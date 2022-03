FCSG-Kolumne «Nachspielzeit»: Die Suche nach dem Erfolgsgeheimnis

«Nachspielzeit» – die neue FCSG-Kolumne Auf dem Platz findet der FC St.Gallen Nachahmer, neben dem Platz bleibt man ein Exot – und das ist gut so Nach der mühevollen Hinrunde ist St.Gallen in der Rückrunde mit deutlich mehr Dynamik und Erfolg unterwegs. In der jetzigen Form kann die Mannschaft jeden Gegner in der Super League zu Fall bringen. Welchen Anteil an diesem Umschwung hat der Trainer, welchen die Spieler? Und welche Rolle kommt der Vereinsführung zu? Eine Spurensuche nach den Hintergründen für das Comeback der Espen. Urs Spielmann 09.03.2022, 05.00 Uhr

Mit dieser Choreo empfingen die St.Galler Fans ihre Mannschaft am Sonntag gegen Sion. Bild: Freshfocus

Der zutreffendste Spruch zum Spiel am Sonntag gegen Sion ging auf das Konto der Fans: «Umhaue da Züg» lautete das Motto des Holzfällers auf ihrem riesigen Transparent. Die Botschaft der Choreo zu Spielbeginn war klar: In der aktuellen Form kann St.Gallen jeden Gegner in der Super League zu Fall bringen. Die Spieler von Sion und St.Gallen nahmen die Botschaft dann etwas gar wörtlich. Denn auf dem Platz wurde mehr umgehauen als gezaubert. Für den Zauber waren die Fans neben dem Platz mit ihrer aufwändigen Choreografie besorgt.

St.Gallen in der Rückrunde weiterhin unbesiegt

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist von tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Vielleicht fehlte den Espen am Sonntag nach dem guten Spiel unter der Woche in Basel etwas die körperliche Frische für ein weiteres Spektakel. Immerhin wahrten sie mit dem 1:1 gegen Sion aber ihre Ungeschlagenheit in der Rückrunde. Auch ohne Heimsieg ist der Unterschied zur zähen Vorrunde frappant: Nach sieben Spielen hat St.Gallen neun Punkte mehr auf dem Konto, doppelt so viele Tore geschossen und nur halb so viele Gegentore erhalten. Bei einem so markanten Wandel taucht eine Frage unweigerlich auf: Hat der Trainer in der Vorrunde etwas falsch gemacht und welchen Anteil hat er an der jetzigen Wendung hin zum Guten?

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Verbesserte Ballsicherheit macht den entscheidenden Unterschied

Man kann aus zwei Gründen davon ausgehen, dass Cheftrainer Peter Zeidler schon in der Vorrunde professionelle Arbeit abgeliefert hat, obschon der Erfolg damals ausblieb. Zum einen war die Leistung nämlich oftmals besser als das Resultat suggerierte. Zum anderen hat Zeidler in der Saison 2019/2020 unter Beweis gestellt, dass er ein wirkungsvoller Trainer sein kann. Mit wirkungsvoll meine ich, dass ein Trainer eine Mannschaft befähigen kann, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen.

Warum aber verlief die Vorrunde dann so harzig? Der Schlüssel für die Erklärung liegt in der markanten Umgestaltung des Spielerkaders seit der Winterpause. So liefen am Sonntag im Heimspiel gegen Sion nur noch gerade fünf Spieler auf, die auch bereits im Auswärtsspiel gegen denselben Gegner Ende November 2021 zur Startelf gehörten. Die Abwehr, in der Vorrunde die schwächste der Liga, war am Sonntag im Vergleich zum letztjährigen Spiel im Wallis auf allen Positionen verändert.

Bastien Toma ist einer von St.Gallens Neuzugängen und sorgt im Mittelfeld für Stabilität. Bild: Freshfocus

Es ist ein Fakt, dass sich diese personellen Veränderungen in der Rückrunde bislang auszahlen. Vorne schiesst man mehr Tore. Hinten steht man kompakter, obwohl die rechte Seite hie und da noch etwas wackelt. Massgeblich zur besseren Abwehrleistung trägt die Mitte bei. Das defensive Mittelfeld wurde mit Quintilla verstärkt. Im offensiven Mittelfeld profitiert Görtler von den Neuzuzügen Toma und Jankewitz. Diesem verbesserten Mittelfeld unterlaufen weniger Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Ergo läuft St.Gallen dem Gegner nicht mehr so einfach ins offene Messer, wie das in Vorrunde zu oft der Fall war.

Das Kader gibt dem Trainer das maximal Erreichbare vor

Das Fazit ist somit ein zweifaches: Erstens hat sich dank den Neuzuzügen sowie der guten Weiterentwicklung bestehender Spieler – wie etwa Duah oder Schmidt – die Qualität des Spielerkaders gesamthaft erhöht. Und zweitens gelingt es Zeidler, dieses höhere Potenzial des Teams anzuzapfen. Auf diese beiden Aspekte ist St.Gallens Wiederauferstehung in der Rückrunde nach meiner Einschätzung mehrheitlich zurückzuführen.

Zu diesem Fazit gehört zudem die Erkenntnis, dass ein Trainer vom verfügbaren Spielermaterial abhängig ist. Bei aller Wichtigkeit, die seinem Spielsystem und seinen taktischen Vorgaben zukommen: Die Qualität des Spielerkaders setzt die Grenze des maximal Erreichbaren.

Die Espen wurden am Sonntag vom Trainer der Vorrunde gecoacht – in St.Gallen eine Selbstverständlichkeit. Bei Sion wäre derselbe Umstand allerdings ein Medienereignis gewesen. Mit St.Gallen erreichte Zeidler in den 18 Spielen der Vorrunde einen Punkteschnitt von 0.9. Als er in Sion Trainer war, erreichte er in 28 Spielen einen mehr als doppelt so hohen Punkteschnitt von 1.93. Den Trainerposten musste er dort im Frühling 2017 aber trotzdem räumen. Diese gegensätzlichen Welten in der Ostschweiz und im Wallis sagen wenig über die Arbeit des Trainers aus. Dafür aber viel über die unterschiedliche Philosophie der beiden Klubführungen.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler im Gespräch mit Sion-Präsident Christian Constantin. Bild: Freshfocus

Ist Zeidlers Zeithorizont ähnlich lang wie derjenige der Vereinsleitung?

Praktisch alle Klubführungen erwarten von ihren Trainern Loyalität gegen oben. Sie wünschen sich einen Übungsleiter, der sich mit der Aufgabe bei ihnen identifiziert und nicht ständig mit einem Wechsel zu einem stärkeren Verein liebäugelt. Im Fall von St.Gallen könnte die Rückrunde einen klaren Hinweis liefern, wie langfristig Peter Zeidler sein Engagement bei St.Gallen effektiv sieht.

Peter Zeidler dürfte bald ein gefragter Mann sein, wenn er mit dem FCSG weiterhin auf der Erfolgswelle reitet. Bild: Freshfocus

Man muss nämlich kein Hellseher sein, um im schnelllebigen Fussballgeschäft folgende Vorhersage zu wagen: Sollte St.Gallen in naher Zukunft weitere Siege einfahren, wird eine grosse Schweizer Tageszeitung schon bald Zeidlers Name immer dann ins Spiel bringen, wenn ein renommierter Verein in der Schweiz oder in Deutschland seinen Trainer entlässt.

Ohne Loyalität von oben setzt kein Trainer auf Spektakelfussball

Es ist legitim, dass die Klubführungen gerade auch im Erfolgsfall von ihrem Cheftrainer Loyalität erwarten. Sie blenden aber oftmals aus, dass es auch eine Loyalität von oben nach unten gibt. Gemeint ist damit die Rückendeckung der Vereinsleitung für ihren Trainer gegenüber Spieler und Öffentlichkeit. Wenn eine Vereinsleitung den Trainer schon nach ein paar Niederlagen in Frage stellt, dann braucht sie sich nicht zu wundern, wenn dieser sich an kurzfristigen Resultaten ausrichtet. Der Trainer wird in dem Fall auch keinen risikobehafteten Offensivfussball spielen lassen.

