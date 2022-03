Kolumne: Gegen den St. Galler Power gibt es ein Rezept

«NACHSPIELZEIT» – DIE NEUE FCSG-KOLUMNE Gegen den St. Galler Power- und Spassfussball gibt es ein Rezept – doch die meisten Teams scheitern trotzdem Die aktuelle St. Galler Mannschaft hat Vertrauen in das Spielsystem von Trainer Peter Zeidler. Weil sich die Spieler auf dem Platz untereinander solidarisch verhalten. Und weil sie den Faktor Zeit häufiger zu ihren Gunsten einzusetzen wissen. Doch die Gegner kennen inzwischen das Rezept gegen St. Gallens offensiven Vorwärtsfussball. Warum sind sie damit trotzdem nicht erfolgreich? Urs Spielmann 22.03.2022, 10.54 Uhr

Nach dem 3:2-Sieg gegen den einstigen Angstgegner Luzern hatten die St. Galler allen Grund zu jubeln. Bild: Freshfocus

Gegen Luzern dauerte es ganze zehn Sekunden. Dann war die erste Pressingsituation schon da. Das Opfer war der Luzerner Innenverteidiger Simani. Die St. Galler Cabral und von Moos stürmten in vollem Tempo auf ihn zu. Simani versuchte noch, den Ball loszuwerden. Aber es war schon zu spät. Sein Pass zu Linksverteidiger Frydek wurde von Cabral abgefangen. Aus der Balleroberung ergab sich für einmal keine Torchance für St. Gallen. Aber als Zuschauer hatte ich meine helle Freude am temporeichen Spielbeginn.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist von «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Eine ähnlich schnelle Kombination im Training versetzte ein paar Tage zuvor einen kleinen Jungen in Staunen: «Es geht so schnell, ich sehe den Ball fast nicht», sagte er zu seiner Mutter. Der Junge verfolgte das Training des FC St. Gallen direkt vom Spielfeldrand aus. Von dort hatte er keinen Überblick über das Spielgeschehen. Das hohe Tempo bekam er aber bestens mit.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St. Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St. Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Fulminanter Beginn – und dann gleich mal zwei Tore einfangen

Dass es auch in die Gegenrichtung schnell gehen kann, demonstrieren am Samstag die Luzerner. Sie hebeln das St. Galler Offensivspiel zu Beginn mit zwei schnellen Kontern aus. Aufschlussreich ist dann die Reaktion der Espen auf ihren veritablen Fehlstart. Sie führen das aggressive und erschöpfende Anlaufen des Gegners weiter. Sie forcieren das Tempo. Kurz gesagt, sie halten an ihrer Spielphilosophie fest. Dieses Verhalten ist Ausdruck des aktuellen Vertrauens der Mannschaft in ihr Spielsystem. Auch nach dem frühen Rückstand dominiert der Glaube an das Gelingen über die Angst, erneut ausgespielt zu werden. Captain Lukas Görtler sprach das Vertrauen der Mannschaft in Zeidlers Spielsystem in einem Interview an:

«Das Problem war, dass im Herbst nicht alle Spieler einhundert Prozent von unserem Plan überzeugt waren.»

Offensichtlich und glücklicherweise ist das jetzt anders.

Sein System scheint in der Mannschaft definitiv Anklang gefunden zu haben: FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Solidarität als Grundlage für das gewonnene Vertrauen in das Spielsystem

Ein wichtiges Element, das zu der von Görtler erwähnten Überzeugung beigetragen hat, ist Solidarität. Die Spieler verhalten sich auf dem Platz untereinander solidarisch. Bei St. Gallens Spielweise mit dem hohen Pressing ist diese Eigenschaft entscheidend. Dortmunds einstiger Erfolgstrainer Jürgen Klopp wies bereits vor etwas mehr als zehn Jahren auf diesen Umstand hin. Er forderte von seinen Spielern auf dem Platz vollkommen solidarisches Verhalten, um einen «Vollgasfussball» etablieren zu können.

Klopp sprach von der «Bereitschaft zur Selbstaufopferung»: Den Gegner immer wieder anlaufen, ihm keine Zeit geben, den Ball anzunehmen. Denn, so das Credo von Klopp, jeder Spieler hat ein Problem damit. Man muss ihm nur auf den Füssen stehen, bevor er den Ball richtig annehmen kann. Klopp spricht mit seinem Credo etwas an, das im Spitzenfussball ein rares Gut und ein entscheidendes Element ist: die Zeit.

Wer sich die Zeit zu seinem Freund macht, verschafft sich einen Vorteil

Topspieler verstehen es, sich einen Zeitvorsprung zu verschaffen. Dank stupender Ballbeherrschung müssen sie sich gedanklich nicht auf die Ballannahme vorbereiten. Sie bewegen sich im Raum so, dass sie einfach angespielt werden können. Ohne dass sie gleich wieder unter Druck geraten. Die St. Galler schaffen momentan als Mannschaft, was erfolgreiche Einzelspieler ausmacht: Sie wissen den Faktor Zeit zu ihrem Vorteil zu nutzen. Schnelles Umschaltspiel und rasches Bedrängen des Gegners nach Ballverlusten praktiziert St. Gallen schon länger. Inzwischen weiss die Mannschaft aber besser, mit den Grenzen dieses Powerfussballs umzugehen. Keine Mannschaft kann neunzig Minuten lang «Vollgasfussball» spielen. Es braucht die Einflechtung passiverer Phasen, ohne deswegen Gegentore zulassen zu müssen.

Tatsächlich stehen die St. Galler in der zweiten Halbzeit gegen aktive Luzerner kompakter als auch schon. Getragen von einem starken Torhüter, der konstant auf hohem Niveau spielt. In der Schlussphase lassen die Espen den Ball dann sogar clever in den eigenen Reihen zirkulieren. Und bringen den Vorsprung so über die Zeit. Die Kunst besteht darin, eine Balance zwischen aktivem Pressing und kompaktem Defensivverhalten zu finden. Rhythmuswechsel und eine geschickte Dosierung unterschiedlicher Spielstile machen das Gift für den Gegner. Diesbezüglich hat St. Gallen dazugelernt.

St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi überzeugte auch in diesem Spiel. Bild: Keystone

Zürich und Luzern kannten das Rezept gegen St. Gallens Powerfussball – aber es half ihnen nicht

Mit dem aktiven Vorwärtsfussball des FC St. Gallen bekunden die Gegner regelmässig Mühe. Gleich erging es vor zehn Jahren auch den Gegnern von Borussia Dortmund. Die Teams der Bundesliga fanden kein Rezept gegen das aufsässige Pressing der Dortmunder und deren schnelles Umschalten nach einer Balleroberung. Die von Klopp gecoachte Borussia wurde mit diesem Spielsystem 2011 und 2012 Deutscher Meister. Die deutschen Gegner hätten das Mittel gegen den Dortmunder Vorwärtsfussball gekannt. Aber es gelang ihnen nicht, dieses anzuwenden. Die Borussen betraten mit dem gleichen Spielsystem die europäische Bühne. Und verloren ein ums andere Mal. Arsenal, Marseille und Olympiakos bestraften Dortmund eiskalt für Fehler in der Vorwärtsbewegung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde den Espen gegen diese Spitzenteams heutzutage dasselbe passieren.

Warum aber erging es ihnen vor einer Woche im Spiel gegen die spielstarken Zürcher nicht so? Trainer Breitenreiter hatte seinen Spielern doch sicher eingebläut, Konterangriffe über den ballfernen Raum zu lancieren, sobald St. Gallen in Ballnähe eine Überzahlsituation anstrebt. Und warum kam Luzern nach den beiden frühen Toren mit dem St. Galler Angriffswirbel plötzlich nicht mehr zurecht? Die Antwort auf diese Fragen kann nur lauten: Weil das nicht so einfach ist, solange St. Gallen sein Spielsystem konsequent durchzieht. Wissen und Anwenden sind eben zweierlei.

Von etwas wissen und dieses erleben, sind zwei verschieden Paar Schuhe

Peter Zeidler hat diesen Aspekt vor einiger Zeit an einer Veranstaltung mit dem Verweis auf eine heisse Suppe beschrieben. Auch wenn man wisse, dass die Suppe heiss sei, verbrenne man sich beim Essen trotzdem die Zunge, meinte Zeidler damals. Nach seiner Überzeugung fühlt sich konsequentes Pressing und Gegenpressing auf dem Platz für alle Spieler höchst unangenehm an. Auch wenn sie darauf vorbereitet sind. Tatsächlich erschliesst sich einem ein Vorgang in seiner ganzen Tiefe nicht, indem man ihn versteht. Sondern indem man ihn versteht und erlebt. Die St. Galler Spieler wussten durchaus, wie sie sich in der zweiten Halbzeit vom Luzerner Druck hätten befreien müssen. Aber sie schafften es nur noch selten, dieses Wissen auch anzuwenden.

In der zweiten Halbzeit gerieten die St. Galler in Bedrängnis. Bild: Freshfocus

An den Unterschied zwischen etwas wissen und etwas selbst erfahren, werde ich kurz vor Schluss im Spiel gegen Luzern erinnert. «Spiel doch ab!», ruft ein Zuschauer in meiner Nähe. Der leidenschaftlich kämpfende Görtler übersieht zwei besser postierte Mitspieler. Mir kommt in dem Moment der kleine Junge in den Sinn, der mir vor ein paar Tagen beim Training der Espen am Spielfeldrand aufgefallen war. Er hatte nach einer Erhöhung Ausschau gehalten, um von dort eine bessere Perspektive auf das Spielfeld erlangen zu können. Hätte er einen solchen Ort gefunden, wäre ihm das hohe Spieltempo womöglich nicht aufgefallen.

Wir wissen um diesen Effekt, wenn wir ein Spiel am Fernseher oder von der Tribüne aus verfolgen. Wir haben dann eine Übersicht, die kein Spieler auf dem Platz hat. Und gleichzeitig unterschätzen wir Tempo und Zweikampfintensität. Hat man erst gerade ein Spiel direkt vom Spielfeldrand aus mitverfolgt, ist diese Erfahrung noch frisch. Sie lässt mich denn auch brav meinen Mund halten, als Görtler kurz vor Schluss den Pass zum frei stehenden Mitspieler nicht spielt. Stattdessen rufe ich nach dem Schlusspfiff laut:

Chapeau Sangalle!