fall würde für den Verein die Existenz auf dem Spiel stehen, wogegen die Ausleihspieler Gewissheit hätten, dass sie bald weg sein würden. Nach 63 Spielminuten gegen Servette und dem ersten Super-League-Tor von Schubert liess ich diesen Gedanken fallen.

Ob man Spieler ausleihen soll oder nicht, ist keine Frage des Prinzips

Bei der Vorbereitung dieser Kolumne stiess ich auf einen interessanten Satz von Sportchef Alain Sutter in einem Interview im Jahr 2020:

«Leihgeschäfte gehören dazu, die werde ich immer machen, wenn es Sinn macht».

Entscheidend ist für mich der zweite Teil in Sutters Aussage: «…wenn es Sinn macht». Mit den Worten meinen Kollegen hätte er auch sagen können: «wenn es smart ist».

Sportchef Alain Sutter. Bild: Freshfocus

Bei beiden Formulierungen kommt der entscheidende Punkt zum Ausdruck: Ob man Spieler ausleihen soll oder nicht, ist keine Frage des Prinzips. Es ist zum einen eine Frage der Situation: Wie präsentiert sich die eigene Lage und sind interessante Spieler auf Zeit auf dem Markt verfügbar? Zum anderen ist es eine Frage des Masses: Wie viele ausgeliehene Spieler verträgt ein bestehendes Teamgefüge? So wie es falsch sein kann, zu viele Spieler auszuleihen, so kann es genauso falsch sein, auf die Gelegenheit zur vorübergehenden Verpflichtung von Talenten zu verzichten.

Dass die aktuelle Vereinsleitung über Augenmass verfügt, hat sie schon mehrmals unter Beweis gestellt. Dass sie auch die Cleverness hat, Ausleihgeschäfte vertraglich geschickt zu regeln, daran gibt es keinen Grund zu zweifeln.

Steckt der FCSG im Sommer im Dilemma?

Die St.Galler Vereinsleitung wird im Verlauf der Rückrunde mit dem schwierigen Umstand umgehen müssen, dass alle sechs Verträge der Ausleihspieler im Sommer auslaufen. Die Ausgangslage wird sich ihr dannzumal - zugespitzt formuliert- vermutlich wie folgt präsentieren: Sie wird diejenigen Ausleihspieler weiter beschäftigen können, die sie eigentlich abgeben möchte und diejenigen abgeben müssen, die sie eigentlich weiterbeschäftigen möchte. Dieses Dilemma liegt in der Natur von Ausleihgeschäften und wird die Klubführung erneut stark fordern. Darum schon jetzt: Hopp Sanggalle.