Das wird einem rasch klar, wenn man sich das letzte 3:3 der Espen gegen YB in diesem Februar vor Augen führt. St.Gallen sorgte damals für das Spektakel. Die Tore schossen aber die gnadenlos effizienten Berner. Sie führten nach 50 Minuten mit 3:0 und hätten zehn Minuten später das 4:0 erzielen müssen. Bei diesem Spielverlauf wäre St.Gallens fulminante Aufholjagd sehr wahrscheinlich ausgeblieben. Das Spiel wäre hoch, vielleicht mit 0:4 verloren gegangen.

Man kann sich leicht vorstellen, wie das Medienecho dann in etwa gelautet hätte: «St.Gallen läuft naiv in Berner Konter und fällt in der Schlussphase auseinander». Und doch wäre dieselbe Mannschaft, mit derselben Mentalität und mit demselben Trainer am Werk gewesen, die schliesslich für den erkämpften Punktgewinn gelobt wurde.

Er zeigte YB in der Nachspielzeit die lange Nase Kwadwo Duah Sekunden nach dem 3:3-Ausgleich gegen die Berner. Bild: Freshfocus

Wenn eine Vereinsleitung solchen Spektakelfussball sehen möchte, dann darf sie ihren Trainer nicht an kurzfristigen Resultaten messen. Dieser weiss nämlich nur zu gut, dass ein dynamisches Offensivspiel auch einmal gründlich in die Hosen gehen kann, – so wie es den Espen gegen YB beinahe ergangen wäre. Im Fall von St.Gallen geht der Trainer das Risiko ein, das dem Offensivfussball innewohnt, weil er auf die Loyalität von oben zählen kann.

St.Galler Klubführung hat eigenen Weg eingeschlagen

St.Gallens aktuelle Führungscrew hat sich mit ihrem Bekenntnis zu einer langfristigen Kontinuität für einen eigenen Weg im modernen Clubfussball entschieden. Ob dieser unkonventionelle Weg weiterhin Erfolg bringt, muss die Zukunft zeigen. Tatsache ist aber, dass die Vereinsleitung den Mut hat, anders zu sein. Sie hat bei genauem Hinsehen allerdings auch kaum eine andere Wahl. Sie steht nämlich vor der schwierigen Aufgabe, mit weniger Geld als andere Clubs erfolgreich sein zu müssen. Das kann nicht funktionieren, wenn sie diese Vereine einfach kopiert. Ansonsten landet St.Gallen sportlich da, wo es budgetmässig rangiert: Am Tabellenende.

Planen langfristig: Trainer Peter Zeidler, Sportchef Alain Sutter und Präsident Matthias Hüppi (v.l.). Bild: Freshfocus

Ich bin mir sicher, dass viele andere Führungscrews von Super-League-Teams ganz gerne den St.Galler Spektakelfussball kopieren würden. So hat etwa der Präsident des FC Basel erst kürzlich verlauten lassen, dass er ein intensives Pressing mit Vorwärtsfussball sehen möchte. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass momentan auf vielen Teppichetagen keine ernsthafte Absicht besteht, die auf Langfristigkeit angelegte St.Galler Vereinsstrategie nachzuahmen.

Die Frage ist, ob man das eine ohne das andere haben kann. Die gute Nachricht für den FC St.Gallen wäre, wenn sich erfolgreiches Spektakel auf dem Platz nicht mit hektischem Tun neben dem Platz erreichen lassen würde. Ob kurz- oder langfristig, das Motto bleibt in der Ostschweiz dasselbe: Hopp Sanggalle.