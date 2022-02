«Nachspielzeit»: Die neue FCSG-Kolumne von Urs Spielmann

«Nachspielzeit» – die neue FCSG-Kolumne Dieser Auftakt des FC St.Gallen macht Lust auf mehr – aber ... Nach dem 5:1-Auswärtssieg des FC St.Gallen gegen Lausanne ist es nicht die Zeit, das Haar in der Suppe zu suchen. Trotzdem: Bleiben wir vorsichtig. Die Vergangenheit hat nämlich schon zu oft gezeigt: Die Halbwertszeit von Einschätzungen, wie stark die Espen wirklich sind, ist kurz. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 01.02.2022, 10.49 Uhr

Ein Bild, an das man sich als FCSG-Fan gewöhnen könnte: jubelnde St.Galler nach dem 5:1 in Lausanne. Bild: Freshfocus (Lausanne, 30. Januar 2022)

Ein Bekannter, der mein Interview auf «tagblatt.ch» letzte Woche gelesen hatte, meinte tags darauf zu mir:

«Mir war gar nicht bewusst, dass Du ein Fussballexperte bist!»

An der Aussage des Bekannten merken Sie bestimmt, dass es sich bei ihm um einen überaus höflichen Menschen handelt. Ansonsten hätte er dem Ausdruck «Fussballexperte» zweifellos das Adjektiv «selbsternannt» vorangestellt.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist von «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Wenn das Herz für Grün-Weiss schlägt

Um meine Fussballkenntnisse ins richtige Licht zu rücken, korrigierte ich meinen höflichen Bekannten mit einem leichten Schmunzeln im Gesicht: «Ich bin kein ausgewiesener Fussballexperte, und ein selbsternannter will ich nicht sein. Als langjähriger Fussballfan und Anhänger des FC St.Gallen möchte ich in dieser Kolumne vielmehr eine dem Klub wohlgesinnte Aussensicht einbringen.»

Ich benutzte bewusst das Wort «wohlgesinnt» und nicht etwa Adjektive wie «objektiv» oder «kritisch». Warum? Will ich etwa nicht objektiv und wenn nötig auch kritisch sein? Doch! Aber mein Herz schlägt definitiv für Grün-Weiss. Darum wird es bei meinen Kolumnen wohl ähnlich sein, wie wenn Matthias Hüppi heutzutage ein Spiel «seines» FC St.Gallen kommentieren müsste: Bei allem Bemühen um Unvoreingenommenheit wird die emotionale Verbundenheit mit dem Klub trotzdem spürbar sein.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Ein Wechselbad der Gefühle

Durch meine grün-weiss gefärbte Brille schaute ich mir am Fernseher das Spiel der Espen gegen Lausanne an. «Ich bin eher positiv überrascht und zuversichtlicher für die Meisterschaft als vor dem Spiel», war mein Gedanke nach dem Schlusspfiff.

«Wenn der Kolumnist nach einem 5:1-Auswärtssieg so zurückhaltend urteilt, dann könnte er ein Nörgler sein, oder er hat ein anderes Spiel gesehen als ich», werden Sie jetzt vielleicht denken. Und Sie haben recht: Ich rede tatsächlich von einem anderen Spiel. Meine vorgenannten Gedanken beziehen sich nämlich auf den 2:1-Auftaktsieg des FCSG in Lausanne im Juli 2021. Dieses Eröffnungsspiel ist mir in guter Erinnerung geblieben. Grün-Weiss überraschte mich damals positiv.

St.Galler Jubel nach dem Spiel in Lausanne – und zwar nach dem 2:1 im vergangenen Sommer. Bild: Freshfocus (Lausanne, 24. Juli 2021)

Und ich blieb auch in den darauffolgenden Spielen noch zuversichtlich. Zwar blieben die Siege aus, aber die Leistung stimmte. So etwa in den Heimspielen gegen Luzern, Sion und Zürich.

Ganz anders präsentierte sich meine Gefühlslage nach der Auswärtsniederlage gegen GC. Ohne die Interviews abzuwarten, schaltete ich damals unmittelbar nach dem Schlusspfiff den Fernseher aus. «Ein durch und durch untypischer Auftritt der Mannschaft, seit Peter Zeidler Trainer ist», dachte ich mir. Ich fragte mich, warum in diesem Spiel plötzlich vollends vergessen gegangen war, dass erfolgreiches Pressing und kollektive Balleroberung auch von den Offensivspielern konsequente Defensivarbeit verlangen.

Die anschliessenden unerwarteten Siege gegen YB und Basel mahnten mich dann einmal mehr zu Bedacht und Bescheidenheit bezüglich der Einschätzungen der Mannschaft. Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass meine Spielanalysen oftmals nicht viel mehr waren als der aktuelle Stand meines Irrtums.

Ungeschicklichkeit, Verletzungspech, fehlende Schlagkraft

Trotz der beiden Siege gegen die Spitzenteams der Liga holte der FC St.Gallen zu wenig Punkte in der Hinrunde. Etliche Gründe hierfür zeigten sich exemplarisch in der keineswegs zwingenden Niederlage im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FC Zürich: zu knappe Führung nach starkem Beginn, ein durch eigene Ungeschicklichkeit verursachter Penalty, Verletzungspech und fehlende Schlagkraft von der Ersatzbank. Ein effizienter FCZ nutzte diese Umstände clever zu seinen Gunsten aus.

Der Schockmoment in der Auswärtspartie der Espen gegen den FCZ im vergangenen Dezember: Ousmane Diakité hat sich schwer verletzt. Bild: Freshfocus (Zürich, 18. Dezember 2021)

Viele Veränderungen in der Winterpause

Und nun fragen Sie sich vielleicht, wie denn meine Einschätzung oder eben der aktuelle Stand meines Irrtums nach dem furiosen Sieg am Sonntag in Lausanne aussieht. Nun, ich beurteile den Auftritt von Grün-Weiss tatsächlich als sehr vielversprechend. Im Vergleich zum Auswärtssieg im Juli 2021 an gleicher Stelle traten die Espen gegen ein allerdings schwächeres Lausanne spielstärker und noch überzeugender auf.

Unsere Mannschaft präsentierte sich nur ein halbes Jahr später auch stark verändert: Mit Zigi, Stergiou und Görtler figurierten gerade noch drei Spieler in der Startformation, die auch bereits das Saison-Auftaktspiel bestritten hatten. Zudem vertraute Peter Zeidler vier Neuzuzügen, die ihre Nomination für die Startelf allesamt rechtfertigten. Sie waren mitverantwortlich dafür, dass der FC St.Gallen in den ersten 30 Minuten aufsässig und spielfreudig agierte und sich mit Direktkombinationen in die Tiefe immer wieder Torchancen erspielte.

Nach einer halben Stunde freudigen Zuschauens kritzelte ich folgenden Text als möglichen Titel für meine erste Kolumne auf ein Blatt Papier: «Ein Hauch von grün-weissem Zauber über dem Stade de la Tuilière.»

St.Galler Jubel nach dem 2:0 durch Lukas Görtler. Bild: Keystone (Lausanne, 30. Januar 2022)

Der FCSG – ein unbequemer Gegner

Fünf Minuten später reagierte Lausanne-Trainer Borenovic mit einem Doppelwechsel und stabilisierte seine linke Abwehrseite. Und noch vor der Pause war der grün-weisse Zauber etwas verflogen. Plötzlich fühlte ich mich in die Hinrunde zurückversetzt: Der FC St.Gallen spielt und gefällt, bis ihm eine ärgerliche Unachtsamkeit oder Ungeschicklichkeit ein Gegentor einträgt. Doch dieses Mal kippte das Spiel nicht zu Ungunsten der Espen. Das lag sicherlich auch daran, dass die eher strenge gelb-rote Karte gegen Lausanne unserer Mannschaft in die Karten spielte. Es lag aber auch daran, dass sie die Überzahlsituation rasch ausnutzte und das Spieldiktat in den eigenen Händen behielt.

Es ist ohnehin nicht der Moment, nach einem 5:1-Auswärtssieg das Haar in der Suppe suchen zu wollen. Freuen wir uns lieber uneingeschränkt über den wichtigen und unerwartet hohen Auswärtssieg. Zudem spricht aus meiner Sicht vieles dafür, dass der FC St.Gallen mit seinem Gegenpressing weiterhin für jede Mannschaft ein unbequemer Gegner bleibt und darüber hinaus dank der Neuzuzüge nun über deutlich mehr Qualität bei Ballbesitz verfügt.

Die Zukunft zeigt vielen Prognosen eine lange Nase

Die nächsten Runden gegen stärkere Gegner werden klarer zeigen, wie die gelungene Leistung am Genfersee definitiv einzuschätzen ist. Sie merken: Ich bleibe etwas vorsichtig mit meiner Beurteilung. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Zukunft vielen Prognosen eine lange Nase zeigt.

Also halte ich mich mit Prognosen (noch) zurück und beschränke mich auf eine umso klarere Ansage für das kommende Spiel gegen YB:

Hopp Sanggalle!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen